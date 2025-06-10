ໂລໂກ້ 1000CHEMS

1000CHEMS ລາຄາ (1000CHEEMS)

USD

1000CHEMS (1000CHEEMS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00144874
$0.00144874$0.00144874
+1.40%(1D)

ລາຄາຂອງ 1000CHEMS (1000CHEEMS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ 1000CHEMS (1000CHEEMS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00144874USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. 1000CHEEMS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດ1000CHEMSຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 1.03M USD
- 1000CHEMS ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ1000CHEEMS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.1000CHEEMS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

1000CHEMS (1000CHEEMS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ 1000CHEMS ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງ1000CHEMS ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001433649.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ 1000CHEMS ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000483192.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ 1000CHEMS ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005188656669194193.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+1.49%
30 ມື້$ -0.0001433649-9.89%
60 ວັນ$ -0.0000483192-3.33%
90 ວັນ$ +0.0005188656669194193+55.80%

1000CHEMS (1000CHEEMS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ 1000CHEMS: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00139553
$ 0.00139553$ 0.00139553

$ 0.00145649
$ 0.00145649$ 0.00145649

$ 0.00214439
$ 0.00214439$ 0.00214439

-0.52%

+1.49%

+2.13%

1000CHEMS (1000CHEEMS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ 1000CHEMS (1000CHEEMS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

1000CHEMS (1000CHEEMS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ 1000CHEMS(1000CHEEMS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

1000CHEEMS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 1000CHEEMS ເຖິງ VND
38.1235931
1 1000CHEEMS ເຖິງ AUD
A$0.0022165722
1 1000CHEEMS ເຖິງ GBP
0.0010575802
1 1000CHEEMS ເຖິງ EUR
0.0012604038
1 1000CHEEMS ເຖິງ USD
$0.00144874
1 1000CHEEMS ເຖິງ MYR
RM0.0061281702
1 1000CHEEMS ເຖິງ TRY
0.0568340702
1 1000CHEEMS ເຖິງ JPY
¥0.2091690812
1 1000CHEEMS ເຖິງ RUB
0.11445046
1 1000CHEEMS ເຖິງ INR
0.1240990684
1 1000CHEEMS ເຖິງ IDR
Rp23.7498322656
1 1000CHEEMS ເຖິງ KRW
1.9630571874
1 1000CHEEMS ເຖິງ PHP
0.0807527676
1 1000CHEEMS ເຖິງ EGP
￡E.0.0719154536
1 1000CHEEMS ເຖິງ BRL
R$0.0080839692
1 1000CHEEMS ເຖິງ CAD
C$0.0019702864
1 1000CHEEMS ເຖິງ BDT
0.1770505154
1 1000CHEEMS ເຖິງ NGN
2.2601213244
1 1000CHEEMS ເຖິງ UAH
0.060195147
1 1000CHEEMS ເຖິງ VES
Bs0.14197652
1 1000CHEEMS ເຖິງ PKR
Rs0.4087764784
1 1000CHEEMS ເຖິງ KZT
0.737263786
1 1000CHEEMS ເຖິງ THB
฿0.0473303358
1 1000CHEEMS ເຖິງ TWD
NT$0.0433463008
1 1000CHEEMS ເຖິງ AED
د.إ0.0053168758
1 1000CHEEMS ເຖິງ CHF
Fr0.0011879668
1 1000CHEEMS ເຖິງ HKD
HK$0.0113581216
1 1000CHEEMS ເຖິງ MAD
.د.م0.0132704584
1 1000CHEEMS ເຖິງ MXN
$0.027598497