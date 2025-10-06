ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດAmazonຂອງມື້ນີ້249.6 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAMZNONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAMZNONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAmazonຂອງມື້ນີ້249.6 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAMZNONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAMZNONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AMZNON

AMZNON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AMZNON

AMZNON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AMZNON Tokenomics

AMZNON ການຄາດຄະເນລາຄາ

AMZNON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ AMZNON

AMZNONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

AMZNON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Amazon

Amazon ລາຄາ (AMZNON)

1 AMZNON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$249.7
$249.7$249.7
-2.18%1D
USD
Amazon (AMZNON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:36:05 (UTC+8)

Amazon (AMZNON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 243.97
$ 243.97$ 243.97
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 258.26
$ 258.26$ 258.26
ສູງກວ່າ 24H

$ 243.97
$ 243.97$ 243.97

$ 258.26
$ 258.26$ 258.26

$ 257.39012683520014
$ 257.39012683520014$ 257.39012683520014

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.40%

-2.18%

+9.59%

+9.59%

Amazon (AMZNON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 249.6. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AMZNONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 243.97 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 258.26, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AMZNONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 257.39012683520014, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 211.30485215454203.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AMZNONມີການປ່ຽນແປງ-0.40%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.18%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +9.59%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Amazon (AMZNON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1864

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 80.36K
$ 80.36K$ 80.36K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

7.03K
7.03K 7.03K

7,029.542651
7,029.542651 7,029.542651

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAmazonການຊື້ຂາຍ$ 1.75M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 80.36K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAMZNONແມ່ນ7.03Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ7029.542651. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.75M.

Amazon (AMZNON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Amazon ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -5.5648-2.18%
30 ມື້$ +27.3+12.28%
60 ວັນ$ +14.09+5.98%
90 ວັນ$ +69.6+38.66%
Amazon ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AMZNONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -5.5648 (-2.18%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Amazon ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +27.3 (+12.28%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Amazon ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AMZNON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +14.09 (+5.98%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Amazon ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +69.6 (+38.66%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Amazon (AMZNON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAmazonປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Amazon ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAMZNON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAmazon ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAmazon ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Amazon ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Amazon (AMZNON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Amazon (AMZNON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAmazon.

ກວດເບິ່ງການAmazonຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Amazon (AMZNON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAmazon (AMZNON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AMZNON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Amazon(AMZNON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Amazon ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Amazon ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

AMZNON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ VND
6,568,224
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AUD
A$381.888
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ GBP
189.696
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ EUR
214.656
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ USD
$249.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MYR
RM1,048.32
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TRY
10,498.176
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ JPY
¥38,188.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ARS
ARS$369,228.288
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ RUB
20,215.104
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ INR
22,107.072
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ IDR
Rp4,159,998.336
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PHP
14,639.04
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ EGP
￡E.11,791.104
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BRL
R$1,335.36
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ CAD
C$349.44
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BDT
30,461.184
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ NGN
360,172.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ COP
$963,705.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ZAR
R.4,328.064
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ UAH
10,493.184
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TZS
T.Sh.613,267.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ VES
Bs55,660.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ CLP
$234,124.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PKR
Rs70,526.976
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ KZT
131,092.416
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ THB
฿8,114.496
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TWD
NT$7,712.64
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AED
د.إ916.032
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ CHF
Fr199.68
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ HKD
HK$1,939.392
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AMD
֏95,484.48
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MAD
.د.م2,323.776
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MXN
$4,620.096
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SAR
ريال936
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ETB
Br38,093.952
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ KES
KSh32,245.824
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ JOD
د.أ176.9664
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PLN
921.024
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ RON
лв1,100.736
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SEK
kr2,368.704
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BGN
лв421.824
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ HUF
Ft83,955.456
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ CZK
5,274.048
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ KWD
د.ك76.6272
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ILS
811.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BOB
Bs1,729.728
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AZN
424.32
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TJS
SM2,301.312
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ GEL
678.912
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AOA
Kz228,361.536
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BHD
.د.ب94.0992
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BMD
$249.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ DKK
kr1,617.408
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ HNL
L6,574.464
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MUR
11,501.568
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ NAD
$4,318.08
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ NOK
kr2,530.944
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ NZD
$436.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PAB
B/.249.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PGK
K1,050.816
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ QAR
ر.ق908.544
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ RSD
дин.25,424.256
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ UZS
soʻm3,007,228.224
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ALL
L20,966.4
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ANG
ƒ446.784
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ AWG
ƒ446.784
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BBD
$499.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BAM
KM421.824
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BIF
Fr734,073.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BND
$324.48
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BSD
$249.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ JMD
$40,055.808
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ KHR
1,002,408.576
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ KMF
Fr106,329.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ LAK
5,426,086.848
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ LKR
රු75,980.736
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MDL
L4,223.232
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MGA
Ar1,124,323.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MOP
P1,996.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MVR
3,843.84
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MWK
MK433,333.056
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ MZN
MT15,961.92
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ NPR
रु35,423.232
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ PYG
1,770,163.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ RWF
Fr362,169.6
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SBD
$2,054.208
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SCR
3,748.992
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SRD
$9,684.48
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SVC
$2,181.504
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ SZL
L4,318.08
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TMT
m876.096
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TND
د.ت725.3376
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ TTD
$1,689.792
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ UGX
Sh869,606.4
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ XAF
Fr142,022.4
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ XCD
$673.92
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ XOF
Fr142,022.4
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ XPF
Fr25,708.8
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BWP
P3,349.632
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ BZD
$501.696
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ CVE
$23,931.648
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ DJF
Fr44,179.2
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ DOP
$16,056.768
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ DZD
د.ج32,630.208
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ FJD
$566.592
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ GNF
Fr2,170,272
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ GTQ
Q1,911.936
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ GYD
$52,206.336
1 Amazon(AMZNON) ເຖິງ ISK
kr31,449.6

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Amazon

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Amazon ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Amazon ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Amazon

ມື້ນີ້ມີAmazon (AMZNON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AMZNONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 249.6 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAMZNONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AMZNONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 249.6. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAmazon?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAMZNON​ແມ່ນ​$ 1.75M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAMZNON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAMZNONແມ່ນ 7.03K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAMZNON?
AMZNON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 257.39012683520014 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAMZNON?
AMZNONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 211.30485215454203 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAMZNON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAMZNONແມ່ນ$ 80.36K USD.
ປີນີ້AMZNONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AMZNON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAMZNONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:36:05 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AMZNON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 249.6 USD

ຊື້ຂາຍ AMZNON

AMZNON/USDT
$249.7
$249.7$249.7
-2.15%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,377.76
$105,377.76$105,377.76

-0.34%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,524.44
$3,524.44$3,524.44

-1.79%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.86
$159.86$159.86

-4.12%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2097
$1.2097$1.2097

-20.52%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,377.76
$105,377.76$105,377.76

-0.34%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,524.44
$3,524.44$3,524.44

-1.79%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.86
$159.86$159.86

-4.12%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2816
$2.2816$2.2816

-1.95%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16386
$0.16386$0.16386

-1.85%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07609
$0.07609$0.07609

+172.52%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$50.505
$50.505$50.505

+137.15%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001845
$0.0000000000001845$0.0000000000001845

+84.50%