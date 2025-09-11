2025-09-15 Monday

Investors Eye $1 Billion Deals as Avalanche Expands US Operations

The post Investors Eye $1 Billion Deals as Avalanche Expands US Operations appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Highlights Avalanche Foundation targets $1 billion through two investment deals. Investors to buy AVAX tokens at discounted prices. Hivemind Capital and Dragonfly Capital lead strategic funding. Avalanche Foundation Plans Major Investment in AVAX The Avalanche Foundation, the nonprofit behind the Avalanche blockchain, is preparing to launch two investment vehicles in the United States, according to the Financial Times, citing people familiar with the matter. The foundation aims to raise about $1 billion and expects both deals to close within a few weeks. The raised funds will be used to purchase millions of AVAX tokens, with investors able to acquire the coins directly from the Avalanche Foundation at discounted prices. Details of the Investment Structures The first investment vehicle plans to raise up to $500 million through private investment, supervised by Hivemind Capital. Deal advisor Anthony Scaramucci, a crypto investor and former White House press secretary, is assisting with the structure. The second vehicle is structured through a SPAC sponsored by Dragonfly Capital and also targets $500 million. Sources note that this deal may not finalize until October. Both companies will initially purchase AVAX directly from the Avalanche Foundation at discounted rates. At the time of writing, AVAX is trading around $29. The dual investment strategy is expected to provide strong market support and liquidity for AVAX, while positioning the Avalanche Foundation as a key player in US blockchain investment. Analysts predict that these moves could accelerate adoption of Avalanche’s ecosystem and increase investor confidence in the long-term value of AVAX tokens. AVAX/USDT chart. Source: TradingView Source: https://coinpaper.com/10996/investors-eye-1-billion-deals-as-avalanche-expands-us-operations
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 23:34
Backpack Crypto Exchange Set to Launch Across U.S. States Soon

TLDR Backpack crypto exchange plans to launch in multiple U.S. states later this year, pending license approvals. The platform focuses on transparency and trust, offering daily proof of reserve for users to verify their holdings. Backpack acquired FTX EU to help refund former customers and resolve ongoing investigations into the failed crypto exchange. The company [...] The post Backpack Crypto Exchange Set to Launch Across U.S. States Soon appeared first on CoinCentral.
Coincentral 2025/09/11 23:33
ChatGPT Says Solana Aims for $300 by the End of 2026, Makes Snorter Token Presale Viral

The post ChatGPT Says Solana Aims for $300 by the End of 2026, Makes Snorter Token Presale Viral appeared on BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT Says Solana Aims for $300 by the End of 2026, Makes Snorter Token Presale Viral Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. As a crypto writer, Krishi splits his time between decoding the chaos of the markets and writing about it in a way that doesn’t put you to sleep. He’s been at it for nearly two years in the crypto trenches. Yes, he regrets missing the magnificent rallies that came before that (who doesn’t!), but he’s more than ready to put his money where his words are. Before diving headfirst into crypto, Krishi spent over five years writing for some of the biggest names in tech, including TechRadar, Tom’s Guide, and PC Gaming, covering everything from gadgets and cybersecurity to gaming and software. When he’s not scouring and writing about the latest happenings in crypto, Krishi trades the forex market while keeping crypto in his long-term HODL plans. He’s a Bitcoin believer, though he never lets that bias creep into his writing. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/chatgpt-says-solana-300-by-2026-makes-snorter-token-presale-viral/
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 23:33
Can Pi Network's Future Change at TOKEN2049 with Dr. Fan?

The post Can Pi Network’s Future Change at TOKEN2049 with Dr. Fan? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Highlights: Dr. Chengdiao Fan, Co-founder of Pi Network, to speak at the TOKEN2049.  Since Pi Network is one of the gold sponsors for the conference, it will give Pi Network a great visibility.  The Co-founder can give clarity on adoption strategies, technological upgrades and real-world use cases.  Pi Network is set to make an appearance at the TOKEN2049 conference that is going to be held in Singapore on October 1-2. The network’s Co-founder, Dr. Chengdiao Fan, will be speaking on the stage about  blockchain’s real-world uses and the future of Web3 innovation. For Pi Network, this event is an important one as it will provide the network a chance to build a deeper connection with the crypto and blockchain community. Pi Network announces Dr. Fan’s talk at the conference Spotlight on Dr. Chengdiao Fan Dr. Fan’s talk will focus on practical ways to solve Web3 challenges and show how blockchain can bring real benefits to society. Since the Co-founder has a background in anthropology and social computing, she is well-placed to speak on decentralized governance, social consensus, and community-led blockchain adoption. Token2049 in Singapore TOKEN2049 is known as one of the biggest and one of the most important events in the crypto and blockchain space. The current conference will be held at Marina Bay Sands, and it is said to bring together developers, investors, executives and regulators under one roof and discuss industry growth, regulations, tokenomics, decentralized apps, and more. The conference also includes hackathons and side events that are also known for encouraging innovation and new ideas within the space. Pi Network is a Gold Sponsor of TOKEN2049, and it will supposedly bring in more visibility to the network. The conference will have more than 25,000 attendees, 300 speakers, and 500 exhibitors from about 160 countries. Recent Developments…
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 23:32
Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?

Jüngsten Daten zufolge ist die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 zu einem der am meisten beachteten Signale auf dem Kryptomarkt geworden. Die Geldmenge M2 in den USA befindet sich auf einem Rekordhoch, und Bitcoin wird knapp über 111.000 USD gehandelt. Analysten fragen sich: Wird die Liquiditätsausweitung Bitcoin weiter nach oben treiben oder wird der starke Widerstand den Anstieg begrenzen? Was ist M2 und warum ist es wichtig? M2 misst Bargeld, Girokonten, Sparkonten und andere geldnahe Instrumente. Ein Anstieg von M2 spiegelt eine höhere Liquidität im Finanzsystem wider. Mehr Liquidität bedeutet oft mehr Kapital für Risikoanlagen wie Bitcoin. Laut der Quelle erreichte M2 in den USA kürzlich 21,94 Billionen USD, mit einem jährlichen Wachstum von etwa 4,5 %. Diese Expansion hat die Nachfrage nach Kryptowährungen gestärkt, wobei die Bitcoin-M2-Korrelation zu einem wichtigen Bezugspunkt für Händler geworden ist. Wie stark ist die Bitcoin-M2-Korrelation? Beweis Beobachtung Rekordwert der US-Geldmenge M2 Eine offizielle Quelle stellte fest, dass Bitcoin etwa 90 Tage nach Liquiditätsspitzen tendenziell einen Aufschwung erlebt. Globales M2-Wachstum Coinglass zeigt, dass die globale M2-Expansion oft einer breiten Nachfrage nach Kryptowährungen vorausgeht. Korrelationsstärke NewHedge-Charts zeigen, dass sich die Bitcoin-Preise und M2 über mehrjährige Zyklen hinweg parallel entwickeln. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Bitcoin-M2-Korrelation als Prognoseinstrument funktioniert. Allerdings können Marktschocks, Regulierung oder plötzliche Inflation dieses Muster durchbrechen. Preisdiagramme und Expertenmeinungen CoinTelegraph berichtete, dass Analysten bei anhaltendem M2-Wachstum Ziele von 130.000 bis 170.000 US-Dollar sehen. DZilla beobachtete, dass steigende Schulden und Inflation M2 ankurbeln und Bitcoin als Absicherung attraktiver machen. Eine weitere offizielle Quelle bestätigte, dass Bitcoin bei etwa 111.000 bis 112.500 US-Dollar gehandelt wird, was eine stabile, aber vorsichtige Anlegerstimmung widerspiegelt. Risiken, die die Verbindung unterbrechen könnten Inflationsspitzen könnten die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was M2 verlangsamen würde. Regulatorische Maßnahmen könnten das Vertrauen der Anleger erschüttern, selbst wenn die Liquidität zunimmt. Die Economic Times stellte fest, dass Bitcoin in der Nähe von 111.000 USD volatil bleibt, was zeigt, dass Liquidität allein keine Rallye garantieren kann. Obwohl die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 stark ist, sollte sie daher nicht als einziger Maßstab dienen. Anlegerstimmung und Marktpsychologie Die Marktpsychologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der Korrelation zwischen Bitcoin und M2. Händler betrachten jedoch einen Anstieg von M2 als Kriterium, um ihre Risikobereitschaft als grünes Licht zu betrachten und eine bullische Stimmung rund um Bitcoin aufzubauen. Barron’s berichtete kürzlich, dass Bitcoin aufgrund des anhaltenden Vertrauens der Anleger, das über die allgemeinen Marktschwankungen hinausging, über 112.000 USD blieb. Dies zeigt, dass Liquiditätsdaten nicht nur die Besessenheit von technischen Analysen befeuern, sondern auch das Vertrauen der Menschen in Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und Geldmengenausweitung neu beleben. Fazit Basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen bleibt die Bitcoin-M2-Korrelation ein wichtiges Signal für Krypto-Investoren. Die Ausweitung der Geldmenge gibt Bitcoin Impulse, um höhere Niveaus zu testen, wobei Experten auf sechsstellige Ziele hinweisen. Allerdings müssen Inflationsrisiken, eine Straffung der Geldpolitik und Marktschocks genau beobachtet werden. Derzeit bieten die M2-Daten einen der klarsten Anhaltspunkte dafür, wohin sich Bitcoin und verwandte Vermögenswerte als Nächstes entwickeln könnten. Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen. Zusammenfassung Die Geldmenge M2 in den USA hat 21,94 Billionen US-Dollar erreicht, was die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 verstärkt. Analysten sagen, dass Bitcoin oft Wochen nach Liquiditätsspitzen einen Aufschwung erlebt, wobei Prognosen bei einem anhaltenden Wachstum auf 130.000 bis 170.000 US-Dollar hindeuten. Bitcoin wird derzeit bei 111.000 bis 112.500 US-Dollar gehandelt, was einen vorsichtigen Optimismus widerspiegelt. Risiken bleiben bestehen; eine Straffung der Geldpolitik und Inflation könnten den Trend stören. Dennoch bieten die M2-Daten eines der aussagekräftigsten Instrumente, um zu verstehen, wohin sich Bitcoin als Nächstes entwickeln könnte. Glossar der wichtigsten Begriffe Geldmenge M2: Bargeld, Spareinlagen, Girokonten und geldnahe Instrumente zusammen. Korrelation: Maß dafür, wie sich zwei Faktoren gemeinsam entwickeln. Liquidität: Leichtigkeit, mit der Geld in Vermögenswerte fließt. Inflationsabsicherung: Vermögenswert, der bei steigenden Preisen zur Werterhaltung beiträgt. Federal Reserve: US-Notenbank, die die Zinssätze und die Geldpolitik kontrolliert. Häufig gestellte Fragen zur Korrelation zwischen Bitcoin und M2 1. Was ist die Bitcoin-M2-Korrelation? A: Sie beschreibt, wie der Bitcoin-Preis häufig den Veränderungen der M2-Geldmenge folgt. 2. Steigt Bitcoin immer, wenn M2 wächst? A: Nein. Externe Schocks und Regulierungsmaßnahmen können dieses Muster unterbrechen, selbst wenn die Liquidität steigt. 3. Wie lange nach dem M2-Wachstum reagiert Bitcoin? A: CryptoSlate hat festgestellt, dass Bitcoin oft 8 bis 12 Wochen später reagiert, manchmal sogar bis zu 90 Tage. 4. Wie hoch ist das aktuelle Niveau der M2-Geldmenge? A: CoinSpeaker berichtete, dass die US-M2-Geldmenge mit über 21,9 Billionen US-Dollar auf einem Rekordhoch steht. Read More: Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?">Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?
Coinstats 2025/09/11 23:30
Fed Rate Cuts: IMF Urges Strategic Caution for Economic Stability

BitcoinWorld Fed Rate Cuts: IMF Urges Strategic Caution for Economic Stability The financial world is keenly observing the International Monetary Fund’s (IMF) latest advice to the U.S. Federal Reserve. Their message is clear: while there’s room to lower interest rates, the Fed should proceed with immense caution regarding any potential Fed rate cuts. This guidance arrives at a pivotal moment, as global markets eagerly anticipate shifts in monetary policy that could profoundly impact everything from everyday finances to the dynamic cryptocurrency landscape. Why the IMF Advises Caution on Fed Rate Cuts? The IMF’s recommendation stems from a careful assessment of the current economic environment. While the U.S. economy has shown remarkable resilience, the battle against inflation isn’t entirely over. Cutting rates too quickly could risk reigniting price pressures, undoing the progress made. The IMF believes that gradual and cautious Fed rate cuts are appropriate, but only when supported by robust economic data. Their perspective highlights the delicate balance the Federal Reserve must strike between fostering economic growth and maintaining long-term price stability. What Are the Risks and Rewards of Early Fed Rate Cuts? The decision to adjust interest rates is a complex tightrope walk for the Federal Reserve. Each move carries significant implications for both domestic and global economies. Potential Rewards of Rate Cuts: Stimulated Economic Growth: Lower borrowing costs can encourage consumer spending and business investment. Reduced Recession Risk: Easing monetary policy can help avert or soften an economic downturn. Support for Asset Markets: This includes traditional stocks and, potentially, higher-risk assets like cryptocurrencies. Potential Risks of Premature Fed Rate Cuts: Inflation Resurgence: The primary concern. If inflation is not fully tamed, early cuts could send it soaring again. Market Exuberance: Excessive liquidity can lead to asset bubbles and unsustainable market growth. Loss of Credibility: The Fed’s reputation for managing inflation effectively could be damaged if it acts too soon. The IMF’s advice underscores the necessity for data-driven decisions, ensuring that any move towards Fed rate cuts is justified by clear economic indicators rather than mere market sentiment. How Do Fed Rate Cuts Impact the Cryptocurrency Landscape? For many cryptocurrency investors and enthusiasts, the Federal Reserve’s monetary policy is a crucial external factor influencing market movements. Generally, lower interest rates tend to make ‘risk-on’ assets, such as cryptocurrencies, more attractive. When traditional investments like bonds offer lower returns, investors often seek higher yields or growth potential elsewhere, leading to increased capital flowing into digital assets. However, a cautious approach to Fed rate cuts implies that this potential influx might be slower or more measured than some might anticipate. It also signals continued economic vigilance, which can temper speculative enthusiasm and encourage a more stable, albeit slower, growth trajectory for the crypto market. Understanding this intricate interplay is vital for anyone navigating the volatile world of digital currencies. Navigating Future Fed Rate Cuts: Key Considerations As the Federal Reserve contemplates its next steps, what should investors and market watchers pay close attention to? Key Indicators to Monitor: Inflation Reports: Consumer Price Index (CPI) and Personal Consumption Expenditures (PCE) will be critical. Employment Figures: Job growth, unemployment rates, and wage inflation provide insights into labor market health. GDP Growth: Overall economic output will indicate the strength of the economy. Fed Communications: Statements from FOMC members and the Fed Chair offer direct insights into their thinking on future Fed rate cuts. The IMF’s call for caution serves as a timely reminder that patience and careful observation are paramount. Rash decisions based on speculative headlines could prove costly in an environment of measured monetary policy adjustments. The IMF’s counsel to the Federal Reserve regarding Fed rate cuts is a clear signal for a measured and thoughtful approach. While the prospect of lower interest rates might seem appealing, the overarching goal remains sustained economic stability and controlled inflation. This cautious stance will undoubtedly shape market dynamics, including the cryptocurrency space, for the foreseeable future. Investors and observers alike must remain informed and adaptable to these evolving monetary policy signals. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What is the IMF’s main recommendation to the Fed regarding interest rates? The IMF recommends that the U.S. Federal Reserve should proceed cautiously with any potential Fed rate cuts, emphasizing a gradual approach even though there is room to lower rates. Q2: Why is the Fed being advised to be cautious on rate cuts? Caution is advised primarily to prevent a resurgence of inflation and to ensure that the U.S. economy maintains its stability. Cutting rates too soon could undermine progress made in controlling prices. Q3: How do interest rate changes typically affect cryptocurrency markets? Generally, lower interest rates make ‘risk-on’ assets like cryptocurrencies more attractive to investors, as returns on traditional, safer investments may decrease. Conversely, higher rates can make them less appealing. Q4: What economic indicators should I watch for clues about future Fed decisions on rate cuts? Key indicators include inflation reports (CPI, PCE), employment data (job growth, unemployment rate), and GDP growth figures. Statements from Federal Reserve officials are also crucial. Q5: Could cautious Fed rate cuts impact global economies? Yes, U.S. monetary policy has significant ripple effects globally. A cautious approach to Fed rate cuts can influence global capital flows, currency valuations, and the monetary policies of other central banks, affecting economies worldwide. If you found this analysis on the IMF’s advice for Fed rate cuts insightful, please share it with your network! Your support helps us deliver timely and relevant financial news. To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin price action. This post Fed Rate Cuts: IMF Urges Strategic Caution for Economic Stability first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
Coinstats 2025/09/11 23:30
In the past 24 hours, the entire network contract liquidation of $275 million, both long and short

PANews reported on September 11th that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $275 million in liquidated contracts across the network, including $115 million in long positions and $161 million in short positions. The total liquidated amount for BTC was $31.3065 million, and the total liquidated amount for ETH was $84.7214 million.
PANews 2025/09/11 23:30
Stake.com Drops UFC Guides, FanDuel Pushes $300 NFL Promo But Spartans' 300% Bonuses Wipe Them Out

Unlock 300% bonuses at Spartans. Stake.com adds UFC guides, FanDuel pushes $300 NFL promos, but Spartans beats both with brutal rewards and fast payouts.
Blockchainreporter 2025/09/11 23:30
Nine Inch Nails Blocked From A First No. 1 By One Of The Biggest Rock Bands Ever

The post Nine Inch Nails Blocked From A First No. 1 By One Of The Biggest Rock Bands Ever appeared on BitcoinEthereumNews.com. Nine Inch Nails’ “As Alive as You Need Me to Be” rises to No. 2 on Billboard’s Rock & Alternative Airplay chart, marking a new career high as the band prepares the Tron: Ares soundtrack. Trent Reznor at the Los Angeles premiere of “Challengers” held at Regency Village Theatre on April 16, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images In about a month, Disney will release Tron: Ares, the latest installment in the science-fiction action series. The upcoming film includes a hugely-anticipated soundtrack by Nine Inch Nails. Members Trent Reznor and Atticus Ross have worked on scoring movies throughout the past decade or so, and have even won multiple Academy Awards — but this project is different: Nine Inch Nails re-formed and is using the celebrated moniker one more for this future blockbuster. The group almost conquers a Billboard chart for the first time this week with the first single taken from the upcoming Tron: Ares soundtrack album, but misses out on ruling as one of the most successful rock bands in history blocks the duo. Nine Inch Nails Peaks at No. 2 “As Alive as You Need Me to Be” was released in mid-July and marked a comeback of sorts for Nine Inch Nails. The tune, set to soundtrack Tron: Ares, arrived on multiple Billboard charts and then fell away on some of them, but it has become a win across a number of radio lists as it receives what appears to be strong promotion. Nine Inch Nails rises from No. 5 to No. 2 on the Rock & Alternative Airplay chart, the most competitive radio list focused on rock music. A New Career High for Nine Inch Nails Nine Inch Nails hit a new career high as “As Alive…
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 23:29
Block's Proto Mining System: Making BTC mining efficient

The post Block’s Proto Mining System: Making BTC mining efficient appeared on BitcoinEthereumNews.com. Homepage > News > Business > Block’s Proto Mining System: Making BTC mining efficient Bitmain has held control of most of the ASIC market since roughly 2015. Jack Dorsey, however, seems to be making a run for it. In August 2025, Block Inc., led by Dorsey, launched its Proto Mining System. This new BTC mining hardware is designed to compete with Bitmain, which is believed to control about 80% of the ASIC market. The system includes the Proto Rig, a modular ASIC miner, and Proto Fleet, which is free open-source software for mining operation management. The aim is to boost output, lower expenses, and spread out mining activities. The Proto Rig is in use at Core Scientific’s (NASDAQ: CORZ) location in Dalton, Georgia, providing miners a way to handle increasing energy expenses and rapidly obsolete hardware. With the United States accounting for 44% of the world’s hash rate, Block’s system could reshape mining standards, address key industry problems, and build a more stable setup. Standard ASICs last about three to five years before they’re outdated, meaning miners must spend a lot to replace them. The Proto Rig’s design lets miners upgrade hashboards individually, which could extend the hardware’s life by about 10 years and cut upgrade costs by 15–20% each time. It can deliver 819 terahashes per second (TH/s) at 14.1 joules per terahash (J/TH), making it 1.5 times more power-dense than older systems and compatible with new and old data centers. Proto Fleet makes it easier to adjust power, keep an eye on hash rate, and provide maintenance, which helps smaller operators without the cost of proprietary software. The BTC block rewards were cut in half in April 2024 to 3.125 BTC, which put more pressure on miners’ profits, making efficiency very important. Electricity accounts for 70–80% of operating…
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 23:28
