2025-09-15 Monday

Bitcoin Price Unfazed at $116K Despite Trump’s Latest Threats Against Russia and China

BTC sits close to its 3-week high marked earlier today.
OFFICIAL TRUMP
Bitcoin
CryptoPotato2025/09/13 21:56
Trump vows coordinated NATO sanctions on Russia, massive tariffs on Chinese imports

The post Trump vows coordinated NATO sanctions on Russia, massive tariffs on Chinese imports appeared on BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump is demanding immediate action from NATO and America’s G-7 allies. In a public message posted on Truth Social, the U.S. President said he’s ready to hit Russia with heavy sanctions, but only if all NATO countries commit fully and stop buying Russian oil. “NATO’S commitment to WIN has been far less than 100%,” Trump wrote. “The purchase of Russian Oil, by some, has been shocking! It greatly weakens your negotiating position, and bargaining power, over Russia.” Trump then said he’s also pushing for all NATO members to apply massive tariffs on China, ranging from 50% to 100%, which would only be removed after the war in Ukraine ends. He argued that China has “a strong control, and even grip, over Russia,” and that harsh tariffs would help “break that grip.” Trump also repeated his claim that the war “would never have started if I was President,” calling the war “Biden’s and Zelenskyy’s,” and saying his only goal now is “to help stop it, and save thousands of Russian and Ukrainian lives.” G-7 responds with tariffs, asset seizures, oil crackdowns Trump isn’t waiting on symbolic gestures. He wants tariffs slapped on India too, for continuing to buy Russian oil. He already doubled tariffs on Indian imports to 50%, but said more could follow if Europe doesn’t match the U.S. response.  During a call with senior U.S. and EU officials this week in Washington, he said the U.S. would mirror any tariffs placed by European allies. But only if they all commit. “I am ready to ‘go’ when you are,” he said in the Truth post. “Just say when?” The Biden administration was replaced in 2024, and Trump’s return has shifted the U.S. position on Russia’s war in Ukraine. He’s pushing the Group of Seven to approve tariffs as high…
LETSTOP
Gravity
Threshold
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:54
Blockstream Alerts Users of Fake Email Phishing Campaign Targeting Wallets

TLDR Phishing emails mimic official updates, directing users to malicious websites. Blockstream confirms no data breach but urges users to avoid suspicious downloads. In H1 2025, phishing scams caused $410 million in crypto crime losses. Experts recommend verifying updates only through official channels to stay safe. Blockstream has issued an urgent warning about a new [...] The post Blockstream Alerts Users of Fake Email Phishing Campaign Targeting Wallets appeared first on CoinCentral.
Safe Token
Haven1
Coincentral2025/09/13 21:51
Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next

The post Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next appeared on BitcoinEthereumNews.com. Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. As a crypto writer, Krishi splits his time between decoding the chaos of the markets and writing about it in a way that doesn’t put you to sleep. He’s been at it for nearly two years in the crypto trenches. Yes, he regrets missing the magnificent rallies that came before that (who doesn’t!), but he’s more than ready to put his money where his words are. Before diving headfirst into crypto, Krishi spent over five years writing for some of the biggest names in tech, including TechRadar, Tom’s Guide, and PC Gaming, covering everything from gadgets and cybersecurity to gaming and software. When he’s not scouring and writing about the latest happenings in crypto, Krishi trades the forex market while keeping crypto in his long-term HODL plans. He’s a Bitcoin believer, though he never lets that bias creep into his writing. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/galaxy-solana-season-boost-why-snorter-token-could-ride-next/
Threshold
holoride
Hyperliquid
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:49
Ozak AI: De Nieuwe AI-Crypto die Cardano kan Inhalen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ozak AI is hard op weg een vaste waarde te worden in crypto-discussies. Dat is niet voor niets. Ozak AI combineert slimme infrastructuur, AI en samenwerkingen tot een technisch vooruitstrevend project. Het mikt op een stevige positie naast gevestigde namen als Cardano en XRP. Wat maakt Ozak AI technisch en strategisch onderscheidend? Ozak AI en de kracht van DePIN-technologie Technische infrastructuur en schaalbaarheid De kern van Ozak AI draait om een relatief nieuwe categorie binnen crypto: DePIN, oftewel Decentralized Physical Infrastructure Networks. In essentie is het een combinatie van AI, blockchain en fysieke hardware, gebundeld in een decentraal opererend netwerk. Binnen dit kader ontwikkelt Ozak AI het Ozak Stream Network (OSN), een datalaag die snelle communicatie tussen blockchains mogelijk maakt. Dit is met name relevant voor toepassingen waar vertraging geen optie is, zoals geautomatiseerde handel of real-time analyses. De kracht van OSN zit in de modulaire structuur. Ontwikkelaars kunnen het netwerk flexibel uitbreiden of aanpassen. Daarmee ontstaat een systeem dat meegroeit met de toepassing, zonder centrale knelpunten. Dat vergroot de schaalbaarheid en maakt het aantrekkelijk voor verschillende sectoren. Voorspellende modules voor brede toepassingen Een ander opvallend onderdeel zijn de Prediction Agents. Deze AI-modules leveren marktinzichten op basis van zowel live blockchaindata als externe bronnen zoals Pyth Network. Gebruikers kunnen zonder technische achtergrond hun voorkeuren instellen en direct inzichten genereren. De combinatie van schaalbare infrastructuur en toegankelijke AI-analyse maakt deze modules breed toepasbaar. Ozak AI toont hiermee een concreet voorbeeld van hoe AI-tools geïntegreerd kunnen worden binnen de bredere blockchaininfrastructuur. Why Ozak AI’s $0.01 Token Could Be the Smartest Flip Against Solana and XRP Gainshttps://t.co/EL1uVEdsM1 — John Morgan (@johnmorganFL) September 13, 2025 Wat onderscheidt Ozak AI van andere AI-tokens? Volledig infrastructuurecosysteem Veel AI-crypto’s beperken zich tot één functie of model. Ozak AI zet in op een compleet ecosysteem waarin datastromen, rekenkracht en machine learning samenkomen. Dit maakt het project technisch veelzijdiger dan veel andere AI-tokens. Een onderscheidend element is de multi-chain architectuur. Omdat Ozak AI niet gebonden is aan één netwerk, is het inzetbaar op meerdere blockchains. Dat verhoogt de interoperabiliteit en vergroot het bereik. Met toevoegingen als Data Vaults, bedoeld voor het langdurig opslaan van datasets, legt het project een fundament voor toepassingen met serieuze databehoefte. Transparantie, tokenfunctionaliteit en incentives De tokenverdeling van Ozak AI is helder: 30% gaat naar de presale, 30% naar het ecosysteem en de community, 20% is bestemd voor reserves en de overige 20% wordt verdeeld over liquiditeit en het team. Deze transparantie is positief in een markt waar onduidelijkheid nog vaak voorkomt. De $OZ-token wordt gebruikt binnen het ecosysteem, onder meer voor toegang tot functionaliteit, governance en beloningen. De contracten zijn geverifieerd door CertiK, wat bijdraagt aan de geloofwaardigheid. Is Ozak AI een serieuze uitdager voor Cardano? Cardano staat bekend om zijn academische benadering en stabiele infrastructuur. Ozak AI positioneert zich anders: het richt zich op praktische inzetbaarheid en snelheid van ontwikkeling. Waar Cardano soms traag innoveert, biedt Ozak AI al functionerende tools. Deze focus op directe toepassing maakt Ozak AI tot een technisch relevante aanvulling binnen het landschap. Of het Cardano in marktaandeel zal passeren valt nog te bezien, maar het project ontwikkelt zich op een manier die investeerders met een technische insteek zal aanspreken. Een groeiende positie in de bredere cryptomarkt Ozak AI nestelt zich in een marktsegment dat tot voor kort werd gedomineerd door traditionele Layer-1 netwerken en generieke AI-tokens. Waar veel projecten moeite hebben om daadwerkelijk functionerende toepassingen te leveren, presenteert Ozak AI al een reeks operationele tools en partnerships. Dit versterkt zijn geloofwaardigheid bij zowel particuliere investeerders als institutionele partijen. Tegelijkertijd speelt het in op actuele markttrends zoals cross-chain interoperabiliteit, data-analyse en infrastructuur-decentralisatie. Daarmee sluit het aan bij de bredere verschuiving binnen crypto naar projecten die meer doen dan alleen tokenomics. Ozak AI lijkt zijn positie gestaag uit te bouwen als infrastructuurproject met daadwerkelijke use-cases, en dat biedt potentieel voor een solide plek binnen de volgende generatie van Web3-oplossingen. Ozak AI x AIxBlock We’re teaming up with @AIxBlock, the all-in-one platform that’s making AI development easier for everyone – from building and training models to automating workflows with no-code tools, all while keeping things secure and privacy-focused. Together, we’ll dive… pic.twitter.com/3iiDtfS3k9 — Ozak AI (@OzakAGI) September 8, 2025 Ademruimte voor adoptie en groei Ozak AI biedt een infrastructuur die meer is dan een hypegevoelige token. Door te bouwen aan schaalbaarheid, technische degelijkheid en betrokken community, ontstaat er ruimte voor duurzame groei. Voor geïnteresseerden in projecten die niet alleen op marketing leunen, maar inzetten op technische innovatie en gebruikstoepassing, is Ozak AI op dit moment een interessante kandidaat. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ozak AI: De Nieuwe AI-Crypto die Cardano kan Inhalen is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
RealLink
Streamflow
Coinstats2025/09/13 21:46
‘KPop Demon Hunters’ Ties The Supremes And TLC

The post ‘KPop Demon Hunters’ Ties The Supremes And TLC appeared on BitcoinEthereumNews.com. Huntr/x’s “Golden,” from the KPop Demon Hunters soundtrack, spends a fourth week at No. 1 on the Hot 100, tying historic girl group hits like TLC’s “No Scrubs.” ELMONT, NEW YORK – SEPTEMBER 07: (L-R) Audrey Nuna, EJAE, REI AMI of HUNTR/X from ‘KPop Demon Hunters’ and May Hong attend the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Jamie McCarthy/WireImage) WireImage “Golden” is once again the biggest song in America. The first single pushed from the KPop Demon Hunters soundtrack wasted no time in reaching the American public, and it has since made history every time it earns another stay at No. 1 on the Hot 100. As the tune leads the charge once more, “Golden” ties with some of the most successful tracks in U.S. history ever credited to girl groups, and it shows no sign of slowing down. “Golden” Rules The Hot 100 For A Fourth Week “Golden” rules the Hot 100 for a fourth nonconsecutive turn as it keeps at No. 1. The track is credited to fictional girl group Huntr/x, as well as the three women who actually perform as the characters in the movie, Ejae, Audrey Nuna, and Rei Ami. Billboard notes that since the girl group credit names three members and is officially a band and not just a duo, “Golden” is now tied as the fourth-longest-running champion in Hot 100 history from any all-female troupe. “Golden” Joins Historic Girl Group Hits With four weeks to its credit, “Golden” is now matched with five other tracks that also ruled for four frames. The earliest of the bunch, “He’s So Fine” by The Chiffons, started that run in 1963. The following year, “Baby Love” by The Supremes matched that showing. In 1986, a third…
Union
Seed.Photo
Moonveil
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:45
Best Crypto Presales To Buy: Tapzi Outshines MAGACOIN & BlockDAG in September

In 2025, crypto presales remain one of the most effective ways for investors to gain early exposure to digital assets. […] The post Best Crypto Presales To Buy: Tapzi Outshines MAGACOIN & BlockDAG in September appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/13 21:44
China reviews 2025 auto sales target downward as local sales slow

China has unveiled its vehicle sales target for 2025, and it’s already short of what the country’s top automakers expected. On Friday, the Ministry of Industry and Information Technology, along with seven other agencies, announced a total vehicle sales goal of 32.3 million units. That number came in below the 32.9 million projection by the […]
TOP Network
Cryptopolitan2025/09/13 21:44
Bitcoin Price Watch: Will Bitcoin Surge or Stall Near Resistance Zone?

The post Bitcoin Price Watch: Will Bitcoin Surge or Stall Near Resistance Zone? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin traded at $115,975 on Sept. 13, 2025, with a market capitalization of $2.31 trillion and a 24-hour trading volume of $43.07 billion. The cryptocurrency’s intraday price fluctuated between $114,838 and $116,705 as it continued to consolidate recent gains. Bitcoin Bitcoin held steady near its upper range as it consolidated gains from its recent upward […] Source: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
NEAR
BRC20.COM
GAINS
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:43
Modstealer Malware Targets Crypto Wallets With New Evasion Techniques

The post Modstealer Malware Targets Crypto Wallets With New Evasion Techniques appeared on BitcoinEthereumNews.com. Coinidol.com reports: A new type of malware, dubbed “ModStealer,” has been discovered actively targeting cryptocurrency wallets by evading traditional antivirus software. The malware, identified by security firm Mosyle, is a cross-platform threat that steals sensitive data, including private keys, credentials, and configuration files, from infected devices. The threat highlights a growing trend The malware is primarily spread through fake recruiter ads and is designed to target developers. Once it infects a system, it uses an obfuscated JavaScript file to avoid detection. According to a report by The Block, ModStealer is capable of targeting over 56 browser wallet extensions and can also perform clipboard and screen captures, giving attackers extensive control over a compromised device. This threat highlights a growing trend of “Malware-as-a-Service” (MaaS), where cybercriminals with minimal technical skills can purchase and deploy ready-made infostealers. How to protect your crypto wallets from malwares The rise of sophisticated malware like ModStealer underscores the need for proactive security measures. Here are several key strategies to protect your digital assets, with additional information from other cybersecurity resources: 1. Use a cold wallet The most secure way to store cryptocurrency is in a cold wallet, which is not connected to the internet. This makes it significantly more difficult for remote malware to access your funds. The key yo wallet security includes the importance of hardware wallets and the use of Hardware Security Modules (HSMs) for key storage. 2. Enable two-factor authentication (2FA) Add an extra layer of security to all your crypto accounts and exchanges. Use 2FA to mitigate the risk of phishing attacks, as it makes it much harder for attackers to gain access even if they have stolen your password. 3. Be wary of phishing and scams ModStealer is distributed through social engineering tactics like fake…
Sunrise Layer
Moonveil
CROSS
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:40
