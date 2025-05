This Is My Iguana ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດສຳລັບ This Is My Iguana (TIMI)?

ທ່ານຢາກຮູ້ບໍວ່າລາຄາ TIMI ຈະເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026 ຫຼື ເຖິງປີ 2050? ເຄື່ອງມການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ This Is My Iguana ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຳລັງແຮງແກ່ທ່ານໃນການສຳຫຼວດເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ອາດມີໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ. ໜ້າເວັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນສະຖານະການລາຄາໃນອະນາຄົດໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວ - ບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ຄິດໄລ່ທັນທີວ່າມູນຄ່າຂອງ This Is My Iguana ອາດຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາ. . ຄຸນນະສົມບັດແບບໂຕ້ຕອບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຄາດຄະເນລາຄາສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.

ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ TIMI ລາຄາຂອງທ່ານ ໃສ່ເປີເຊັນການຄາດເດົາລາຄາຂອງທ່ານ ແລະ ສຳຫຼວດແນວໂນ້ມລາຄາທັນທີ. (ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.) % ຄິດໄລ່ ຕົວຈິງ ການຄາດເດົາ This Is My Iguana ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050 ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ This Is My Iguana ​ຂອງ​ທ່ານ​, ມູນ​ຄ່າ​ຂອງ TIMI ​ແມ່ນຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂດຍ 238.64% ​ຮອດ​ລາ​ຄາ​0USD ໃນ​ປີ 2050​. ປີ ລາຄາ ການຂະຫຍາຍຕົວ 2025 $ -- 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2030 $ 0 27.63%

2040 $ 0 107.89%

May 7, 2025(ມື້ອື່ນ) $ 0 0.01%

May 13, 2025(ອາທິດນີ້) $ 0 0.10%

June 5, 2025(30 ມື້) $ 0 0.41% This Is My Iguana (TIMI) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໃນມື້ນີ້ ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ TIMI ໃນວັນທີ May 6, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $0. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້. This Is My Iguana (TIMI) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ ສໍາລັບ May 7, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ TIMI, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $0. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ. This Is My Iguana (TIMI) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້ ໂດຍ May 13, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ TIMI, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $0. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ. This Is My Iguana (TIMI) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ 30 ມື້ ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ TIMI ແມ່ນ $0. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.

ປະຫວັດລາຄາ This Is My Iguana ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ This Is My Iguana, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ This Is My Iguana ແມ່ນ 0 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ This Is My Iguana(TIMI) ແມ່ນ, 942.23M TIMI ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $214.96K. ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -1.98% $ -- $ -- $ --

7 ວັນ -11.81% $ -- $ 0.000261 $ 0.000217

30 ມື້ 2.93% $ -- $ 0.000261 $ 0.000217 ການປະຕິບັດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, This Is My Iguana ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $--, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ -1.98% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ. ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້ ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, This Is My Iguana ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $0.000261 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $0.000217. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ -11.81%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ TIMIຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ. ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, This Is My Iguana ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 2.93%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ --$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ TIMI ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ This Is My Iguana ( TIMI) ​ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ This Is My Iguana ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ TIMI ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.

1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ This Is My Iguana ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ. 2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ TIMI ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ. 3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ This Is My Iguana ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. 4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ TIMI.

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.

ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ TIMI ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.

ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ This Is My Iguana.

ເປັນຫຍັງການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ TIMI ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ TIMI ​ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.

ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ​: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ (FAQ):

ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລາຄາ This Is My Iguana? ລາຄາຂອງ This Is My Iguana ແມ່ນອິດທິພົນໂດຍປັດໃຈຈໍານວນໜຶ່ງ. ມັນປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ການສະໜອງໂທເກັນ, ການປັບປຸງການພັດທະນາໂຄງການ, ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໂດຍລວມ. ການຕິດຕາມປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບການຄິດໄລ່ This Is My Iguana ແມ່ນແນວໃດ? ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ TIMI ໜ້ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ (ເຊັ່ນ: EMA ແລະ Bollinger Bands), ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງການຄາດຄະເນທີ່ຄາດຄະເນແຕ່ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ຂ້ອຍສາມາດອີງໃສການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນໄດ້ບໍ? ການຄາດຄະເນລາຄາສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ. ຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ແລະ ການຄາດຄະເນແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ. ຄວາມສ່ຽງຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ This Is My Iguana? ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ cryptocurrencies ທັງຫມົດ, This Is My Iguana ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການແຂ່ງຂັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການປະເມີນການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ. ລາຄາຂອງ This Is My Iguana ທີ່ປັບປຸງຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຂອງ MEXC ເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ? ລາຄາຂອງ TIMI ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງເພື່ອສະທ້ອນຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ, ລວມທັງປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງລາຄາພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ. ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດສໍາລັບ This Is My Iguana ການຄາດເດົາລາຄາ? ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ປັນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​​ຂອງ​ທ່ານສຳລັບ TIMI ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນໂທເຄັນຕາມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ນີ້​. ປ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ This Is My Iguana ແລະ ປຽບທຽບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກັບຊຸມຊົນ MEXC ທີ່ກວ້າງກວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນຫຍັງ? ການຄາດຄະເນລາຄາໄລຍະສັ້ນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໃນທັນທີ, ໂດຍປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ສອງສາມມື້ເຖິງຫຼາຍເດືອນ. ການຄາດຄະເນໄລຍະຍາວພິຈາລະນາແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ປັດໃຈພື້ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີທ່າແຮງໃນຫຼາຍປີ. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕະຫຼາດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລາຄາຂອງ This Is My Iguana? ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກລວມແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບ This Is My Iguana. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກສາມາດຂັບລົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພີ່ມລາຄາຂອງໂທເຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກທາງລົບສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນການຂາຍ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ. ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ This Is My Iguana ໄດ້ຢູ່ໃສ? ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ This Is My Iguana (TIMI), ລວມທັງກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ, ການປັບປຸງໂຄງການ ແລະ ລາຄາ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໜ້າລາຄາຂອງ MEXC This Is My Iguana. ມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການຊື້ຂາຍທັງໝົດຂອງທ່ານ.