Naoris Protocol ການຄາດເດົາລາຄາ
Naoris Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2025-2050 (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2025 (ປີນີ້)

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Naoris Protocolອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 0.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.06375ໃນປີ 2025.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2026 (ປີຕໍ່ໄປ)

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Naoris Protocolອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 5.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.066937 ໃນປີ 2026.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2027 (ໃນ 2 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2027 NAORISຈະ$ 0.070284ມີອັດຕາການ10.25%ເຕີບໂຕຂອງ

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2028 (ໃນ 3 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2028 NAORISຈະ$ 0.073798ມີອັດຕາການ15.76%ເຕີບໂຕຂອງ.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2029 (ໃນ 4 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, NAORISລາຄາເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2029 ຈະ $ 0.077488ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ21.55%ການເຕີບໂຕ.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2030 (ໃນ 5 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, ລາຄາ NAORISເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2030 ຈະ $ 0.081362ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ27.63%ການເຕີບໂຕ.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2040 (ໃນ 15 ປີ)

ຮອດປີ 2040, Naoris Protocolລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ107.89%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.132531.

Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2050 (ໃນ 25 ປີ)

ຮອດປີ 2050, Naoris Protocolລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ238.64%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.215880.

ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ Naoris Protocol ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້

Naoris Protocol (NAORIS) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໃນມື້ນີ້

ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ NAORIS ໃນວັນທີ November 4, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $0.06375. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້.

Naoris Protocol (NAORIS) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ

ສໍາລັບ November 5, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ NAORIS, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $0.063758. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ.

Naoris Protocol (NAORIS) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້

ໂດຍ November 11, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ NAORIS, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $0.063811. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ.

Naoris Protocol (NAORIS) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ 30 ມື້

ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ NAORIS ແມ່ນ $0.064011. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.

ສະຖິຕິລາຄາNaoris Protocol ປັດຈຸບັນ

$ 0.06375
$ 0.06375$ 0.06375

+19.38%

ວິທີການຊື້ Naoris Protocol (NAORIS)

ພະຍາຍາມຊື້ NAORIS? ໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຊື້ຜ່ານNAORISບັດເຄຣດິດ, ການໂອນທະນາຄານ, P2P, ແລະຫຼາຍວິທີການຊໍາລະເງິນອື່ນໆ. ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ Naoris Protocolແລະ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ MEXC ດຽວນີ້!

ຮຽນຮູ້ວິທີຊື້ດຽວNAORISນີ້

ປະຫວັດລາຄາ Naoris Protocol

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Naoris Protocol, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Naoris Protocol ແມ່ນ 0.06374 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Naoris Protocol(NAORIS) ແມ່ນ, 0.00 NAORIS ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $--.

ໄລຍະເວລາ
ປ່ຽນແປງ(%)
ປ່ຽນແປງ(USD)
ສູງ
ຕໍ່າ
  • 24 ຊົ່ວໂມງ
    0.19%
    $ 0.010340
    $ 0.06726
    $ 0.04878
  • 7 ວັນ
    0.24%
    $ 0.012290
    $ 0.06726
    $ 0.04336
  • 30 ມື້
    0.04%
    $ 0.002250
    $ 0.1477
    $ 0.00687
ການປະຕິບັດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Naoris Protocol ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $0.010340, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 0.19% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ.

ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້

ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, Naoris Protocol ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $0.06726 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $0.04336. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ 0.24%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ NAORISຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ.

ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Naoris Protocol ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 0.04%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ 0.002250$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ NAORIS ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ກວດເບິ່ງປະຫວັດNaoris Protocolລາຄາເຕັມເພື່ອເບິ່ງແນວໂນ້ມລາຍລະອຽດຂອງ MEXC.

ເບິ່ງປະຫວັດNAORISລາຄາເຕັມ

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ Naoris Protocol ( NAORIS) ​ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ Naoris Protocol ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ NAORIS ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.

1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ Naoris Protocol ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.

2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ NAORIS ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.

3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ Naoris Protocol ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ

ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ NAORIS.

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.

ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ NAORIS ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.

ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ Naoris Protocol.

ເປັນຫຍັງການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ NAORIS ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ NAORIS ​ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.

ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ​: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ (FAQ):

ມັນNAORISຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລົງທຶນດຽວນີ້ບໍ?
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, NAORISມັນຈະປະສົບ--ຜົນສໍາເລັດundefined, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂທເຄັນສົມຄວນພິຈາລະນາ.
ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໄວ້ໃນເດືອນNAORISຫນ້າແມ່ນເທົ່າໃດ?
ອີງຕາມເຄື່ອງມືຄາດຄະເນລາຄາNaoris Protocol (NAORIS, ລາຄາNAORISທີ່ຄາດຄະເນຈະບັນລຸ--ໄດ້undefined.
ມັນຈະມີລາຄາNAORISເທົ່າໃດໃນປີ 2026?
ລາຄາ 1 Naoris Protocol (NAORIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ$0.06375. ອີງຕາມໂມດູນຄາດຄະເນຂ້າງເທິງ, NAORISມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ0.00%ອີກຈົນກ່ວາ --2026.
ລາຄາຄາດຄະເນNAORISໃນປີ 2027 ແມ່ນເທົ່າໃດ?
Naoris Protocol (NAORIS) ຄາດ​ວ່າ​ລາຄາ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ0.00%​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ, ບັນລຸ --​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ລາຄາ 1 NAORISປີ 2027.
ເປົ້າໝາຍລາຄາຄາດຄະເນNAORISໃນປີ 2028 ແມ່ນຫຍັງ?
ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ທ່ານ, Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​0.00%ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​, ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ລາ​ຄາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​--ຂອງ​ປີ 2028​.
ເປົ້າໝາຍລາຄາຄາດຄະເນf NAORISໃນປີ 2029 ແມ່ນຫຍັງ?
ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ທ່ານ, Naoris Protocol (NAORIS)ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ0.00%​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​, ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ລາ​ຄາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ--​ຂອງ​ປີ 2029​.
1 NAORISລາຄາເທົ່າໃດໃນປີ 2030?
ລາຄາ 1 Naoris Protocol (NAORIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ$0.06375. ອີງຕາມໂມດູນຄາດຄະເນຂ້າງເທິງ, NAORISມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ 0.00%ອີກຈົນກ່ວາ --2030.
ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​NAORISໃນປີ 2040 ເປັນເທົ່າໃດ?
Naoris Protocol (NAORIS) ຄາດວ່າຈະເຫັນຜົນກໍາໄລ0.00%ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນລຸລາຄາ 1 ຕໍ່--ໃນ NAORISປີ 2040.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.