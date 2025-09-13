Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen

Een flash loan-aanval heeft de Shibarium-brug met Ethereum geraakt. Daarbij verdween voor meer dan $2,4 miljoen aan crypto, waaronder ETH en SHIB. Het team zette direct noodmaatregelen in en onderzoekt samen met partners hoe dit kon gebeuren. Hoe de aanval verliep De aanvaller gebruikte geleende tokens om in één blok 4,6 miljoen BONE te kopen en tijdelijk validator-stemrecht te verkrijgen. Daarmee konden ze een kwaadaardige transactie tekenen die het mogelijk maakte om 224,57 ETH en 92,6 miljard SHIB van de brug te verplaatsen. Ook KNINE-tokens ter waarde van zo'n $700.000 kwamen in hun bezit, maar bleven door een blokkade van K9 Finance onverkoopbaar. UPDATE 13/09/25 What we know so far about the recent incident How the exploit was executed: • The attacker used funds from the bridge hack in the same block as the attack to acquire 4.6M BONE to temporarily gain validator voting power, attempting to do it in one… https://t.co/4Ft1VMxeBv — Shib (@Shibtoken) September 13, 2025 Reactie van ontwikkelaars Na de aanval werden staking en unstaking direct gepauzeerd. De 4,6 miljoen BONE-tokens die de aanvaller gebruikte, zitten vast in het validator-systeem en kunnen niet worden opgenomen. Tegelijk zijn fondsen verplaatst naar een multisig-opslag, terwijl beveiligingsbedrijven Hexens, Seal911 en PeckShield onderzoek doen naar de hack. Shiba Inu bevestigt dat 10 van de 12 validatorsleutels tijdelijk werden misbruikt, al weigerden K9 Finance en Unification hun handtekening te zetten. Gevolgen voor de markt De koers van BONE schoot kort na de aanval omhoog van $0,16 naar bijna $0,29, maar zakte snel terug richting $0,20. SHIB steeg licht, met een plus van 4,5% in 24 uur. Ontwikkelaars onderzoeken nog of ook andere tokens uit het Shibarium-ecosysteem, zoals LEASH en TREAT, risico lopen. Voorlopig zijn deze activa niet verplaatst. Wat er op het spel staat Volgens lead developer Kaal Dhairya was de aanval waarschijnlijk maanden voorbereid. Hij noemt de aanval "sophisticated" en zegt dat zowel opsporingsdiensten als beveiligingspartners zijn ingeschakeld. Er wordt zelfs gesproken over een bounty als de hacker besluit de fondsen terug te geven. Voor investeerders en gebruikers blijft het voornaamste risico dat bruggen naar Ethereum een zwak punt blijven, ondanks extra veiligheidsmaatregelen.