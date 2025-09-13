2025-09-15 Monday

Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een flash loan-aanval heeft de Shibarium-brug met Ethereum geraakt. Daarbij verdween voor meer dan $2,4 miljoen aan crypto, waaronder ETH en SHIB. Het team zette direct noodmaatregelen in en onderzoekt samen met partners hoe dit kon gebeuren. Hoe de aanval verliep De aanvaller gebruikte geleende tokens om in één blok 4,6 miljoen BONE te kopen en tijdelijk validator-stemrecht te verkrijgen. Daarmee konden ze een kwaadaardige transactie tekenen die het mogelijk maakte om 224,57 ETH en 92,6 miljard SHIB van de brug te verplaatsen. Ook KNINE-tokens ter waarde van zo’n $700.000 kwamen in hun bezit, maar bleven door een blokkade van K9 Finance onverkoopbaar. UPDATE 13/09/25 What we know so far about the recent incident How the exploit was executed: • The attacker used funds from the bridge hack in the same block as the attack to acquire 4.6M BONE to temporarily gain validator voting power, attempting to do it in one… https://t.co/4Ft1VMxeBv — Shib (@Shibtoken) September 13, 2025 Reactie van ontwikkelaars Na de aanval werden staking en unstaking direct gepauzeerd. De 4,6 miljoen BONE-tokens die de aanvaller gebruikte, zitten vast in het validator-systeem en kunnen niet worden opgenomen. Tegelijk zijn fondsen verplaatst naar een multisig-opslag, terwijl beveiligingsbedrijven Hexens, Seal911 en PeckShield onderzoek doen naar de hack. Shiba Inu bevestigt dat 10 van de 12 validatorsleutels tijdelijk werden misbruikt, al weigerden K9 Finance en Unification hun handtekening te zetten. Gevolgen voor de markt De koers van BONE schoot kort na de aanval omhoog van $0,16 naar bijna $0,29, maar zakte snel terug richting $0,20. SHIB steeg licht, met een plus van 4,5% in 24 uur. Ontwikkelaars onderzoeken nog of ook andere tokens uit het Shibarium-ecosysteem, zoals LEASH en TREAT, risico lopen. Voorlopig zijn deze activa niet verplaatst. Presale crypto?Stap als eerste in een nieuw presale project dat misschien wel 100x gaat! De beste presale crypto vinden is natuurlijk wat elke crypto trader wil. Nu Powell bekend heeft gemaakt dat de rentes mogelijk omlaag gaan, lijken we zomaar eens aan de vooravond van een nieuwe bull run kunnen staan. Mocht dit kloppen, is het de uitgelezen kans om ook de presale markt in de gaten te houden.… Continue reading Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat er op het spel staat Volgens lead developer Kaal Dhairya was de aanval waarschijnlijk maanden voorbereid. Hij noemt de aanval “sophisticated” en zegt dat zowel opsporingsdiensten als beveiligingspartners zijn ingeschakeld. Er wordt zelfs gesproken over een bounty als de hacker besluit de fondsen terug te geven. Voor investeerders en gebruikers blijft het voornaamste risico dat bruggen naar Ethereum een zwak punt blijven, ondanks extra veiligheidsmaatregelen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Iran threatens to withdraw from nuclear talks if Europe presses economic sanctions

Iran says if Europe pulls the trigger on UN sanctions, nuclear inspections are off. On Sunday, Tehran’s Supreme National Security Council warned that the entire agreement with the International Atomic Energy Agency could be scrapped if France, Germany, or the UK go ahead with reinstating old Security Council measures. According to the statement, “those arrangements […]
XRP’s $15B liquidity shock fades – Is $3.80 finally in sight?

Will persistent DEX demand be enough to carry XRP past $3.80?
Flip 0.1 ETH Into 20 ETH? While Shiba Inu Aims for 20x, Ozak AI Presale Points to 100x Gains

Ethereum (ETH), which trades close to $4650, continues to anchor the wider crypto market as investors are ready for one of the fastest cycles so far. With support for $4,800, $5,200, $6,000, $4,500, $4,200, and $4,000, ETH is still a top option for long-term holders. Meanwhile, Meme Sikkas fans look at Shiba Inu (Shib), an
Avalanche Faces Make-or-Break Moment at $30.50 Resistance Level

Avalanche (AVAX) is drawing market attention as it hovers near a key resistance level around $30, a level that has again and again denied progression since 2022. With strong volume and momentum backing its latest attempt, the coming days could decide whether AVAX secures a breakout or stays range-bound. The current value of Avalanche is […]
MAGACOIN FINANCE Explained — Why Analysts Call It the Best Altcoin to Buy in 2025 Presales

Analysts explain why MAGACOIN FINANCE stands out as the best altcoin presale for 2025, citing strong growth potential and early investor advantages.
Chainlink Secures $100B in Total Value — Could LINK Rally Beyond $30 on Explosive Growth?

Chainlink has reached a significant milestone, securing $100 billion in total value. This achievement raises questions about the future of its native token, LINK. With explosive growth on the horizon, the token's potential to surpass $30 piques interest. Readers will discover which other coins show promise for growth in this dynamic market. Chainlink (LINK) Shows Potential for Breakout with Recent Price Movements Source: tradingview Chainlink's price is currently hovering between roughly $22 and $24. It recently gained almost 13% in a week, while a 6-month view shows a rise of just under 88%. The key sign is the price approaching its resistance level at nearly $25. If it breaks this barrier, it could target the next level at about $27. However, it holds steady above a support level of nearly $21. This means there is a lively push towards higher prices. Chainlink's strong streak suggests it could continue rising, potentially gaining another 10% to 15% if momentum holds. Conclusion Chainlink's achievement of securing $100 billion in total value highlights its strong position in the market. This milestone could drive significant interest and support for LINK. If the momentum continues, it's feasible that LINK could rally beyond $30. The platform's established role and ongoing growth suggest a positive outlook for its value trajectory. Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.
Bank of America adds 1,000 jobs as US banks bet big on UK

The post Bank of America adds 1,000 jobs as US banks bet big on UK appeared on BitcoinEthereumNews.com. The UK government confirmed that the Bank of America will open its first Northern Ireland operation in Belfast, creating up to 1,000 new jobs. Officials in the UK are touting BofA’s expansion and similar moves by other US financial firms as evidence of growing American interest in Britain’s financial services ahead of President Trump’s trip next week. Reeves says BofA’s expansion will create more jobs and promote economic growth According to the UK Department for Business and Trade, Bank of America’s new facility would establish Belfast as a leading hub, reinforcing its reputation as a fintech innovation and security operations center. It further noted that the project would be a “major milestone that underscores the region’s growing role in global financial services.” Officials said the jobs will focus on technology, operations, and financial services, significantly boosting Northern Ireland’s skilled workforce. The bank confirmed to BBC News NI on Saturday that the Belfast office would be built up in phases, adding that recruitment will begin shortly and the final location will be announced soon. Bank of America CEO Brian Moynihan said the company is glad to expand its UK footprint with a new Belfast operations center to serve its global operations. He wrote in a statement, “The early US-UK trade agreement that the president and the prime minister began discussing in February has provided the business community with the certainty and framework it needs to strengthen transatlantic commerce.” According to a DBT spokesperson, the Belfast site will feature advanced AML systems and cybersecurity functions and is expected to generate high-value jobs within Northern Ireland’s fintech industry. The Deputy First Minister Emma Little-Pengelly described the investment as a powerful signal of trust in Northern Ireland, noting that it reinforces the region’s expanding reputation for world-class professional services. Additionally, Chancellor Rachel Reeves stated…
The Best New Netflix Show Lands A Perfect 100% On Rotten Tomatoes

The post The Best New Netflix Show Lands A Perfect 100% On Rotten Tomatoes appeared on BitcoinEthereumNews.com. It’s a show that is not likely to be on many people’s radar, but at the moment, it’s got a perfect Rotten Tomatoes score, netting a win for Netflix. The 100%-scoring show is The Dead Girls, a show that has only barely hit the top 10 in Netflix’s list, currently at #10, but has hooked the critics who have seen it. The show is a limited series, a Mexican show based on a book by Jorge Ibargüengoitia. Here’s how it was described by Salman Rushdie: “This is the first appearance in English of a Mexican novelist of enormous talent. His brilliant novel is based on fact: the discovery in the yard of a small-town brothel of the corpses of six prostitutes. In the laconic tones of a police report, Ibargüengoitia investigates the murders and their motives, the society and the profession – the oldest of all, but no less mysterious for that – which precipitated them. But this is no dry work of sociology or criminology; it is a work of fiction, a black comedy both moving and cruelly funny, a potent and entertaining blend of sex and mayhem…” On top of that, this is also based on a true story of Las Poquianchis, a family of serial killers back in the 1960s. The show is six episodes, but a lengthy watch given that all of them range from 60 to 80 minutes, meaning this is as much as an investment as some other shows might be if they were 12 episodes, kind of a rarity for Netflix. This is a limited series, based on a book, based on real events, so no, there is no search for a sequel season going on here in terms of the viewership it may or may not get. I’m not sure if it…
BlockchainFX Could Deliver 1000x ROI in 2025 — Unlike Meme Coins Like PEPE and BONK

The post BlockchainFX Could Deliver 1000x ROI in 2025 — Unlike Meme Coins Like PEPE and BONK appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 14 September 2025 | 16:45 The crypto market thrives on hype, but not every token can transform that excitement into lasting ROI. Meme coins like PEPE and BONK capture short-term attention with viral momentum, yet their long-term potential is increasingly questioned by analysts. In contrast, BlockchainFX (BFX) — a presale already raising $7.3 million from 9,100+ participants — is being tipped as the 1000x opportunity of 2025. With real adoption and presale scarcity on its side, BFX looks set to deliver what meme coins rarely can: sustainable, exponential growth. BlockchainFX: Built for Adoption, Not Just Hype At just $0.023 per token, BlockchainFX offers one of the most asymmetric opportunities in the market. Its confirmed launch price of $0.05 already doubles early buyers’ money, but forecasts stretching as high as $5 position BFX as a genuine 500x–1000x play. Unlike meme-driven projects, BlockchainFX is already operational. The platform processes millions in daily trading volume across crypto, forex, stocks, and commodities — proof of adoption before listing. Thousands of users are already live on the app, a rare milestone for any presale. Key growth drivers include: Staking at up to 90% APY, turning BFX into a passive income vehicle. Daily USDT rewards, with top stakers earning as much as $25,000 per day. Referral program, paying 10% on every referred buy plus leaderboard bonuses. Security first: full KYC, third-party audits, and verified smart contracts. Momentum is accelerating, with whales flowing in and major influencers backing the presale. For a limited time, investors can also use the BLOCK30 bonus code to receive 30% extra tokens, magnifying gains before the next price increase. PEPE: Meme Power Without Utility PEPE took markets by storm in 2023, riding meme culture to billions in market cap seemingly overnight. Its appeal lay in its simplicity — a recognizable…
