ປະຫວັດລາຄາ Forty Two DAO Token

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Forty Two DAO Token, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Forty Two DAO Token ແມ່ນ 0.286909 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Forty Two DAO Token(FTD) ແມ່ນ, 16.10M FTD ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $4.62M.

ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -10.71% $ -0.034436 $ 0.332465 $ 0.28207

7 ວັນ -19.91% $ -0.057135 $ 0.406937 $ 0.287595

30 ມື້ -29.47% $ -0.084571 $ 0.406937 $ 0.287595