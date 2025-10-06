ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດAccentureຂອງມື້ນີ້248.79 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດACNONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວACNONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ACNON

ACNON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ACNON

ACNON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ACNON Tokenomics

ACNON ການຄາດຄະເນລາຄາ

ACNON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ACNON

ACNONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ACNON Spot

ໂລໂກ້ Accenture

Accenture ລາຄາ (ACNON)

1 ACNON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$248.79
$248.79$248.79
+1.56%1D
USD
Accenture (ACNON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:35:05 (UTC+8)

Accenture (ACNON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 244.68
$ 244.68$ 244.68
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 254.72
$ 254.72$ 254.72
ສູງກວ່າ 24H

$ 244.68
$ 244.68$ 244.68

$ 254.72
$ 254.72$ 254.72

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

-0.10%

+1.56%

-1.42%

-1.42%

Accenture (ACNON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 248.79. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ACNONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 244.68 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 254.72, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ACNONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 258.3135196333471, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 229.27778200768591.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ACNONມີການປ່ຽນແປງ-0.10%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.56%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -1.42%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Accenture (ACNON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1997

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 58.26K
$ 58.26K$ 58.26K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

5.32K
5.32K 5.32K

5,324.65180459
5,324.65180459 5,324.65180459

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAccentureການຊື້ຂາຍ$ 1.32M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 58.26K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງACNONແມ່ນ5.32Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5324.65180459. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.32M.

Accenture (ACNON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Accenture ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +3.8215+1.56%
30 ມື້$ +5.27+2.16%
60 ວັນ$ +48.79+24.39%
90 ວັນ$ +48.79+24.39%
Accenture ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ACNONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +3.8215 (+1.56%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Accenture ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +5.27 (+2.16%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Accenture ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ACNON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +48.79 (+24.39%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Accenture ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +48.79 (+24.39%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Accenture (ACNON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAccentureປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Accenture ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງACNON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAccenture ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAccenture ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Accenture ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Accenture (ACNON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Accenture (ACNON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAccenture.

ກວດເບິ່ງການAccentureຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Accenture (ACNON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAccenture (ACNON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ACNON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Accenture(ACNON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Accenture ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Accenture ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ACNON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Accenture(ACNON) ເຖິງ VND
6,546,908.85
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AUD
A$380.6487
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ GBP
189.0804
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ EUR
213.9594
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ USD
$248.79
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MYR
RM1,044.918
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TRY
10,464.1074
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ JPY
¥38,064.87
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ARS
ARS$368,030.0712
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ RUB
20,151.99
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ INR
22,035.3303
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ IDR
Rp4,146,498.3414
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PHP
14,591.5335
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ EGP
￡E.11,752.8396
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BRL
R$1,331.0265
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ CAD
C$348.306
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BDT
30,362.3316
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ NGN
359,003.97
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ COP
$960,578.19
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ZAR
R.4,314.0186
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ UAH
10,459.1316
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TZS
T.Sh.611,277.03
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ VES
Bs55,480.17
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ CLP
$233,365.02
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PKR
Rs70,298.1024
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ KZT
130,666.9959
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ THB
฿8,088.1629
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TWD
NT$7,687.611
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AED
د.إ913.0593
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ CHF
Fr199.032
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ HKD
HK$1,933.0983
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AMD
֏95,174.6145
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MAD
.د.م2,316.2349
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MXN
$4,602.615
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SAR
ريال932.9625
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ETB
Br37,970.3298
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ KES
KSh32,141.1801
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ JOD
د.أ176.39211
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PLN
918.0351
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ RON
лв1,097.1639
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SEK
kr2,361.0171
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BGN
лв420.4551
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ HUF
Ft83,683.0044
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ CZK
5,259.4206
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ KWD
د.ك76.37853
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ILS
808.5675
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BOB
Bs1,724.1147
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AZN
422.943
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TJS
SM2,293.8438
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ GEL
676.7088
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AOA
Kz227,620.4589
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BHD
.د.ب93.79383
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BMD
$248.79
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ DKK
kr1,612.1592
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ HNL
L6,553.1286
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MUR
11,464.2432
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ NAD
$4,304.067
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ NOK
kr2,522.7306
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ NZD
$435.3825
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PAB
B/.248.79
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PGK
K1,047.4059
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ QAR
ر.ق905.5956
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ RSD
дин.25,341.7494
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ UZS
soʻm2,997,469.1901
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ALL
L20,898.36
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ANG
ƒ445.3341
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ AWG
ƒ445.3341
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BBD
$497.58
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BAM
KM420.4551
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BIF
Fr731,691.39
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BND
$323.427
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BSD
$248.79
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ JMD
$39,925.8192
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ KHR
999,155.5674
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ KMF
Fr105,984.54
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ LAK
5,408,478.1527
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ LKR
රු75,734.1639
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MDL
L4,209.5268
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MGA
Ar1,120,674.555
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MOP
P1,990.32
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MVR
3,831.366
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MWK
MK431,926.8069
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ MZN
MT15,910.1205
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ NPR
रु35,308.2768
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ PYG
1,764,418.68
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ RWF
Fr360,994.29
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SBD
$2,047.5417
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SCR
3,736.8258
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SRD
$9,653.052
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SVC
$2,174.4246
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ SZL
L4,304.067
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TMT
m873.2529
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TND
د.ت722.98374
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ TTD
$1,684.3083
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ UGX
Sh866,784.36
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ XAF
Fr141,561.51
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ XCD
$671.733
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ XOF
Fr141,561.51
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ XPF
Fr25,625.37
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BWP
P3,338.7618
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ BZD
$500.0679
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ CVE
$23,853.9852
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ DJF
Fr44,035.83
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ DOP
$16,004.6607
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ DZD
د.ج32,524.3167
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ FJD
$564.7533
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ GNF
Fr2,163,229.05
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ GTQ
Q1,905.7314
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ GYD
$52,036.9164
1 Accenture(ACNON) ເຖິງ ISK
kr31,347.54

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Accenture

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Accenture ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Accenture ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Accenture

ມື້ນີ້ມີAccenture (ACNON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ACNONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 248.79 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາACNONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ACNONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 248.79. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAccenture?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງACNON​ແມ່ນ​$ 1.32M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງACNON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນACNONແມ່ນ 5.32K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງACNON?
ACNON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 258.3135196333471 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງACNON?
ACNONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 229.27778200768591 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດACNON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການACNONແມ່ນ$ 58.26K USD.
ປີນີ້ACNONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ACNON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງACNONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:35:05 (UTC+8)

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ACNON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 248.79 USD

ຊື້ຂາຍ ACNON

ACNON/USDT
$248.79
$248.79$248.79
+1.55%

