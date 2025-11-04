ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ STBTC
STBTC ຂໍ້ມູນລາຄາ
ແມ່ນຫຍັງ STBTC
STBTC Tokenomics
STBTC ການຄາດຄະເນລາຄາ
ມີລາຍໄດ້
Airdrop+
ຂ່າວ
ບລັອກ
ຮຽນຮູ້
Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາ (USD)
ຮັບBotanix Staked Bitcoinການຄາດຄະເນລາຄາສຳລັບປີ 2026, 2027, 2028, 2030 ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວSTBTCໃນ 5 ປີຂ້າງຫນ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ? ຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທັນທີໂດຍອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ.
*ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.
Botanix Staked Bitcoin ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050 (USD)
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Botanix Staked Bitcoinອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 0.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 105,309ໃນປີ 2025.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2026 (ປີຕໍ່ໄປ)
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Botanix Staked Bitcoinອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 5.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 110,574.4500 ໃນປີ 2026.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2027 (ໃນ 2 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2027 STBTCຈະ$ 116,103.1725ມີອັດຕາການ10.25%ເຕີບໂຕຂອງBotanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2028 (ໃນ 3 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2028 STBTCຈະ$ 121,908.3311ມີອັດຕາການ15.76%ເຕີບໂຕຂອງ.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2029 (ໃນ 4 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, STBTCລາຄາເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2029 ຈະ $ 128,003.7476ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ21.55%ການເຕີບໂຕ.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2030 (ໃນ 5 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, ລາຄາ STBTCເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2030 ຈະ $ 134,403.9350ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ27.63%ການເຕີບໂຕ.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2040 (ໃນ 15 ປີ)
ຮອດປີ 2040, Botanix Staked Bitcoinລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ107.89%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 218,929.8476.Botanix Staked Bitcoin (STBTC)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2050 (ໃນ 25 ປີ)
ຮອດປີ 2050, Botanix Staked Bitcoinລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ238.64%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 356,613.6524.
- 2025$ 105,3090.00%
- 2026$ 110,574.45005.00%
- 2027$ 116,103.172510.25%
- 2028$ 121,908.331115.76%
- 2029$ 128,003.747621.55%
- 2030$ 134,403.935027.63%
- 2031$ 141,124.131834.01%
- 2032$ 148,180.338440.71%
- 2033$ 155,589.355347.75%
- 2034$ 163,368.823055.13%
- 2035$ 171,537.264262.89%
- 2036$ 180,114.127471.03%
- 2037$ 189,119.833879.59%
- 2038$ 198,575.825588.56%
- 2039$ 208,504.616897.99%
- 2040$ 218,929.8476107.89%
ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ Botanix Staked Bitcoin ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້
- November 4, 2025(ມື້ນີ້)$ 105,3090.00%
- November 5, 2025(ມື້ອື່ນ)$ 105,323.42580.01%
- November 11, 2025(ອາທິດນີ້)$ 105,409.98120.10%
- December 4, 2025(30 ມື້)$ 105,741.77670.41%
ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ STBTC ໃນວັນທີ
ສໍາລັບ November 5, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ STBTC, ການນໍາໃຊ້
ໂດຍ November 11, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ STBTC, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ
ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ STBTC ແມ່ນ
ສະຖິຕິລາຄາBotanix Staked Bitcoin ປັດຈຸບັນ
--
--
ປະຫວັດລາຄາ Botanix Staked Bitcoin
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Botanix Staked Bitcoin, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Botanix Staked Bitcoin ແມ່ນ 105,309 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Botanix Staked Bitcoin(STBTC) ແມ່ນ,
- 24 ຊົ່ວໂມງ-2.23%$ -2,407.7276$ 109,083$ 105,305
- 7 ວັນ-9.15%$ -9,645.8305$ 124,666.8395$ 105,304.5667
- 30 ມື້-15.53%$ -16,357.6469$ 124,666.8395$ 105,304.5667
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Botanix Staked Bitcoin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ
ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, Botanix Staked Bitcoin ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Botanix Staked Bitcoin ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ Botanix Staked Bitcoin ( STBTC) ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ Botanix Staked Bitcoin ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ STBTC ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ Botanix Staked Bitcoin ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ STBTC ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.
ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ Botanix Staked Bitcoin ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ STBTC.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຄາ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.
ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ STBTC ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.
ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ Botanix Staked Bitcoin.
ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນລາຄາ STBTC ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການຄາດຄະເນລາຄາ STBTC ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.
ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
ການກະກຽມທາງຈິດໃຈ: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ):
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບ Botanix Staked Bitcoin?
- Bullish ຫຼາຍ
- Bullish
- ເປັນກາງ
- Bearish
- Bearish ຫຼາຍ
ໂທເຄັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ
ຊອກຫາການການຄາດຄະເນລາຄາສຳລັບໂທເຄັນທີ່ກຳລັງມາແຮງທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້.
ໂທເຄັນທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ
ສຳຫຼວດເບິ່ງການຄາດຄະເນຕະຫຼາດສໍາລັບໂທເຄັນທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ.
ໂທເຄັນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່
ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ຄົ້ນພົບການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບໂທເຄັນທີ່ຖືກຈົດທະບຽນໃຫມ່.
ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ
ສຳຫຼວດການຄາດຄະເນລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.