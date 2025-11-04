Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ຮັບCredia Layerການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສຳລັບປີ 2026, 2027, 2028, 2030 ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວCREDໃນ 5 ປີຂ້າງຫນ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ? ຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທັນທີໂດຍອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ.

ໃສ່ຕົວເລກລະຫວ່າງ -100 ຫາ 1,000 ເພື່ອຄາດຄະເນລາຄາCredia Layer
%

*ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.

Credia Layer ການຄາດເດົາລາຄາ
$0.03562
-28.81%
USD
ຕົວຈິງ
ການຄາດເດົາ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 23:04:05 (UTC+8)

Credia Layer ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2025-2050 (USD)

Credia Layer (CRED) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2025 (ປີນີ້)

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Credia Layerອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 0.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.03562ໃນປີ 2025.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2026 (ປີຕໍ່ໄປ)

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, Credia Layerອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 5.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.037401 ໃນປີ 2026.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2027 (ໃນ 2 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2027 CREDຈະ$ 0.039271ມີອັດຕາການ10.25%ເຕີບໂຕຂອງ

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2028 (ໃນ 3 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2028 CREDຈະ$ 0.041234ມີອັດຕາການ15.76%ເຕີບໂຕຂອງ.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2029 (ໃນ 4 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, CREDລາຄາເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2029 ຈະ $ 0.043296ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ21.55%ການເຕີບໂຕ.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2030 (ໃນ 5 ປີ)

ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, ລາຄາ CREDເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2030 ຈະ $ 0.045461ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ27.63%ການເຕີບໂຕ.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2040 (ໃນ 15 ປີ)

ຮອດປີ 2040, Credia Layerລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ107.89%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.074051.

Credia Layer (CRED)ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2050 (ໃນ 25 ປີ)

ຮອດປີ 2050, Credia Layerລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ238.64%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.120621.

ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ Credia Layer ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້

ວັນທີ
ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​
ການຂະຫຍາຍຕົວ
  • November 4, 2025(ມື້ນີ້)
    $ 0.03562
    0.00%
  • November 5, 2025(ມື້ອື່ນ)
    $ 0.035624
    0.01%
  • November 11, 2025(ອາທິດນີ້)
    $ 0.035654
    0.10%
  • December 4, 2025(30 ມື້)
    $ 0.035766
    0.41%
Credia Layer (CRED) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໃນມື້ນີ້

ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ CRED ໃນວັນທີ November 4, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $0.03562. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້.

Credia Layer (CRED) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ

ສໍາລັບ November 5, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ CRED, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $0.035624. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ.

Credia Layer (CRED) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້

ໂດຍ November 11, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ CRED, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $0.035654. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ.

Credia Layer (CRED) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ 30 ມື້

ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ CRED ແມ່ນ $0.035766. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.

ສະຖິຕິລາຄາCredia Layer ປັດຈຸບັນ

$ 0.03562
$ 0.00
ລາຄາຫຼ້າສຸດCREDແມ່ນ$ 0.03562. ມີການປ່ຽນແປງ 24 ຊົ່ວໂມງກັບ-28.81%ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ$ 46.74K.
ນອກຈາກນັ້ນ, CREDມີການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງຫມົດຂອງ $ 0.00.

ວິທີການຊື້ Credia Layer (CRED)

ພະຍາຍາມຊື້ CRED? ໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຊື້ຜ່ານCREDບັດເຄຣດິດ, ການໂອນທະນາຄານ, P2P, ແລະຫຼາຍວິທີການຊໍາລະເງິນອື່ນໆ. ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ Credia Layerແລະ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ MEXC ດຽວນີ້!

ຮຽນຮູ້ວິທີຊື້ດຽວCREDນີ້

ປະຫວັດລາຄາ Credia Layer

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Credia Layer, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Credia Layer ແມ່ນ 0.03562 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Credia Layer(CRED) ແມ່ນ, 0.00 CRED ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $0.00.

ໄລຍະເວລາ
ປ່ຽນແປງ(%)
ປ່ຽນແປງ(USD)
ສູງ
ຕໍ່າ
  • 24 ຊົ່ວໂມງ
    -0.28%
    $ -0.014420
    $ 0.05129
    $ 0.03164
  • 7 ວັນ
    0.78%
    $ 0.015619
    $ 0.085
    $ 0.02
  • 30 ມື້
    0.78%
    $ 0.015619
    $ 0.085
    $ 0.02
ການປະຕິບັດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Credia Layer ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $-0.014420, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ -0.28% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ.

ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້

ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, Credia Layer ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $0.085 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $0.02. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ 0.78%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ CREDຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ.

ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Credia Layer ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 0.78%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ 0.015619$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ CRED ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ກວດເບິ່ງປະຫວັດCredia Layerລາຄາເຕັມເພື່ອເບິ່ງແນວໂນ້ມລາຍລະອຽດຂອງ MEXC.

ເບິ່ງປະຫວັດCREDລາຄາເຕັມ

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ Credia Layer ( CRED) ​ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ Credia Layer ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ CRED ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.

1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ Credia Layer ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.

2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ CRED ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.

3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ Credia Layer ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ

ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ CRED.

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.

ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ CRED ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.

ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ Credia Layer.

ເປັນຫຍັງການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ CRED ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ CRED ​ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.

ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ​: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ (FAQ):

ມັນCREDຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລົງທຶນດຽວນີ້ບໍ?
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, CREDມັນຈະປະສົບ--ຜົນສໍາເລັດundefined, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂທເຄັນສົມຄວນພິຈາລະນາ.
ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໄວ້ໃນເດືອນCREDຫນ້າແມ່ນເທົ່າໃດ?
ອີງຕາມເຄື່ອງມືຄາດຄະເນລາຄາCredia Layer (CRED, ລາຄາCREDທີ່ຄາດຄະເນຈະບັນລຸ--ໄດ້undefined.
ມັນຈະມີລາຄາCREDເທົ່າໃດໃນປີ 2026?
ລາຄາ 1 Credia Layer (CRED) ມື້ນີ້ແມ່ນ$0.03562. ອີງຕາມໂມດູນຄາດຄະເນຂ້າງເທິງ, CREDມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ0.00%ອີກຈົນກ່ວາ --2026.
ລາຄາຄາດຄະເນCREDໃນປີ 2027 ແມ່ນເທົ່າໃດ?
Credia Layer (CRED) ຄາດ​ວ່າ​ລາຄາ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ0.00%​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ, ບັນລຸ --​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ລາຄາ 1 CREDປີ 2027.
ເປົ້າໝາຍລາຄາຄາດຄະເນCREDໃນປີ 2028 ແມ່ນຫຍັງ?
ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ທ່ານ, Credia Layer (CRED)ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​0.00%ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​, ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ລາ​ຄາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​--ຂອງ​ປີ 2028​.
ເປົ້າໝາຍລາຄາຄາດຄະເນf CREDໃນປີ 2029 ແມ່ນຫຍັງ?
ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ທ່ານ, Credia Layer (CRED)ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ0.00%​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​, ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ລາ​ຄາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ--​ຂອງ​ປີ 2029​.
1 CREDລາຄາເທົ່າໃດໃນປີ 2030?
ລາຄາ 1 Credia Layer (CRED) ມື້ນີ້ແມ່ນ$0.03562. ອີງຕາມໂມດູນຄາດຄະເນຂ້າງເທິງ, CREDມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ 0.00%ອີກຈົນກ່ວາ --2030.
ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​CREDໃນປີ 2040 ເປັນເທົ່າໃດ?
Credia Layer (CRED) ຄາດວ່າຈະເຫັນຜົນກໍາໄລ0.00%ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນລຸລາຄາ 1 ຕໍ່--ໃນ CREDປີ 2040.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.