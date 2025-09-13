2025-09-15 Monday

Circle executives: About 90% of USDC anchored asset reserves are managed by BlackRock

PANews reported on September 13th that according to Caixin, David A. Katz, Circle's Vice President of Strategy and Public Policy for Asia Pacific, stated at a forum in Singapore that digital assets must first ensure network security, with trading systems protected from hacker attacks. Secondly, digital assets must be backed one-to-one by real, high-quality, and highly liquid assets and held in custody by appropriate institutions. For example, approximately 90% of USDC's anchored reserves are held by BlackRock. Circle currently has over 900 employees, approximately 300 of whom are lawyers and compliance officers. Furthermore, digital assets such as stablecoins require government regulation to become part of the international financial system.
PANews2025/09/13 17:52
How Ozak AI’s Presale Token Could Outperform Bitcoin’s Next Bull Run

The post How Ozak AI’s Presale Token Could Outperform Bitcoin’s Next Bull Run appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market has always thrived on daring stories, and some projects capture that spirit better than others. Ozak AI, still in its presale phase, looks like one of those rare moments where blockchain and artificial intelligence meet not just on paper but in practice. That said, this is not another casual attempt to ride a trend but a structured plan with foundations already in motion. Furthermore, Ozak AI has positioned itself as an AI powerhouse and a decentralized network builder given the massive funding it has attracted in its presale so far, amounting to a whopping $2.9 million and selling 880 million tokens. The growing attention around OZak AI signals a confidence among investors and traders alike. This growing confidence is further bolstered by the listings of the Ozak AI on Coingecko and CoinMarketCap. Ozak AI Presale Momentum Could Challenge Bitcoin’s Grip on The Next Bull Market The presale has already reached its fifth stage with more than 880 million tokens sold, a figure that speaks to both strong participation and trust in the concept. Every buyer at this stage is not just purchasing tokens; they are making a bet on a protocol sitting at the crossroads of two industries with unstoppable momentum. Bitcoin still dominates headlines, yet news cycles often reward those who backed earlier-stage projects with practical frameworks. Ozak AI offers exactly that kind of framework, building on a Decentralized Physical Infrastructure Network, which means that storage and data management are spread across many nodes instead of centralized servers. This suggests that failures or manipulation become far harder, making the system naturally more robust. For anyone who has watched blockchain’s history, this type of fail-free design stands out as more than marketing—it’s the kind of architecture that real industries can adopt. Blockchain and Artificial Intelligence Make Ozak…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:51
BlockchainFX Presale Raises $7.2M: Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025?

The truth is, most fortunes in crypto are made before launch, during the presale crypto 2025 stage. And today, the […] The post BlockchainFX Presale Raises $7.2M: Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025? appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/13 17:50
Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In een maand tijd hebben Tether en Circle samen $12,75 miljard aan stablecoins gemint, een beweging die wereldwijd de aandacht trekt van handelaren en analisten. Zo’n grote injectie van digitale dollars op dit moment maakt het extra opvallend. De markt kijkt scherp toe. Wat is een stablecoin injectie en waarom is het relevant? De rol van stablecoins in het cryptosysteem Een stablecoin injectie betekent simpel gezegd dat er in korte tijd een grote hoeveelheid stablecoins in omloop wordt gebracht. Denk aan munten als USDT (van Tether) en USDC (van Circle), die aan de dollar zijn gekoppeld. Ze zijn essentieel voor het functioneren van de cryptomarkt doordat ze prijsstabiliteit combineren met snelle verhandelbaarheid. Stablecoins spelen een centrale rol in het verplaatsen van kapitaal tussen beurzen, in DeFi-applicaties en bij het tijdelijk parkeren van winsten. Ze slaan een brug tussen traditionele valuta en crypto, wat zorgt voor snelle transacties en meer stabiliteit. En hoe meer ervan in omloop is, hoe soepeler de markt kan draaien. Het zijn de digitale dollars waar de cryptowereld op leunt. Waarom een injectie impact heeft op de markt Als partijen als Tether of Circle ineens miljarden aan stablecoins minten, dan gaan er alarmbellen af. Niet omdat het ongewoon is, maar omdat het vaak iets aankondigt. Het kan wijzen op toenemende vraag, opkomende handelsactiviteit of simpelweg op strategische voorbereiding. Voor veel handelaren zijn zulke mintings een soort thermometer van de markt. Het betekent niet dat al dat geld direct in Bitcoin verdwijnt, maar het vrijmaken ervan zegt wél iets over het marktsentiment. Als die liquiditeit zich verplaatst naar risicovolle activa, wat flinke prijsschommelingen kan veroorzaken, zowel in positieve als negatieve richting. Tether(@Tether_to) just minted another 1B $USDT! Over the past month, #Tether and #Circle have minted $12.75B in stablecoins.https://t.co/Hpn4LisKe2https://t.co/6dITkpO0hm pic.twitter.com/0i1x8IZvpp — Lookonchain (@lookonchain) September 12, 2025 Tether en Circle minten samen $12,75 miljard in 30 dagen Grote volumes en ongebruikelijke timing Uit recente cijfers blijkt dat Tether en Circle gezamenlijk $12,75 miljard aan nieuwe stablecoins hebben toegevoegd. Opvallend: Tether voegde alleen al $1 miljard aan USDT toe in één keer. Ook Circle liet van zich horen met $677 miljoen aan USDC in amper drie uur tijd. Op sommige dagen liep dat zelfs op tot meer dan $1 miljard per dag. Deze transacties vallen buiten het normale patroon. Meestal worden stablecoins aangemaakt op basis van directe klantvraag. Maar deze omvang, en vooral de snelheid, wijzen op een andere insteek. Mogelijk bereiden de partijen zich voor op nieuwe institutionele instroom of zien ze kansen in een aanstaand marktherstel. Geen toelichting vanuit de uitgevers Opvallend is dat de betrokken bedrijven tot nu toe geen uitleg hebben gegeven over deze grote mintings. Noch Tether, noch Circle heeft publiekelijk uitgelegd waar de stablecoins precies voor bedoeld zijn. En hoewel dat vaker voorkomt, voedt het in dit geval flink wat speculatie. Eerdere situaties waarin stablecoins massaal werden gemint, gingen niet zelden gepaard met stevige koersbewegingen. Dat voedt het idee dat beurzen of OTC-diensten alvast voorraad aanleggen, misschien met het oog op grotere kapitaalstromen die eraan komen. Veel handelaren volgen de situatie dan ook nauwgezet. Marktimpact: liquiditeit, handel en koersverwachtingen De handelsvolumes met USDC stegen binnen 24 uur met 20%. Dat is een duidelijke toename. In de praktijk betekent het simpelweg dat er meer kapitaal beschikbaar is om te bewegen, of dat nu naar Bitcoin, Ethereum of andere tokens stroomt. Toch ligt het allemaal iets genuanceerder. Meer liquiditeit is op zich een goed teken, maar het betekent niet automatisch dat de prijzen omhoog schieten. Zeker nu de bredere economische omstandigheden, zoals het rentebeleid van de Federal Reserve, nog altijd voor onzekerheid zorgen. Veel handelaren kiezen er dan ook voor om hun posities zorgvuldig te managen. Onzekerheden en interpretatie van deze marktbeweging Vertrouwen of tactiek? Het roept de vraag op wat Tether en Circle precies van plan zijn. Gaat het hier om anticipatie op een grote instroom van nieuw geld? Of is het juist een defensieve zet, bedoeld om voorbereid te zijn op onrust? Duidelijk is dat het moment en de manier van uitgifte steeds strategischer worden ingezet. Interessant is dat dit alles gebeurt op een moment van mondiale economische onzekerheid. Inflatie, geopolitiek en renteveranderingen: alles speelt mee. In zo’n klimaat kan het klaarzetten van liquiditeit zowel voortkomen uit voorzichtigheid als uit het benutten van kansen. Gebrek aan transparantie als risicofactor Zonder uitleg van de uitgevers blijft het voor veel marktspelers gissen. En dat brengt risico’s met zich mee. Want hoe meer er wordt gemint zonder uitleg, hoe groter het wantrouwen kan worden. Critici wijzen er al langer op dat grote stablecoin-mintings, met name door Tether, soms worden gezien als manier om vraag te stimuleren die er misschien niet echt is. Hoewel daar nooit hard bewijs voor is geleverd, blijft het een gevoelig punt. Open communicatie zou hier veel kunnen wegnemen. Voorlopig blijft die echter uit. Yes,…. Higher…. pic.twitter.com/2cRkcFu0E0 — Shaun Edmondson (@EdmondsonShaun) September 12, 2025 Wat deze stablecoin injectie zegt over de cryptomarkt De recente miljardenstroom van Tether en Circle laat één ding duidelijk zien: stablecoins zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse cryptomarkt. Ze vormen niet alleen de basis voor transacties, maar geven ook richting aan het sentiment. De uitgevers hebben geen verklaring gegeven over het doel van deze injectie. Maar dat er beweging komt, lijkt onvermijdelijk. Grote spelers bereiden zich voor, en dat maakt de komende weken cruciaal voor wie actief is in crypto, of simpelweg goed oplet. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/13 17:46
Ethereum’s Vitalik Buterin Reacts as ChatGPT Exploit Leaks Private Emails

The post Ethereum’s Vitalik Buterin Reacts as ChatGPT Exploit Leaks Private Emails appeared first on Coinpedia Fintech News OpenAI’s latest update to ChatGPT was meant to make the AI assistant more useful by connecting it directly to apps like Gmail, Calendar, and Notion. Instead, it has exposed a serious security risk – one that has caught the attention of Ethereum’s Vitalik Buterin. You don’t want to miss this… read on. A Calendar Invite …
CoinPedia2025/09/13 17:44
Solana Price Prediction: SOL Price Targets $300 Again After 19.4% Weekly Gain – Is This Realistic?

Solana price prediction: SOL surges 19.4% to $244 after $1.16B Galaxy Digital buy. Can Solana break $250 resistance and target $300 by year-end?
Coinstats2025/09/13 17:42
Sophisticated Security Breach on Shibarium Thwarted

A major security threat on the Shibarium network has been successfully neutralized, according to top SHIB developer Kaal Dhairya. In a sophisticated attack, a malicious actor attempted to exploit the network to steal millions of BONE tokens. The breach involved a complex scheme where the hacker used a flash loan to acquire 4.6 million BONE … Continue reading "Sophisticated Security Breach on Shibarium Thwarted" The post Sophisticated Security Breach on Shibarium Thwarted appeared first on Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.
Coinstats2025/09/13 17:42
Former U.S. Treasury Secretary Summers: Trump will realize that criticizing the Federal Reserve is extremely risky, and stablecoins will not significantly increase the market's net demand for U.S. Tre

PANews reported on September 13th that according to Caixin, regarding the surge in stablecoins in the first half of 2025, former US Treasury Secretary Lawrence Summers stated that stablecoins would not significantly increase net demand for US Treasuries, as a large amount of funds that could flow into them are already allocated to US Treasuries. He also expressed skepticism about the claim that stablecoins would significantly contribute to budget deficit financing, citing the potential for stablecoins to significantly reduce the burden of the fiscal deficit. There are two key areas of regulation for stablecoins: preventing bank runs under multiple equilibria and prohibiting anonymous transactions. The raison d'être of stablecoins should be to facilitate payments and transactions, not to make it easier for governments to finance their debt. Summers added that over time, Trump will realize what every previous U.S. president has learned: "Fed bashing is a very risky game."
PANews2025/09/13 17:42
Falcon — active in the project with an eye on the drop

Falcon is a next-generation protocol that aims to become a full-fledged financial institution, bridging traditional banking, centralized crypto platforms, and decentralized finance. The project is currently running the Miles campaign, where users can farm points through on-chain activities and earn additional badges. The team has raised $10 million in funding from World Liberty Financial. In […] Сообщение Falcon — active in the project with an eye on the drop появились сначала на INCRYPTED.
Incrypted2025/09/13 17:41
Ethereum nadert $5.000 terwijl investeerders blijven accumuleren

Ethereum zit flink in de lift. Met een huidige koers van $4.700 en een dagelijkse stijging van 4,1% komt de magische grens van $5.000 steeds dichterbij. Terwijl de koers omhoogschiet, blijven investeerders hun vertrouwen in de toekomst van ETH tonen door hun coins massaal van exchanges af te halen. Ethereum... Het bericht Ethereum nadert $5.000 terwijl investeerders blijven accumuleren verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 17:41
