ປະຫວັດລາຄາ STEPN Green Satoshi Token on Solana

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ STEPN Green Satoshi Token on Solana, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ STEPN Green Satoshi Token on Solana ແມ່ນ 0.00678831 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ STEPN Green Satoshi Token on Solana(GST-SOL) ແມ່ນ, 1.15B GST-SOL ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $7.80M.

ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -2.32% $ -0.000161 $ 0.007062 $ 0.006764

7 ວັນ -9.59% $ -0.000651 $ 0.007642 $ 0.006761

30 ມື້ -0.33% $ -0.000022 $ 0.007642 $ 0.006761