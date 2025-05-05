YearnFinance ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດສຳລັບ YearnFinance (YFI)?
ທ່ານຢາກຮູ້ບໍວ່າລາຄາ YFI ຈະເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026 ຫຼື ເຖິງປີ 2050? ເຄື່ອງມການຄາດຄະເນລາຄາ YearnFinance ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຳລັງແຮງແກ່ທ່ານໃນການສຳຫຼວດເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ອາດມີໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ. ໜ້າເວັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນສະຖານະການລາຄາໃນອະນາຄົດໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວ - ບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ຄິດໄລ່ທັນທີວ່າມູນຄ່າຂອງ YearnFinance ອາດຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາ. . ຄຸນນະສົມບັດແບບໂຕ້ຕອບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຄາດຄະເນລາຄາສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.
ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ YFI ລາຄາຂອງທ່ານ
ໃສ່ເປີເຊັນການຄາດເດົາລາຄາຂອງທ່ານ ແລະ ສຳຫຼວດແນວໂນ້ມລາຄາທັນທີ. (ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.)
YearnFinance ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050
ອີງຕາມການຄາດຄະເນລາຄາ YearnFinance ຂອງທ່ານ, ມູນຄ່າຂອງ YFI ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍ238.64% ຮອດລາຄາ17,760.7543USD ໃນປີ 2050.
- 2025$ 5,244.80.00%
- 2026$ 5,507.04005.00%
- 2030$ 6,693.841527.63%
- 2040$ 10,903.5625107.89%
- 2050$ 17,760.7543238.64%
ໃນ2025, ລາຄາຂອງ YearnFinance ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 0.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 5,244.8 USD.YearnFinance (YFI) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2026
ໃນ2026, ລາຄາຂອງ YearnFinance ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 5.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 5,507.0400 USD.YearnFinance (YFI) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2030
ໃນ2030, ລາຄາຂອງ YearnFinance ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 27.63% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 6,693.8415 USD.YearnFinance (YFI) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2040
ໃນ2040, ລາຄາຂອງ YearnFinance ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 107.89% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 10,903.5625 USD.YearnFinance (YFI) ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2050
ໃນ2050, ລາຄາຂອງ YearnFinance ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 238.64% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 17,760.7543 USD.
ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ YearnFinance ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້
- May 5, 2025(ມື້ນີ້)$ 5,244.80.00%
- May 6, 2025(ມື້ອື່ນ)$ 5,245.51840.01%
- May 12, 2025(ອາທິດນີ້)$ 5,249.82920.10%
- June 4, 2025(30 ມື້)$ 5,266.35390.41%
ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ YFI ໃນວັນທີ May 5, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $5,244.8. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້.YearnFinance (YFI) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ
ສໍາລັບ May 6, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ YFI, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $5,245.5184. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ.YearnFinance (YFI) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້
ໂດຍ May 12, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ YFI, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $5,249.8292. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ.YearnFinance (YFI) ການຄາດຄະເນລາຄາ 30 ມື້
ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ YFI ແມ່ນ $5,266.3539. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.
ປະຫວັດລາຄາ YearnFinance
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ YearnFinance, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ YearnFinance ແມ່ນ 5,244.8 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ YearnFinance(YFI) ແມ່ນ, 0.00 YFI ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $0.00.
- 24 ຊົ່ວໂມງ-0.00%$ -11.5999$ 5,329.4$ 5,185.6
- 7 ວັນ-0.14%$ -904.3000$ 6,181.4$ 5,185.6
- 30 ມື້0.07%$ 358.4000$ 6,327.9$ 4,082.6
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, YearnFinance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $-11.5999, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ -0.00% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ.ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້
ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, YearnFinance ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $6,181.4 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $5,185.6. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ -0.14%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ YFIຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ.ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, YearnFinance ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 0.07%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ 358.4000$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ YFI ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ YearnFinance ( YFI) ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ YearnFinance ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ YFI ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.
- 1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ YearnFinance ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.
- 2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ YFI ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.
- 3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ YearnFinance ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
- 4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ
ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ YFI.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຄາ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.
ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ YFI ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.
ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ YearnFinance.
ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນລາຄາ YFI ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການຄາດຄະເນລາຄາ YFI ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.
ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
ການກະກຽມທາງຈິດໃຈ: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ):
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.
YearnFinance ລາຄາສົດ
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