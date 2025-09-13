2025-09-15 Monday

SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins

De baas van de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, heeft duidelijk gezegd dat "Crypto's tijd is gekomen." Die woorden zorgen voor vertrouwen in de markt en stuwen de Bitcoin koers verder omhoog. Beleggers zien dit als een teken dat de volgende crypto bull run nu echt is begonnen. Terwijl Bitcoin sterker staat dan ooit, vallen drie populaire crypto in Q3 extra op. SEC geeft groen licht voor crypto Tijdens een toespraak in Parijs zei SEC voorzitter Paul Atkins dat de oude aanpak, waarbij vooral werd bestraft en vertraagd, voorbij is. Er komt een nieuw project genaamd Project Crypto. Het doel is duidelijke regels voor handel, staking en leningen in crypto. NEW: SEC Chair @SECPaulSAtkins says “CRYPTO’S TIME HAS COME.”‼️ pic.twitter.com/pGoQ41D6iF — Subjective Views (@subjectiveviews) September 10, 2025 Voor de markt betekent dit zekerheid. Minder angst voor plotselinge rechtszaken, meer duidelijkheid voor bedrijven en investeerders. Dat is precies wat grote partijen wilden horen. Als regels voorspelbaar zijn, durven pensioenfondsen, banken en grote vermogensbeheerders eerder in te stappen. De Bitcoin koers reageerde direct. Het vertrouwen dat de overheid niet langer tegenwerkt, maar juist kaders maakt, geeft beleggers vleugels. Het sentiment draait van onzekerheid naar optimisme. Waarom dit het startschot van een bull run kan zijn De timing van deze uitspraak is opvallend. De inflatie in de VS koelt af, de arbeidsmarkt hapert, en de kans op renteverlagingen in september is groot. Goedkoper geld betekent meer liquiditeit. In eerdere cycli leidde dat tot stevige crypto rally’s. Combineer dit met de nieuwe houding van de SEC, en je krijgt het perfecte recept voor een crypto bull run. De Bitcoin koers beweegt rond stevige steun en lijkt klaar om richting nieuwe records te gaan. Analisten zien het momentum groeien. Instroom in Bitcoin ETF’s neemt toe en lange termijn beleggers blijven stapelen. Wie naar de data kijkt, ziet dat adressen die nooit verkopen, juist nu een recordaantal Bitcoin vasthouden. Dat is vaak een voorbode van stijging. Bitcoin koers en de rol van altcoins in de bull run Elke bull run begint bij Bitcoin, maar daarna schuift de aandacht naar populaire crypto. Dat patroon zagen we in eerdere jaren ook. Eerst knalt Bitcoin, daarna volgen de altcoins die de meeste belofte tonen. In Q3 zijn er drie duidelijke winnaars: Aptos, Polkadot en Pepenode. Elk heeft zijn eigen reden om op te vallen en elk past in het grotere plaatje van een markt die weer durft vooruit te kijken. Aptos: snelheid en nieuwe deals Aptos is een blockchain die zich richt op hoge transactiesnelheid en schaalbaarheid. Waar veel netwerken vastlopen bij drukte, houdt Aptos de snelheid hoog. De afgelopen maanden sloot Aptos deals in Latijns-Amerika, onder andere om goedkope en snelle grensbetalingen mogelijk te maken. Vooral in landen waar veel geld naar familie in het buitenland gaat, kan dat groot worden. Storage is broken. Big Tech controls data. Web3 can’t rely on Web2 infra. It ends now.@ShelbyServes, Web3’s 1st cloud-grade infra, by @jump_ @AptosLabs. Decentralized, monetizable storage for data-rich apps. Hot by design. Chain-agnostic. Incentivized.https://t.co/5upCfuzVT5 pic.twitter.com/4CRT0jI1iB — Aptos (@Aptos) June 24, 2025 De crypto koers van APT reageerde positief op deze ontwikkelingen. Handelaren zien Aptos als een project dat echte problemen oplost en dat maakt het aantrekkelijk in een markt waar utility steeds belangrijker wordt. Polkadot: schakel tussen blockchains Polkadot wil blockchains met elkaar verbinden. In plaats van één chain die alles moet doen, bouwt Polkadot een netwerk waar meerdere ketens veilig naast elkaar draaien. Dat idee krijgt steeds meer tractie. In Q3 2025 steeg het optimisme rond DOT. Sentiment data van beurzen laten zien dat veel traders longposities innemen, in afwachting van een grote uitbraak. Ook speelt mee dat er een Polkadot ETF aanvraag bij de SEC ligt. Love powering Kaleo and hundreds of thousands of Pudgy Party players flexing their Pengus. https://t.co/yDhj3S9Nl3 — Polkadot (@Polkadot) September 11, 2025 Hoewel de beslissing is uitgesteld, zien beleggers de nieuwe houding van de SEC als positief. Als straks niet alleen Bitcoin en Ethereum, maar ook altcoins als DOT een ETF krijgen, kan dat miljarden aan nieuw kapitaal aantrekken. Lees ook ons artikel over Pudgy Penguins die partnerschap sluit met OpenSea. Pepenode: opkomende nieuwkomer tijdens bull run De derde naam is de verrassende Pepenode ($PEPENODE). Dit project combineert een mining-game met een slim mechanisme om tokens te verbranden. Iedere keer dat spelers upgrades doen, worden tokens vernietigd. Dat verkleint de voorraad en kan de waarde opdrijven. Dit model van schaarste gekoppeld aan activiteit spreekt handelaren aan. Het is geen simpele hype coin, maar een systeem waarin gebruik en tokenomics in elkaar grijpen. What do YOU think Pepe is listening to while mining? pic.twitter.com/lLW7Bz76OQ — PEPENODE (@pepenode_io) September 2, 2025 Omdat de token nog in presale zit, is het speculatiever dan Aptos of Polkadot. Maar juist in een crypto bull run zoeken beleggers vaak naar dit soort opkomende kansen. Als de lancering goed verloopt, kan de crypto koers van Pepenode explosief reageren. Je kunt tijdens de presale al beginnen met spelen en je eerste crypto’s minen. Nu naar Pepenode Wat betekent dit voor beleggers? De woorden van de SEC voorzitter markeren een omslagpunt. Na jaren van strijd tussen toezichthouders en crypto lijkt er nu een pad van samenwerking. Dat haalt onzekerheid uit de markt en trekt nieuwe investeerders aan. De Bitcoin koers profiteert als eerste, maar de echte winstkansen liggen vaak in de tweede fase van de bull run. Daar komen de populaire crypto in beeld. Aptos en Polkadot hebben sterke fundamenten en kans op institutionele steun. Pepenode speelt het spel slimmer met zijn deflatie mechanisme en gaming element. De markt is klaar voor een crypto bull run De uitspraak “crypto’s time has come” voelt als het officiële startschot van de volgende crypto bull run. De Bitcoin koers staat stevig en kijkt omhoog, terwijl populaire crypto zoals Aptos, Polkadot en Pepenode klaarstaan om mee te liften. Of dit weekend al een grote uitbraak brengt, weet niemand. Maar de toon is gezet. De markt kijkt vooruit, beleggers durven weer groter te denken en de race richting nieuwe records is begonnen. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Het bericht SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700

Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700

The post Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) has surged past the $4,700 mark with a remarkable performance, outpacing a broader cryptocurrency market rise of 1.24%. This increase is significantly supported by developments in the regulatory landscape, substantial acquisitions by prominent investors, and a favorable technical outlook. Continue Reading:Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700 Source: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-gains-momentum-surpassing-4700
Ram stops plans to develop 1500 REV electric pickup

Ram stops plans to develop 1500 REV electric pickup

Stellantis’ Ram brand has canceled the development of its full-size electric pickup Ram 1500 due to slow demand.
AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge

AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge

The meme coin sector remains one of the most talked-about areas of crypto in 2025. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), and Pepe (PEPE) have proven that community-driven tokens can deliver spectacular gains, but new investors continue to look for the “next big one.” Increasingly, retail traders are pointing to AlphaPepe (ALPE), which has already raised […] The post AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge appeared first on Live Bitcoin News.
Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025

Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025

The post Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025 appeared first on Coinpedia Fintech News The investor who accurately predicted Ethereum’s surge from $700 to $4,800 in 2021 has now highlighted a new crypto project. This time, attention is on Little Pepe (LILPEPE), a meme coin that is no longer just about humor. Instead, it is combining internet culture with a powerful blockchain framework.  Investors are taking note, and momentum …
When Will Bitcoin Reach the $1 Million Mark? Two Experts Speak Out

When Will Bitcoin Reach the $1 Million Mark? Two Experts Speak Out

The post When Will Bitcoin Reach the $1 Million Mark? Two Experts Speak Out appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cryptocurrency analyst Samson Mow has made a striking prediction regarding the price of Bitcoin. He argues that Bitcoin will not reach $1 million gradually, but rather in a sharp jump over a short period of time. “When you look at the collapse of fiat currencies, it doesn’t happen slowly; it happens suddenly and violently. My $1 million Bitcoin prediction is based on this,” Mow said. “It will be a short, sharp rise over weeks or months.” However, this bold view was challenged by another prominent analyst, PlanB. He dismissed Mow’s statements as “unrealistic expectations,” saying: Bitcoin is unlikely to reach $1 million in weeks or months. I understand and appreciate that Mow is creating a trend that encourages Bitcoin adoption. However, at this point, this rhetoric risks misleading new investors. There will be intense profit-taking at intermediate price levels. What we’re seeing this cycle is a gradual, less volatile rise. The $1 million target is much more likely to be achieved within 6–8 years. *This is not investment advice. Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data! Source: https://en.bitcoinsistemi.com/when-will-bitcoin-reach-the-1-million-mark-two-experts-speak-out/
Shido Network Reveals CoinMarketCap Integration with Blockchain and DEX Support

Shido Network Reveals CoinMarketCap Integration with Blockchain and DEX Support

Shido ($SHIDO) secures full CoinMarketCap integration with chain and DEX support to boost accessibility, real-time analytics, and ecosystem growth.
Judge Stops Trump From Firing Fed Governor Lisa Cook – Here’s Why

Judge Stops Trump From Firing Fed Governor Lisa Cook – Here’s Why

The post Judge Stops Trump From Firing Fed Governor Lisa Cook – Here’s Why appeared first on Coinpedia Fintech News Recently, the Cook vs Trump legal battle took a turn when the Federal Reserve governor presented evidence. Lisa Cook declared in financial forms that her Atlanta property would be used as a “vacation home” and not her primary residence. This statement clearly dismisses President Trump’s allegations of “mortgage fraud.” Cook Declares Atlanta Property Vacation Home …
PeckShield flags weird activity tied to Shib token

PeckShield flags weird activity tied to Shib token

The post PeckShield flags weird activity tied to Shib token appeared on BitcoinEthereumNews.com. Blockchain security firm PeckShield found suspicious activity on Shibarium late Friday. Security sleuths found leaked validator keys on Shibaswap that led to an estimated $2.8 million loss through Shib token withdrawals. The Shiba Inu team posted on X at around 9:00 PM UTC, saying it “was aware of the activity flagged by PeckShield,” and had contacted both internal developers and external security partners to investigate the exploit. “At this time, we are working to confirm the root cause and ensure all possible mitigations are in place. A comprehensive report with findings and next steps will be published once the investigation concludes,” the Shiba Inu team wrote. 10 of 12 SHIB validator approved malicious transactions Web2 and web3 auditor Tikkala Security has confirmed that an attacker hacked Shiba Inu’s token system by submitting valid Merkle leaf exit requests signed by multiple validators. The attacker’s wallet address withdrew funds in several instances by bypassing protections meant to safeguard the root chain manager. According to Etherscan data, the address now holds over $700,000 worth of ERC-20 tokens. “The hack appears to involve 10 out of 12 Shibarium validator signing keys being compromised, which allowed a malicious root state to be approved,” Tikkala explained, providing images of the events. Only validators operated by K9 Finance and UnificationUND have been confirmed to have stepped away from signing the malicious transaction. The attack originated from a compromised checkpoint, where a seemingly legitimate Merkle root was inserted. Blockchain data from Etherscan shows that once the malicious root was added, the attacker drained another $1 million through a subsequent large transaction.  3/ Shibaswap rootchain manager contract https://t.co/Qgshvoiwbt uses the stored root Merkle hash in each checkpoint. Somehow, an attack could add a “legit” checkpoint root hash with signatures from 10 signers. pic.twitter.com/SvGYxuOyx3 — Tikkala Security (@TikkalaResearch) September 12,…
Hong Kong Discloses Eased Crypto Rules For Banks, Set To Take Effect In 2026

Hong Kong Discloses Eased Crypto Rules For Banks, Set To Take Effect In 2026

In a significant move to bolster its position in the cryptocurrency landscape, Hong Kong is set to implement new regulations aimed at enhancing the adoption and usage of digital assets among banks.  This initiative comes in the wake of a renewed wave of pro-crypto policies spearheaded by the United States, which aspires to establish itself […]
