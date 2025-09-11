2025-09-15 Monday

ຂ່າວຄຣິບໂຕ

ໄດ້ຮັບຂ່າວຄຣິບໂຕທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ແລະ ການປັບປຸງຕະຫຼາດ
Forward Industries Closes $1.65B PIPE to Launch Solana Treasury Strategy

Forward Industries Closes $1.65B PIPE to Launch Solana Treasury Strategy

Forward Industries, Inc. (NASDAQ: FORD) has announced the successful close of its previously disclosed private investment in public equity (PIPE) financing, raising $1.65 billion before fees and expenses. In a press release shared with CryptoNews the firm said the funding round was led by Galaxy Digital, Jump Crypto, and Multicoin Capital, which together invested more than $300 million. The company said it intends to use the proceeds to establish its cryptocurrency treasury operations, with a focus on purchasing SOL, the native token of the Solana blockchain. Funds will also be allocated to working capital, future transactions, and related expenses as Forward Industries launches its Solana-focused strategy. Broad Investor Participation and Board Appointments In addition to Galaxy, Jump, and Multicoin, the PIPE attracted commitments from a wide network of global investment firms, asset managers, and prominent angel investors across the digital asset ecosystem. The transaction shows institutional interest in Solana and Forward Industries’ role as a publicly traded vehicle for exposure to its growth. Alongside the close of the financing, Forward Industries announced governance changes. Multicoin co-founder Kyle Samani has been appointed Chairman of the Board, while Interim Chief Executive Officer Michael Pruitt has also joined the Board. Chris Ferraro, President and Chief Investment Officer of Galaxy, and Saurabh Sharma, Chief Investment Officer at Jump Crypto, have been named Board observers. The company’s management team will otherwise remain in place. “Today’s milestone underscores our belief among leading institutional investors that Solana belongs at the center of global capital markets. With the support of Galaxy, Jump Crypto, and Multicoin, I believe Forward Industries is uniquely positioned to accelerate this future,” said Samani. Solana’s Expanding Ecosystem Forward Industries’ strategic focus reflects Solana’s strong growth trajectory. In the second quarter of 2025, the blockchain processed more than 8.9 billion transactions and supported roughly $4 billion of decentralized exchange volume per day. These activities generated about $1.2 billion in real economic value, with the network adding more than 7,500 developers in 2024 alone. Interim CEO Michael Pruitt frames the new treasury strategy as central to the company’s future. “Forward Industries’ mission has been centered around operational and innovative excellence, and we are now extending that same principle to our capital strategy by building a balance sheet with SOL at its core,” he said. Advisors and Strategic Support The financing was structured with support from financial and legal partners. Cantor Fitzgerald served as lead placement agent, while Galaxy Digital acted as co-placement agent and financial advisor. A group of top law firms, including Skadden, White &amp; Case, and Cooley, advised the participating investors. Forward Industries said it has also entered into a services agreement with Galaxy Asset Management to provide management support for the company’s Solana treasury strategy. The company said its goal is to become the leading publicly traded institutional participant in the Solana ecosystem, leveraging both capital investment and strategic insights from its backers to execute its long-term vision
Forward
FORWARD$0,0002459-0,08%
ແບ່ງປັນ
CryptoNews2025/09/11 21:38
ແບ່ງປັນ
Morgan Wallen Blocks Himself From Scoring A New No. 1 Hit

Morgan Wallen Blocks Himself From Scoring A New No. 1 Hit

The post Morgan Wallen Blocks Himself From Scoring A New No. 1 Hit appeared on BitcoinEthereumNews.com. Morgan Wallen holds No. 1 with “What I Want,” blocking his own “I Got Better” from the top of Billboard’s Hot Country Songs and Country Streaming Songs charts. KNOXVILLE, TENNESSEE – SEPTEMBER 20: Morgan Wallen performs onstage for night one of his One Night At A Time tour at Neyland Stadium on September 20, 2024 in Knoxville, Tennessee. (Photo by John Shearer/Getty Images for Morgan Wallen’s One Night At A Time 2024) Getty Images for Morgan Wallen’s One Night At A Time 2024 Ever since Morgan Wallen released “What I Want,” his collaboration with Tate McRae, the track has been leading several of Billboard’s country charts. The duet opened at No. 1 on both the Hot Country Songs and Country Streaming Songs tallies and has refused to move ever since. For most artists, holding at No. 1 would be a gift and something to be coveted, but for Wallen, it may actually be a hindrance at this point. Morgan Wallen Blocks Himself From New No. 1s Wallen blocks himself from scoring new No. 1s on both Hot Country Songs and the Country Streaming Songs charts this week. As “What I Want” commands the lead for a sixteenth consecutive turn, “I Got Better” rises to the runner-up spot. The tune pushes from No. 5 to No. 2 on both tallies, hitting new high points and just barely missing out on becoming a champion. “I Got Better” Could Replace “What I Want” Wallen may soon score his twelfth No. 1 on the Hot Country Songs tally if “I Got Better” can replace “What I Want.” He’s already earned 18 leaders on the Country Streaming Songs list and may soon be headed for a nineteenth winner. Throughout his career, the country superstar has collected more than 40 top 10s on both rosters. “I…
Seed.Photo
PHOTO$1,1334-5,07%
Moonveil
MORE$0,09593+0,62%
Movement
MOVE$0,1291-0,76%
ແບ່ງປັນ
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:38
ແບ່ງປັນ
Amazon challenges Meta with two new AR glasses

Amazon challenges Meta with two new AR glasses

The post Amazon challenges Meta with two new AR glasses appeared on BitcoinEthereumNews.com. Amazon is working on two prototypes of AR glasses designed for end users and delivery operators, with the aim of dominating the smart wearable market and enhancing logistics. The rumors, reported by Reuters and The Information, outline a strategy that aims to directly challenge Meta. What We Know So Far (Sources and Context) The Reuters and The Information outlets report that Amazon is working on two lines: the model codenamed “Jayhawk” for the consumer market and the one named “Amelia” for couriers. The information comes from people familiar with the project and, at the moment, Amazon has not released official comments. In this context, the company seems to be proceeding cautiously, maintaining a discreet profile. In the past 18 months, our editorial team has collected data from pilot projects conducted in Europe and North America: the IT and operational contacts involved in the tests reported operational improvements with reductions in picking errors and productivity increases often in double digits, in the range of 10–25% in the most mature cases (tests conducted between 2023 and 2025). Industry analysts note that while enterprise adoption is driven by ROI and measurable efficiency, the consumer segment remains sensitive to price, autonomy, and design. These direct findings help interpret the rumors that have emerged about the two product lines. The two models in development Consumer version (Jayhawk): built on common hardware that will include color display and features oriented towards navigation, multimedia, and hands-free interactions. The design should resemble “traditional glasses,” with an emphasis on comfort and discretion. According to Reuters, the device will also integrate microphones, speakers, and a camera, in addition to Alexa technology. Version for couriers (Amelia): designed for warehouse contexts and last mile activities, with overlay for pick-by-vision, order verification, package recognition, and turn-by-turn directions connected to internal delivery systems. Both…
BRC20.COM
COM$0,017649+0,10%
Arweave
AR$7,334-1,97%
VisionGame
VISION$0,0002824--%
ແບ່ງປັນ
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:37
ແບ່ງປັນ
USD/JPY jumps to near 148.00, investors await US CPI data

USD/JPY jumps to near 148.00, investors await US CPI data

The post USD/JPY jumps to near 148.00, investors await US CPI data appeared on BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY advances to near 148.00 as the US Dollar gains ahead of the US inflation data for August. Economists expect the US headline CPI to have grown at a faster pace of 2.9%. The Fed is certain to cut interest rates next week, while the BoJ is expected to maintain the status quo. The USD/JPY pair trades 0.3% higher to near 148.00 during the European trading session on Thursday. The pair strengthens as the US Dollar (USD) trades higher against its peers ahead of the United States (US) Consumer Price Index (CPI) data for August, which will be published at 12:30 GMT. The US Dollar Index (DXY), which tracks the Greenback’s value against six major currencies, trades close to a three-day high around 98.00, at the time of writing. US Dollar Price Today The table below shows the percentage change of US Dollar (USD) against listed major currencies today. US Dollar was the strongest against the Japanese Yen. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.09% 0.10% 0.47% 0.15% 0.24% 0.22% 0.10% EUR -0.09% -0.01% 0.24% 0.06% 0.11% 0.15% -0.03% GBP -0.10% 0.00% 0.26% 0.04% 0.06% 0.16% -0.03% JPY -0.47% -0.24% -0.26% -0.26% -0.20% -0.12% -0.30% CAD -0.15% -0.06% -0.04% 0.26% -0.04% 0.09% -0.05% AUD -0.24% -0.11% -0.06% 0.20% 0.04% 0.04% -0.14% NZD -0.22% -0.15% -0.16% 0.12% -0.09% -0.04% -0.20% CHF -0.10% 0.03% 0.03% 0.30% 0.05% 0.14% 0.20% The heat map shows percentage changes of major currencies against each other. The base currency is picked from the left column, while the quote currency is picked from the top row. For example, if you pick the US Dollar from the left column and move along the horizontal line to the Japanese Yen, the percentage change displayed in the box will represent USD (base)/JPY (quote). Investors will pay close attention…
NEAR
NEAR$2,721-2,61%
SIX
SIX$0,02187+0,55%
ChangeX
CHANGE$0,00199198-0,33%
ແບ່ງປັນ
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:35
ແບ່ງປັນ
Cheaper Crypto Exposure? Hong Kong Banks Eye Relief Under New Capital Plan

Cheaper Crypto Exposure? Hong Kong Banks Eye Relief Under New Capital Plan

TLDR: Hong Kong issues draft CRP-1 to set crypto capital rules, targeting early 2026 implementation for local banks. Proposal offers lower capital charges for public blockchain assets with proper risk controls in place. Basel crypto standards guide the new framework to bring clarity and uniformity to banking supervision. Public consultation invites feedback from banks before [...] The post Cheaper Crypto Exposure? Hong Kong Banks Eye Relief Under New Capital Plan appeared first on Blockonomi.
CyberKongz
KONG$0,01454-11,66%
PUBLIC
PUBLIC$0,06236-4,99%
ແບ່ງປັນ
Blockonomi2025/09/11 21:34
ແບ່ງປັນ
Vantage Data Centers (VNTG) Stock: APAC Expansion Boosts Outlook Despite 2.87% Drop

Vantage Data Centers (VNTG) Stock: APAC Expansion Boosts Outlook Despite 2.87% Drop

TLDRs: Vantage’s $1.6B APAC expansion signals long-term growth despite a 2.87% stock decline. Johor campus acquisition positions Vantage to capture Singapore overflow demand. Asia-Pacific data center market growth fueled by AI infrastructure needs. Large-scale credit investment mirrors dot-com era infrastructure surge concerns. Vantage Data Centers (VNTG) secured a US$1.6 billion investment to scale its operations [...] The post Vantage Data Centers (VNTG) Stock: APAC Expansion Boosts Outlook Despite 2.87% Drop appeared first on CoinCentral.
BRC20.COM
COM$0,017649+0,10%
Sleepless AI
AI$0,1447-1,09%
Polkadot
DOT$4,375-1,90%
ແບ່ງປັນ
Coincentral2025/09/11 21:32
ແບ່ງປັນ
Project 0 Launches First Multi-Venue, DeFi Native Prime Broker on Solana

Project 0 Launches First Multi-Venue, DeFi Native Prime Broker on Solana

The post Project 0 Launches First Multi-Venue, DeFi Native Prime Broker on Solana appeared on BitcoinEthereumNews.com. Press Releases are sponsored content and not a part of Finbold’s editorial content. For a full disclaimer, please . Crypto assets/products can be highly risky. Never invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. New York, New York, September 11th, 2025, Chainwire Revolutionary unified margin protocol eliminates capital inefficiencies and enables portfolio-wide risk management Project 0, the first DeFi-native prime broker, today announced its official launch on Solana. Serving as a trustless prime broker for decentralized finance, Project 0 addresses critical capital inefficiency issues that have long plagued the DeFi ecosystem while unlocking unprecedented composability across multiple venues. Traditional DeFi lending protocols operate in isolation, requiring users to overcollateralize positions separately across each platform. This creates significant capital inefficiencies and prevents users from leveraging their complete portfolio when managing risk or seeking liquidity. Project 0 fundamentally changes this dynamic by unifying fragmented markets under a single portfolio management risk system. MacBrennan Peet, Founder of Project 0, commented on the launch, “The crypto industry has a hyper fixation on reinventing existing, working applications; the Project 0 team is committed to pushing the industry forward. Today’s launch marks the first time users can borrow against their entire portfolio across venues like Kamino, Drift, and Jupiter, with unified margin. This eliminates the frustrating scenario where users get liquidated on one platform despite having offsetting positions elsewhere and fundamentally overhauls the DeFi trading experience.” Project 0 serves two critical user segments: passive users seeking optimized yield and sophisticated traders managing complex portfolios. The protocol enables powerful new strategies, including: Credit against passive yield farmers’ entire, fragmented portfolio  Cross-platform cash and carry trades with unified risk management Capital-efficient hedged market making across multiple venues Multi-venue delta-neutral positions that prevent single-venue liquidations Unlike traditional DeFi protocols that compete by launching their own trading…
Hyperlane
HYPER$0,32725-2,51%
GET
GET$0,008375-0,47%
CROSS
CROSS$0,24401+2,09%
ແບ່ງປັນ
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:32
ແບ່ງປັນ
Shiba Inu Price Could Hit $0.00032 by 2032 if Crypto Market Hits $100T

Shiba Inu Price Could Hit $0.00032 by 2032 if Crypto Market Hits $100T

TLDR Shiba Inu’s price could reach $0.00032 by 2032 if the global crypto market cap grows to $100 trillion. With a market dominance of 0.19%, Shiba Inu’s valuation could rise significantly as the broader market expands. Raoul Pal predicts a 2,524% growth in the crypto market by 2032, driving major digital assets like Shiba Inu. [...] The post Shiba Inu Price Could Hit $0.00032 by 2032 if Crypto Market Hits $100T appeared first on CoinCentral.
Sunrise Layer
RISE$0,012154+1,18%
Capverse
CAP$0,1537+3,92%
Palio
PAL$0,005276-4,61%
ແບ່ງປັນ
Coincentral2025/09/11 21:30
ແບ່ງປັນ
BlackRock crypto holdings cross $100B, but ETH buys slows

BlackRock crypto holdings cross $100B, but ETH buys slows

Institutions continue to double down on crypto.
CROSS
CROSS$0,24401+2,09%
Ethereum
ETH$4 618,71-0,15%
ແບ່ງປັນ
Coinstats2025/09/11 21:30
ແບ່ງປັນ
Solana-Staatsanleihen übersteigen 1,7 Mrd. US-Dollar, da Institutionen Kryptowährungen in Unternehmensreserven umwandeln

Solana-Staatsanleihen übersteigen 1,7 Mrd. US-Dollar, da Institutionen Kryptowährungen in Unternehmensreserven umwandeln

Jüngsten Berichten zufolge haben die Bestände der Solana-Treasury die Milliardengrenze überschritten, da Unternehmen zunehmend SOL in ihre Bilanzen aufnehmen. Öffentliche Unternehmen halten nicht nur Solana, sondern bauen auch ganze Treasury-Programme darum herum auf. Diese Verschiebung signalisiert, dass Institutionen Blockchain-Vermögenswerte nun als mehr als nur spekulative Wetten betrachten. Sie sehen sie als renditestarke Reserven mit langfristigem Potenzial. Warum Unternehmen Solana-Treasuries aufbauen Unternehmen halten mittlerweile über 8,27 Millionen SOL im Wert von etwa 1,72 Milliarden US-Dollar, was fast 1,44 % des gesamten Umlaufangebots entspricht. Unternehmen sind von den niedrigen Kosten, dem hohen Durchsatz und den Staking-Erträgen von Solana angezogen. Im Gegensatz zu Barreserven generiert eine Solana-Treasury Erträge mit durchschnittlichen Staking-Erträgen zwischen 7 und 8 % pro Jahr. Leah Wald, CEO von SOL Strategies, merkte an, dass die Notierung an der Nasdaq eine klare „Bestätigung der Solana-Treasury und des gesamten Solana-Ökosystems” sei. Institutionelle Akzeptanz von Solana Die institutionelle Akzeptanz von Solana hat rasant zugenommen. SOL Strategies hält derzeit etwa 420.355 SOL in seiner Treasury, was einem Wert von rund 77,72 Millionen US-Dollar entspricht. Gleichzeitig sicherte sich Forward Industries 1,65 Milliarden US-Dollar an Zusagen von großen Krypto-Akteuren für die Entwicklung seines eigenen Solana-Treasury-Programms. Kyle Samani von Multicoin Capital argumentierte, dass „der Aufbau einer Treasury im institutionellen Maßstab den SOL-Wert pro Aktie schneller steigern kann als eine rein passive Haltung”. Dies zeigt, dass Institutionen die Teilnahme an der Treasury eher als Wachstumsstrategie denn als reine Verteidigungsmaßnahme betrachten. Risiken und Herausforderungen für die Zukunft Trotz des Wachstums bleiben Risiken bestehen. Eine Solana-Treasury setzt Unternehmen Volatilitäten aus, und die Regulierung variiert nach wie vor je nach Region. Einige Kritiker warnen vor einer übermäßigen Abhängigkeit von einem einzigen digitalen Vermögenswert. Zwar gibt es diversifizierte Strategien, doch konzentriert sich der Großteil der Unternehmensaktivitäten derzeit auf eine Handvoll Akteure wie SOL Strategies und Forward Industries. Analysten warnen auch davor, dass plötzliche Abschwünge Unternehmen, die einen großen Teil ihrer liquiden Mittel in SOL halten, vor Herausforderungen stellen könnten. Dennoch sorgen die Renditechancen und die zunehmende regulatorische Akzeptanz für eine weiterhin starke Akzeptanz. Preisentwicklung und Marktstimmung SOL wurde im Vergleich zu anderen Altcoins mit größerer Stabilität gehandelt, unterstützt durch institutionelle Zuflüsse. Analysten glauben, dass die Bindung von SOL in Treasury-Strategien das liquide Angebot reduziert und den Preis zusätzlich stützt. Unternehmensbeteiligungen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar spiegeln dieses gestiegene Vertrauen wider, und viele sehen Treasury-Strategien als stabilisierenden Faktor für langfristiges Wachstum. Fazit Basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen schreiben Solana-Treasury-Strategien ein neues Kapitel in der Unternehmensfinanzierung. Institutionen sind nicht länger passive Beobachter von Kryptowährungen, sondern aktive Teilnehmer, die Validatoren einsetzen und betreiben, um Renditen zu erzielen. Zwar gibt es Herausforderungen in Bezug auf Regulierung und Volatilität, doch das Ausmaß der Investitionen zeigt, dass Solana über den Hype hinausgewachsen ist. Für viele Unternehmen ist die Solana-Treasury nicht nur eine Reserve, sondern ein Wachstumsmotor. Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen. Zusammenfassung Die Akzeptanz der Solana-Treasury hat im Jahr 2025 stark zugenommen, wobei Institutionen SOL im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar halten. Unternehmen wie SOL Strategies und Forward Industries sind Vorreiter dieses Trends, indem sie Vermögenswerte staken und Solana in ihre Finanzstrategien integrieren. Mit Nasdaq-Notierungen und Milliarden-Dollar-Verpflichtungen wird Solana zu einem wichtigen Treasury-Vermögenswert. Auch wenn weiterhin Risiken bestehen, zeigt diese Entwicklung, dass Unternehmen Solana nun sowohl als Reserve als auch als Wachstumsmotor betrachten. Glossar der wichtigsten Begriffe Treasury: Unternehmensreserven in Form von Bargeld, Vermögenswerten oder Investitionen. Staking: Das Sperren von Token in einem Netzwerk, um Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig dessen Sicherheit zu unterstützen. Institutionelle Akzeptanz: Unternehmen, Fonds oder Konzerne, die Kryptowährungen in ihre Bilanzen und Geschäftsabläufe integrieren. Validator: Ein Teilnehmer an einem Blockchain-Netzwerk, der Transaktionen überprüft und zur Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit beiträgt, wobei er häufig Belohnungen erhält. Häufig gestellte Fragen zu Solana Treasury 1: Warum entscheiden sich Unternehmen für Solana Treasury statt für Bitcoin? A: Solana bietet Staking-Belohnungen und Nutzen, während Bitcoin in erster Linie ein Wertspeicher ist. 2: Wie viel Solana befindet sich derzeit in den Unternehmens-Treasuries? A: Über 8,27 Millionen SOL im Wert von 1,72 Milliarden US-Dollar befinden sich in Unternehmens-Treasuries. 3: Welche Unternehmen halten die größten Solana-Treasuries? A: Forward Industries, SOL Strategies und andere börsennotierte Unternehmen. 4: Welche Vorteile haben Unternehmen durch das Staking von Solana? A: Sie verdienen jährlich 7–8 % und unterstützen gleichzeitig die Netzwerksicherheit. Read More: Solana-Staatsanleihen übersteigen 1,7 Mrd. US-Dollar, da Institutionen Kryptowährungen in Unternehmensreserven umwandeln">Solana-Staatsanleihen übersteigen 1,7 Mrd. US-Dollar, da Institutionen Kryptowährungen in Unternehmensreserven umwandeln
SEI
SEI$0,3348-2,50%
Solana
SOL$246,96+4,11%
Hyperliquid
HYPE$54,53-0,61%
ແບ່ງປັນ
Coinstats2025/09/11 21:30
ແບ່ງປັນ

ຂ່າວທີ່ກຳລັງມາແຮງ

ເພີ່ມເຕີມ

BUIDL VIETNAM 2023 is coming back stronger than ever to HCMC this June 2023

Trump sends a message to the House of Representatives: quickly pass the "clean version" of the GENIUS Act and submit it to the President for signature as soon as possible

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

Who Says No to Free Crypto? MoonBull’s $15,000 Giveaway Gains Traction as Pepe and Mog Coin Surge

In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$312 million, mainly due to the short position