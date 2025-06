ປະຫວັດລາຄາ KoKoK The Roach

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ KoKoK The Roach, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ KoKoK The Roach ແມ່ນ 0.158066 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ KoKoK The Roach(KOKOK) ແມ່ນ, 200.00M KOKOK ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $31.52M.

ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -6.07% $ -0.010218 $ 0.170119 $ 0.153562

7 ວັນ -13.80% $ -0.021813 $ 0.192159 $ 0.023125

30 ມື້ 586.55% $ 0.927128 $ 0.192159 $ 0.023125