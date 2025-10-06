ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດ200Millionຂອງມື້ນີ້0.0037 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດ200MລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວ200Mໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດ200Millionຂອງມື້ນີ້0.0037 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດ200MລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວ200Mໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ 200M

200M ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ 200M

200M ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

200M Tokenomics

200M ການຄາດຄະເນລາຄາ

200M ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ 200M

200Mຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

200M Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ 200Million

200Million ລາຄາ (200M)

1 200M ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0037
$0.0037$0.0037
-1.56%1D
USD
200Million (200M) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 19:50:19 (UTC+8)

200Million (200M)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00366
$ 0.00366$ 0.00366
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.004081
$ 0.004081$ 0.004081
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00366
$ 0.00366$ 0.00366

$ 0.004081
$ 0.004081$ 0.004081

--
----

--
----

-2.51%

-1.55%

-22.11%

-22.11%

200Million (200M) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0037. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, 200Mມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00366 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.004081, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. 200Mລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, 200Mມີການປ່ຽນແປງ-2.51%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.55%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.11%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

200Million (200M) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 13.61K
$ 13.61K$ 13.61K

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານ200Millionການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 13.61K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ200Mແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.70M.

200Million (200M) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ 200Million ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00005863-1.55%
30 ມື້$ -0.0013-26.00%
60 ວັນ$ -0.0013-26.00%
90 ວັນ$ -0.0013-26.00%
200Million ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, 200Mບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00005863 (-1.55%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

200Million ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0013 (-26.00%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

200Million ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, 200M ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0013 (-26.00%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

200Million ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0013 (-26.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ 200Million (200M)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າ200Millionປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ 200Million ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງ200M ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບ200Million ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການ200Million ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

200Million ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

200Million (200M) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ 200Million (200M) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບ200Million.

ກວດເບິ່ງການ200Millionຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

200Million (200M) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງ200Million (200M) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ 200M ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື 200Million(200M)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ 200Million ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ 200Million ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

200M ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 200Million(200M) ເຖິງ VND
97.3655
1 200Million(200M) ເຖິງ AUD
A$0.005661
1 200Million(200M) ເຖິງ GBP
0.002812
1 200Million(200M) ເຖິງ EUR
0.003182
1 200Million(200M) ເຖິງ USD
$0.0037
1 200Million(200M) ເຖິງ MYR
RM0.015503
1 200Million(200M) ເຖິງ TRY
0.155696
1 200Million(200M) ເຖິງ JPY
¥0.5661
1 200Million(200M) ເຖິງ ARS
ARS$5.473336
1 200Million(200M) ເຖິງ RUB
0.30007
1 200Million(200M) ເຖິງ INR
0.32819
1 200Million(200M) ເຖິງ IDR
Rp61.666642
1 200Million(200M) ເຖິງ PHP
0.21682
1 200Million(200M) ເຖິງ EGP
￡E.0.174973
1 200Million(200M) ເຖິງ BRL
R$0.019795
1 200Million(200M) ເຖິງ CAD
C$0.00518
1 200Million(200M) ເຖິງ BDT
0.451548
1 200Million(200M) ເຖິງ NGN
5.331404
1 200Million(200M) ເຖິງ COP
$14.2857
1 200Million(200M) ເຖິງ ZAR
R.0.064491
1 200Million(200M) ເຖິງ UAH
0.155548
1 200Million(200M) ເຖິງ TZS
T.Sh.9.0909
1 200Million(200M) ເຖິງ VES
Bs0.8251
1 200Million(200M) ເຖິງ CLP
$3.4817
1 200Million(200M) ເຖິງ PKR
Rs1.045472
1 200Million(200M) ເຖິງ KZT
1.943277
1 200Million(200M) ເຖິງ THB
฿0.120324
1 200Million(200M) ເຖິງ TWD
NT$0.114219
1 200Million(200M) ເຖິງ AED
د.إ0.013579
1 200Million(200M) ເຖິງ CHF
Fr0.00296
1 200Million(200M) ເຖິງ HKD
HK$0.028749
1 200Million(200M) ເຖິງ AMD
֏1.415435
1 200Million(200M) ເຖິງ MAD
.د.م0.034447
1 200Million(200M) ເຖິງ MXN
$0.068783
1 200Million(200M) ເຖິງ SAR
ريال0.013875
1 200Million(200M) ເຖິງ ETB
Br0.564694
1 200Million(200M) ເຖິງ KES
KSh0.478003
1 200Million(200M) ເຖິງ JOD
د.أ0.0026233
1 200Million(200M) ເຖິງ PLN
0.01369
1 200Million(200M) ເຖິງ RON
лв0.016354
1 200Million(200M) ເຖິງ SEK
kr0.035335
1 200Million(200M) ເຖິງ BGN
лв0.006253
1 200Million(200M) ເຖິງ HUF
Ft1.250415
1 200Million(200M) ເຖິງ CZK
0.078366
1 200Million(200M) ເຖິງ KWD
د.ك0.0011359
1 200Million(200M) ເຖິງ ILS
0.012062
1 200Million(200M) ເຖິງ BOB
Bs0.025641
1 200Million(200M) ເຖິງ AZN
0.00629
1 200Million(200M) ເຖິງ TJS
SM0.034114
1 200Million(200M) ເຖິງ GEL
0.010064
1 200Million(200M) ເຖິງ AOA
Kz3.37588
1 200Million(200M) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0013949
1 200Million(200M) ເຖິງ BMD
$0.0037
1 200Million(200M) ເຖິງ DKK
kr0.024013
1 200Million(200M) ເຖິງ HNL
L0.097458
1 200Million(200M) ເຖິງ MUR
0.16983
1 200Million(200M) ເຖິງ NAD
$0.06401
1 200Million(200M) ເຖິງ NOK
kr0.03774
1 200Million(200M) ເຖິງ NZD
$0.006512
1 200Million(200M) ເຖິງ PAB
B/.0.0037
1 200Million(200M) ເຖິງ PGK
K0.015577
1 200Million(200M) ເຖິງ QAR
ر.ق0.013468
1 200Million(200M) ເຖິງ RSD
дин.0.376919
1 200Million(200M) ເຖິງ UZS
soʻm44.578303
1 200Million(200M) ເຖິງ ALL
L0.3108
1 200Million(200M) ເຖິງ ANG
ƒ0.006623
1 200Million(200M) ເຖິງ AWG
ƒ0.006623
1 200Million(200M) ເຖິງ BBD
$0.0074
1 200Million(200M) ເຖິງ BAM
KM0.006253
1 200Million(200M) ເຖິງ BIF
Fr10.8817
1 200Million(200M) ເຖິງ BND
$0.00481
1 200Million(200M) ເຖິງ BSD
$0.0037
1 200Million(200M) ເຖິງ JMD
$0.593776
1 200Million(200M) ເຖິງ KHR
14.859422
1 200Million(200M) ເຖິງ KMF
Fr1.5762
1 200Million(200M) ເຖິງ LAK
80.434781
1 200Million(200M) ເຖິງ LKR
රු1.126317
1 200Million(200M) ເຖິງ MDL
L0.062604
1 200Million(200M) ເຖິງ MGA
Ar16.66665
1 200Million(200M) ເຖິງ MOP
P0.0296
1 200Million(200M) ເຖິງ MVR
0.05698
1 200Million(200M) ເຖິງ MWK
MK6.423607
1 200Million(200M) ເຖິງ MZN
MT0.236615
1 200Million(200M) ເຖິງ NPR
रु0.525104
1 200Million(200M) ເຖິງ PYG
26.2404
1 200Million(200M) ເຖິງ RWF
Fr5.3687
1 200Million(200M) ເຖິງ SBD
$0.030451
1 200Million(200M) ເຖິງ SCR
0.051615
1 200Million(200M) ເຖິງ SRD
$0.14356
1 200Million(200M) ເຖິງ SVC
$0.032338
1 200Million(200M) ເຖິງ SZL
L0.06401
1 200Million(200M) ເຖິງ TMT
m0.012987
1 200Million(200M) ເຖິງ TND
د.ت0.0107522
1 200Million(200M) ເຖິງ TTD
$0.025049
1 200Million(200M) ເຖິງ UGX
Sh12.8908
1 200Million(200M) ເຖິງ XAF
Fr2.109
1 200Million(200M) ເຖິງ XCD
$0.00999
1 200Million(200M) ເຖິງ XOF
Fr2.109
1 200Million(200M) ເຖິງ XPF
Fr0.3811
1 200Million(200M) ເຖິງ BWP
P0.049654
1 200Million(200M) ເຖິງ BZD
$0.007437
1 200Million(200M) ເຖິງ CVE
$0.354756
1 200Million(200M) ເຖິງ DJF
Fr0.6549
1 200Million(200M) ເຖິງ DOP
$0.238021
1 200Million(200M) ເຖິງ DZD
د.ج0.483257
1 200Million(200M) ເຖິງ FJD
$0.008436
1 200Million(200M) ເຖິງ GNF
Fr32.1715
1 200Million(200M) ເຖິງ GTQ
Q0.028342
1 200Million(200M) ເຖິງ GYD
$0.773892
1 200Million(200M) ເຖິງ ISK
kr0.4662

ແຫຼງຂໍ້ມູນ 200Million

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ 200Million ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ 200Million ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ 200Million

ມື້ນີ້ມີ200Million (200M) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ 200Mແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0037 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາ200MປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​200Mປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0037. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງ200Million?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ200M​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງ200M?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນ200Mແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງ200M?
200M ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງ200M?
200Mຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດ200M?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການ200Mແມ່ນ$ 13.61K USD.
ປີນີ້200Mຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
200M ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງ200Mການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 19:50:19 (UTC+8)

200Million (200M) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

200M -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.0037 USD

ຊື້ຂາຍ 200M

200M/USDT
$0.0037
$0.0037$0.0037
-1.55%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,487.87
$104,487.87$104,487.87

-1.19%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,516.98
$3,516.98$3,516.98

-2.00%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.43
$161.43$161.43

-3.18%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1586
$1.1586$1.1586

-23.88%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,487.87
$104,487.87$104,487.87

-1.19%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,516.98
$3,516.98$3,516.98

-2.00%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.43
$161.43$161.43

-3.18%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2747
$2.2747$2.2747

-2.24%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16536
$0.16536$0.16536

-0.95%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07226
$0.07226$0.07226

+158.81%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$40.707
$40.707$40.707

+91.14%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3767
$0.3767$0.3767

+64.92%

ໂລໂກ້ DASH

DASH

DASH

$131.72
$131.72$131.72

+54.38%

ໂລໂກ້ Internet Computer

Internet Computer

ICP

$5.184
$5.184$5.184

+41.13%