SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins

De baas van de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, heeft duidelijk gezegd dat "Crypto's tijd is gekomen." Die woorden zorgen voor vertrouwen in de markt en stuwen de Bitcoin koers verder omhoog. Beleggers zien dit als een teken dat de volgende crypto bull run nu echt is begonnen. Terwijl Bitcoin sterker staat dan ooit, vallen drie populaire crypto in Q3 extra op. SEC geeft groen licht voor crypto Tijdens een toespraak in Parijs zei SEC voorzitter Paul Atkins dat de oude aanpak, waarbij vooral werd bestraft en vertraagd, voorbij is. Er komt een nieuw project genaamd Project Crypto. Het doel is duidelijke regels voor handel, staking en leningen in crypto. NEW: SEC Chair @SECPaulSAtkins says “CRYPTO’S TIME HAS COME.”‼️ pic.twitter.com/pGoQ41D6iF — Subjective Views (@subjectiveviews) September 10, 2025 Voor de markt betekent dit zekerheid. Minder angst voor plotselinge rechtszaken, meer duidelijkheid voor bedrijven en investeerders. Dat is precies wat grote partijen wilden horen. Als regels voorspelbaar zijn, durven pensioenfondsen, banken en grote vermogensbeheerders eerder in te stappen. De Bitcoin koers reageerde direct. Het vertrouwen dat de overheid niet langer tegenwerkt, maar juist kaders maakt, geeft beleggers vleugels. Het sentiment draait van onzekerheid naar optimisme. Waarom dit het startschot van een bull run kan zijn De timing van deze uitspraak is opvallend. De inflatie in de VS koelt af, de arbeidsmarkt hapert, en de kans op renteverlagingen in september is groot. Goedkoper geld betekent meer liquiditeit. In eerdere cycli leidde dat tot stevige crypto rally’s. Combineer dit met de nieuwe houding van de SEC, en je krijgt het perfecte recept voor een crypto bull run. De Bitcoin koers beweegt rond stevige steun en lijkt klaar om richting nieuwe records te gaan. Analisten zien het momentum groeien. Instroom in Bitcoin ETF’s neemt toe en lange termijn beleggers blijven stapelen. Wie naar de data kijkt, ziet dat adressen die nooit verkopen, juist nu een recordaantal Bitcoin vasthouden. Dat is vaak een voorbode van stijging. Bitcoin koers en de rol van altcoins in de bull run Elke bull run begint bij Bitcoin, maar daarna schuift de aandacht naar populaire crypto. Dat patroon zagen we in eerdere jaren ook. Eerst knalt Bitcoin, daarna volgen de altcoins die de meeste belofte tonen. In Q3 zijn er drie duidelijke winnaars: Aptos, Polkadot en Pepenode. Elk heeft zijn eigen reden om op te vallen en elk past in het grotere plaatje van een markt die weer durft vooruit te kijken. Aptos: snelheid en nieuwe deals Aptos is een blockchain die zich richt op hoge transactiesnelheid en schaalbaarheid. Waar veel netwerken vastlopen bij drukte, houdt Aptos de snelheid hoog. De afgelopen maanden sloot Aptos deals in Latijns-Amerika, onder andere om goedkope en snelle grensbetalingen mogelijk te maken. Vooral in landen waar veel geld naar familie in het buitenland gaat, kan dat groot worden. Storage is broken. Big Tech controls data. Web3 can’t rely on Web2 infra. It ends now.@ShelbyServes, Web3’s 1st cloud-grade infra, by @jump_ @AptosLabs. Decentralized, monetizable storage for data-rich apps. Hot by design. Chain-agnostic. Incentivized.https://t.co/5upCfuzVT5 pic.twitter.com/4CRT0jI1iB — Aptos (@Aptos) June 24, 2025 De crypto koers van APT reageerde positief op deze ontwikkelingen. Handelaren zien Aptos als een project dat echte problemen oplost en dat maakt het aantrekkelijk in een markt waar utility steeds belangrijker wordt. Polkadot: schakel tussen blockchains Polkadot wil blockchains met elkaar verbinden. In plaats van één chain die alles moet doen, bouwt Polkadot een netwerk waar meerdere ketens veilig naast elkaar draaien. Dat idee krijgt steeds meer tractie. In Q3 2025 steeg het optimisme rond DOT. Sentiment data van beurzen laten zien dat veel traders longposities innemen, in afwachting van een grote uitbraak. Ook speelt mee dat er een Polkadot ETF aanvraag bij de SEC ligt. Love powering Kaleo and hundreds of thousands of Pudgy Party players flexing their Pengus. https://t.co/yDhj3S9Nl3 — Polkadot (@Polkadot) September 11, 2025 Hoewel de beslissing is uitgesteld, zien beleggers de nieuwe houding van de SEC als positief. Als straks niet alleen Bitcoin en Ethereum, maar ook altcoins als DOT een ETF krijgen, kan dat miljarden aan nieuw kapitaal aantrekken. Lees ook ons artikel over Pudgy Penguins die partnerschap sluit met OpenSea. Pepenode: opkomende nieuwkomer tijdens bull run De derde naam is de verrassende Pepenode ($PEPENODE). Dit project combineert een mining-game met een slim mechanisme om tokens te verbranden. Iedere keer dat spelers upgrades doen, worden tokens vernietigd. Dat verkleint de voorraad en kan de waarde opdrijven. Dit model van schaarste gekoppeld aan activiteit spreekt handelaren aan. Het is geen simpele hype coin, maar een systeem waarin gebruik en tokenomics in elkaar grijpen. What do YOU think Pepe is listening to while mining? pic.twitter.com/lLW7Bz76OQ — PEPENODE (@pepenode_io) September 2, 2025 Omdat de token nog in presale zit, is het speculatiever dan Aptos of Polkadot. Maar juist in een crypto bull run zoeken beleggers vaak naar dit soort opkomende kansen. Als de lancering goed verloopt, kan de crypto koers van Pepenode explosief reageren. Je kunt tijdens de presale al beginnen met spelen en je eerste crypto’s minen. Nu naar Pepenode Wat betekent dit voor beleggers? De woorden van de SEC voorzitter markeren een omslagpunt. Na jaren van strijd tussen toezichthouders en crypto lijkt er nu een pad van samenwerking. Dat haalt onzekerheid uit de markt en trekt nieuwe investeerders aan. De Bitcoin koers profiteert als eerste, maar de echte winstkansen liggen vaak in de tweede fase van de bull run. Daar komen de populaire crypto in beeld. Aptos en Polkadot hebben sterke fundamenten en kans op institutionele steun. De markt is klaar voor een crypto bull run De uitspraak "crypto's time has come" voelt als het officiële startschot van de volgende crypto bull run. De Bitcoin koers staat stevig en kijkt omhoog, terwijl populaire crypto zoals Aptos, Polkadot en Pepenode klaarstaan om mee te liften. Of dit weekend al een grote uitbraak brengt, weet niemand. Maar de toon is gezet. De markt kijkt vooruit, beleggers durven weer groter te denken en de race richting nieuwe records is begonnen. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.