ລາຄາສົດAirbnbຂອງມື້ນີ້126.21 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດABNBONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວABNBONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAirbnbຂອງມື້ນີ້126.21 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດABNBONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວABNBONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ABNBON

ABNBON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ABNBON

ABNBON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ABNBON Tokenomics

ABNBON ການຄາດຄະເນລາຄາ

ABNBON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ABNBON

ໂລໂກ້ Airbnb

Airbnb ລາຄາ (ABNBON)

1 ABNBON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$126.32
$126.32$126.32
+0.88%1D
USD
Airbnb (ABNBON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:34:57 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 124.63
$ 124.63$ 124.63
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 127.39
$ 127.39$ 127.39
ສູງກວ່າ 24H

$ 124.63
$ 124.63$ 124.63

$ 127.39
$ 127.39$ 127.39

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

-0.19%

+0.88%

-2.02%

-2.02%

Airbnb (ABNBON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 126.21. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ABNBONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 124.63 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 127.39, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ABNBONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 130.8760170750456, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 116.3795118425523.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ABNBONມີການປ່ຽນແປງ-0.19%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.88%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -2.02%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Airbnb (ABNBON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2080

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

8.81K
8.81K 8.81K

8,812.74771506
8,812.74771506 8,812.74771506

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAirbnbການຊື້ຂາຍ$ 1.11M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 54.87K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງABNBONແມ່ນ8.81Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8812.74771506. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.11M.

Airbnb (ABNBON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Airbnb ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +1.1019+0.88%
30 ມື້$ +5.99+4.98%
60 ວັນ$ +26.21+26.21%
90 ວັນ$ +26.21+26.21%
Airbnb ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ABNBONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +1.1019 (+0.88%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Airbnb ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +5.99 (+4.98%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Airbnb ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ABNBON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +26.21 (+26.21%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Airbnb ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +26.21 (+26.21%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Airbnb (ABNBON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAirbnbປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Airbnb ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງABNBON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAirbnb ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAirbnb ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Airbnb ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Airbnb (ABNBON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Airbnb (ABNBON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAirbnb.

ກວດເບິ່ງການAirbnbຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Airbnb (ABNBON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAirbnb (ABNBON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ABNBON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Airbnb(ABNBON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Airbnb ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Airbnb ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ABNBON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ VND
3,321,216.15
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AUD
A$193.1013
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ GBP
95.9196
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ EUR
108.5406
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ USD
$126.21
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MYR
RM530.082
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TRY
5,308.3926
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ JPY
¥19,310.13
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ARS
ARS$186,699.9288
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ RUB
10,223.01
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ INR
11,178.4197
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ IDR
Rp2,103,499.1586
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PHP
7,402.2165
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ EGP
￡E.5,962.1604
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BRL
R$675.2235
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ CAD
C$176.694
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BDT
15,402.6684
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ NGN
182,121.03
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ COP
$487,296.81
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ZAR
R.2,188.4814
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ UAH
5,305.8684
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TZS
T.Sh.310,097.97
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ VES
Bs28,144.83
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ CLP
$118,384.98
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PKR
Rs35,661.8976
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ KZT
66,286.7541
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ THB
฿4,103.0871
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TWD
NT$3,899.889
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AED
د.إ463.1907
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ CHF
Fr100.968
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ HKD
HK$980.6517
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AMD
֏48,281.6355
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MAD
.د.م1,175.0151
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MXN
$2,334.885
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SAR
ريال473.2875
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ETB
Br19,262.1702
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ KES
KSh16,305.0699
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ JOD
د.أ89.48289
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PLN
465.7149
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ RON
лв556.5861
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SEK
kr1,197.7329
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BGN
лв213.2949
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ HUF
Ft42,451.9956
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ CZK
2,668.0794
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ KWD
د.ك38.74647
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ILS
410.1825
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BOB
Bs874.6353
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AZN
214.557
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TJS
SM1,163.6562
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ GEL
343.2912
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AOA
Kz115,470.7911
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BHD
.د.ب47.58117
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BMD
$126.21
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ DKK
kr817.8408
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ HNL
L3,324.3714
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MUR
5,815.7568
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ NAD
$2,183.433
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ NOK
kr1,279.7694
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ NZD
$220.8675
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PAB
B/.126.21
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PGK
K531.3441
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ QAR
ر.ق459.4044
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ RSD
дин.12,855.7506
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ UZS
soʻm1,520,602.0599
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ALL
L10,601.64
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ANG
ƒ225.9159
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ AWG
ƒ225.9159
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BBD
$252.42
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BAM
KM213.2949
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BIF
Fr371,183.61
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BND
$164.073
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BSD
$126.21
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ JMD
$20,254.1808
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ KHR
506,866.9326
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ KMF
Fr53,765.46
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ LAK
2,743,695.5973
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ LKR
රු38,419.5861
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MDL
L2,135.4732
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MGA
Ar568,512.945
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MOP
P1,009.68
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MVR
1,943.634
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MWK
MK219,114.4431
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ MZN
MT8,071.1295
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ NPR
रु17,911.7232
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ PYG
895,081.32
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ RWF
Fr183,130.71
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SBD
$1,038.7083
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SCR
1,895.6742
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SRD
$4,896.948
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SVC
$1,103.0754
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ SZL
L2,183.433
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TMT
m442.9971
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TND
د.ت366.76626
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ TTD
$854.4417
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ UGX
Sh439,715.64
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ XAF
Fr71,813.49
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ XCD
$340.767
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ XOF
Fr71,813.49
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ XPF
Fr12,999.63
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BWP
P1,693.7382
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ BZD
$253.6821
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ CVE
$12,101.0148
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ DJF
Fr22,339.17
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ DOP
$8,119.0893
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ DZD
د.ج16,499.4333
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ FJD
$286.4967
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ GNF
Fr1,097,395.95
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ GTQ
Q966.7686
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ GYD
$26,398.0836
1 Airbnb(ABNBON) ເຖິງ ISK
kr15,902.46

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Airbnb

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Airbnb ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Airbnb ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Airbnb

ມື້ນີ້ມີAirbnb (ABNBON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ABNBONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 126.21 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາABNBONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ABNBONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 126.21. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAirbnb?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງABNBON​ແມ່ນ​$ 1.11M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງABNBON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນABNBONແມ່ນ 8.81K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງABNBON?
ABNBON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 130.8760170750456 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງABNBON?
ABNBONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 116.3795118425523 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດABNBON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການABNBONແມ່ນ$ 54.87K USD.
ປີນີ້ABNBONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ABNBON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງABNBONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:34:57 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ABNBON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 126.21 USD

ຊື້ຂາຍ ABNBON

ABNBON/USDT
$126.32
$126.32$126.32
+0.80%

