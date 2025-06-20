Chutes ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດສຳລັບ Chutes (SN64)?
ທ່ານຢາກຮູ້ບໍວ່າລາຄາ SN64 ຈະເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026 ຫຼື ເຖິງປີ 2050? ເຄື່ອງມການຄາດຄະເນລາຄາ Chutes ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຳລັງແຮງແກ່ທ່ານໃນການສຳຫຼວດເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ອາດມີໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ. ໜ້າເວັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນສະຖານະການລາຄາໃນອະນາຄົດໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວ - ບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ຄິດໄລ່ທັນທີວ່າມູນຄ່າຂອງ Chutes ອາດຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາ. . ຄຸນນະສົມບັດແບບໂຕ້ຕອບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຄາດຄະເນລາຄາສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.
ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ SN64 ລາຄາຂອງທ່ານ
ໃສ່ເປີເຊັນການຄາດເດົາລາຄາຂອງທ່ານ ແລະ ສຳຫຼວດແນວໂນ້ມລາຄາທັນທີ. (ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.)
Chutes ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050
ອີງຕາມການຄາດຄະເນລາຄາ Chutes ຂອງທ່ານ, ມູນຄ່າຂອງ SN64 ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍ238.64% ຮອດລາຄາ238.4332USD ໃນປີ 2050.
- 2025$ 70.410.00%
- 2026$ 73.93055.00%
- 2030$ 89.862927.63%
- 2040$ 146.3773107.89%
- 2050$ 238.4332238.64%
ໃນ2025, ລາຄາຂອງ Chutes ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 0.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 70.41 USD.Chutes (SN64) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2026
ໃນ2026, ລາຄາຂອງ Chutes ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 5.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 73.9305 USD.Chutes (SN64) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2030
ໃນ2030, ລາຄາຂອງ Chutes ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 27.63% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 89.8629 USD.Chutes (SN64) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2040
ໃນ2040, ລາຄາຂອງ Chutes ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 107.89% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 146.3773 USD.Chutes (SN64) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2050
ໃນ2050, ລາຄາຂອງ Chutes ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 238.64% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 238.4332 USD.
ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ Chutes ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້
- June 20, 2025(ມື້ນີ້)$ 70.410.00%
- June 21, 2025(ມື້ອື່ນ)$ 70.41960.01%
- June 27, 2025(ອາທິດນີ້)$ 70.47750.10%
- July 20, 2025(30 ມື້)$ 70.69930.41%
ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ SN64 ໃນວັນທີ June 20, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $70.41. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້.Chutes (SN64) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ
ສໍາລັບ June 21, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ SN64, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $70.4196. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ.Chutes (SN64) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້
ໂດຍ June 27, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ SN64, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $70.4775. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ.Chutes (SN64) ການຄາດຄະເນລາຄາ 30 ມື້
ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ SN64 ແມ່ນ $70.6993. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.
ປະຫວັດລາຄາ Chutes
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Chutes, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Chutes ແມ່ນ 70.41 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Chutes(SN64) ແມ່ນ, 1.27M SN64 ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $89.89M.
- 24 ຊົ່ວໂມງ-7.38%$ -5.6147$ 79.09$ 70.04
- 7 ວັນ-18.31%$ -12.8933$ 85.2340$ 69.3656
- 30 ມື້0.00%$ --$ 85.2340$ 69.3656
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Chutes ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $-5.6147, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ -7.38% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ.ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້
ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, Chutes ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $85.2340 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $69.3656. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ -18.31%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ SN64ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ.ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Chutes ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 0.00%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ --$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ SN64 ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ Chutes ( SN64) ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ Chutes ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ SN64 ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.
- 1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ Chutes ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.
- 2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ SN64 ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.
- 3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ Chutes ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
- 4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ
ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ SN64.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຄາ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.
ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ SN64 ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.
ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ Chutes.
ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນລາຄາ SN64 ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການຄາດຄະເນລາຄາ SN64 ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.
ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
ການກະກຽມທາງຈິດໃຈ: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ):
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.
Chutes ລາຄາສົດ
Chutes ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 70.41 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 89.89M USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 0.00 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ SN64 ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.
ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Chutes, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Chutes.
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບ Chutes?
ລະບຸຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງຄວາມເຫັນຂອງຕະຫຼາດ.
- Bullish ຫຼາຍ
- Bullish
- ເປັນກາງ
- Bearish
- Bearish ຫຼາຍ