Crucial Shift: Ethena Withdraws from Hyperliquid USDH Competition

BitcoinWorld Crucial Shift: Ethena Withdraws from Hyperliquid USDH Competition The cryptocurrency world is always full of unexpected turns, and a recent announcement has certainly caught the attention of many. The Ethena team, a prominent player in the decentralized finance (DeFi) space, has made a significant decision: it has officially announced that Ethena withdraws from Hyperliquid‘s highly anticipated competition to issue the native stablecoin, USDH. This move signals a pivotal moment for the future of stablecoin issuance on the Hyperliquid platform. Why Did Ethena Withdraws from Hyperliquid USDH Race? The news that Ethena withdraws from Hyperliquid’s USDH issuance competition has naturally led to many questions. While Ethena’s official statement did not delve into the intricate details behind their decision, such strategic moves in the crypto space often stem from a careful evaluation of various factors. These can include a reassessment of resource allocation, shifting strategic priorities, or even an optimization of their product roadmap. Strategic Re-evaluation: Ethena might be focusing its efforts on other core projects or innovations within its ecosystem. Market Dynamics: Changes in the broader stablecoin landscape or specific market conditions could have influenced their decision. Partnership Focus: The team might be prioritizing different partnerships or avenues for growth that align more closely with their long-term vision. Understanding these underlying motivations is key to grasping the full impact of Ethena’s choice. What Does Ethena’s Withdrawal Mean for Hyperliquid and USDH? With Ethena withdraws from Hyperliquid‘s USDH competition, the playing field has dramatically shifted. According to the Polymarket prediction market, Native Markets has now emerged as the leading bidder. This instantly elevates Native Markets to a prime position to potentially become the issuer of Hyperliquid’s native stablecoin. This development introduces a new dynamic to the competition, highlighting the agile and competitive nature of the DeFi sector. For Hyperliquid, the focus remains on ensuring a robust and reliable USDH stablecoin. The platform’s commitment to decentralization and efficient trading necessitates a strong stablecoin partner. Native Markets, now in the spotlight, will need to demonstrate its capabilities and vision for USDH to meet Hyperliquid’s demanding standards and the community’s expectations. The Future of Stablecoin Issuance Post-Ethena’s Decision The decision that Ethena withdraws from Hyperliquid’s stablecoin race underscores the intense competition and strategic maneuvering inherent in the decentralized finance ecosystem. Every project, no matter how established, constantly evaluates its position and priorities. This event serves as a powerful reminder that the crypto landscape is ever-evolving, and flexibility is paramount for long-term success. For users and participants in the Hyperliquid ecosystem, this change means a closer look at Native Markets and their proposed approach to USDH. It also emphasizes the importance of diversified stablecoin strategies and robust risk management within DeFi. The journey to a fully realized, decentralized stablecoin ecosystem is complex, filled with challenges and opportunities for innovation. Key Takeaways from This Development: Market Agility: Projects must remain agile and adapt to changing market conditions. Strategic Focus: Ethena’s move likely reflects a sharpened focus on its core competencies. New Leaders Emerge: Native Markets gains a significant advantage in the USDH competition. Community Impact: The Hyperliquid community will now closely scrutinize Native Markets’ plans. This development is a testament to the dynamic nature of the DeFi space, where strategic decisions can rapidly alter the competitive landscape and pave the way for new leaders to emerge. In conclusion, the news that Ethena withdraws from Hyperliquid‘s USDH stablecoin issuance competition is a pivotal moment. It reshapes the immediate future for Hyperliquid’s native stablecoin and puts Native Markets in a commanding position. This event highlights the constant strategic evaluation and adaptation required in the fast-paced world of decentralized finance, promising an exciting, albeit changed, path forward for USDH. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: Why did Ethena withdraw from the Hyperliquid USDH competition?A1: While Ethena’s official statement did not provide specific reasons, such withdrawals often stem from strategic re-evaluations, shifting priorities, or a focus on other core projects within their ecosystem. Q2: Who is now the leading bidder for Hyperliquid’s USDH stablecoin?A2: According to the Polymarket prediction market, Native Markets is now the leading bidder in the competition to issue Hyperliquid’s native stablecoin, USDH, following Ethena’s withdrawal. Q3: What is USDH, and why is it important for Hyperliquid?A3: USDH is intended to be Hyperliquid’s native stablecoin. A stablecoin is crucial for a trading platform like Hyperliquid to provide a stable medium of exchange, reduce volatility for traders, and facilitate seamless transactions within its ecosystem. Q4: How might this affect the Hyperliquid platform and its users?A4: This shift means Hyperliquid will likely proceed with Native Markets as the primary candidate for USDH issuance. Users will be keen to see how Native Markets plans to implement and maintain the stability and reliability of the stablecoin, which is vital for the platform’s overall health and trading experience. Q5: What are the broader implications of Ethena withdraws from Hyperliquid for the DeFi stablecoin market?A5: This event underscores the highly competitive and evolving nature of the DeFi stablecoin market. It highlights that projects continuously reassess their strategies and resource allocation, which can lead to rapid shifts in market leadership and partnership dynamics, ultimately fostering innovation. If you found this article insightful, consider sharing it with your network! Stay informed about the latest developments in the crypto space by sharing this crucial update on social media. To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping stablecoins price action. This post Crucial Shift: Ethena Withdraws from Hyperliquid USDH Competition first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
SEC beendet mit Projekt Crypto die „Regulierung durch Klagen“: Was bedeutet das für Bitcoin und Altcoins?

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ändert ihre Regulierungspolitik für Kryptowährungen. Der Vorsitzende der SEC, Paul S. Atkins, gab diese Änderung beim OECD-Rundtischgespräch in Paris bekannt. Damit geht die „Ära der Unsicherheit“ zu Ende. Die SEC bereitet sich darauf vor, digitale Vermögenswerte in das US-Finanzsystem zu integrieren. Dieser neue Ansatz verspricht klare Richtlinien für die Kryptoindustrie. Wechsel von der Durchsetzung zu klaren Richtlinien in der SEC-Krypto-Regulierung Über Jahre hinweg hatte sich die SEC zu sehr auf Durchsetzungsmaßnahmen verlassen. Dieser Ansatz wurde als ineffektiv und innovationsfeindlich angesehen. Kritiker behaupteten, dass dadurch Arbeitsplätze und Start-ups ins Ausland verlagert würden. Wie der Vorsitzende der SEC, Atkins, zugab, hatte diese Strategie mehrere negative Auswirkungen. Im Fall von Projekt Kryptowährung versucht die SEC, bestimmte konzeptionelle Leitlinien festzulegen. Dieser neue Plan wird mehr Klarheit darüber schaffen, wie Kryptowährungen in den USA reguliert werden sollten. Die Umgestaltung der SEC wird als Paradigmenwechsel angesehen. Der bisherige Ansatz der Regulierung durch Durchsetzung hat in den meisten Fällen zu Unsicherheit geführt. Unternehmer wussten nicht, welche Regeln sie befolgen sollten. An diesem Punkt kündigte die SEC an, dass sie klarstellen werde, welche Token als Wertpapiere gelten und welche nicht. Dies ist eine enorme Änderung in der Politik, die Krypto-Unternehmen Rechtssicherheit verschafft. Was ist Projekt Kryptowährung? Projekt Kryptowährung ist eine Initiative zur Modernisierung der US-Wertpapiergesetze. Sie soll Klarheit hinsichtlich der Klassifizierung von Token und der gesetzlichen Anforderungen schaffen. Die SEC plant, ein vorhersehbares regulatorisches Umfeld für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Der neue Rahmen wird Unternehmern einen klareren Weg zur Einhaltung der Vorschriften aufzeigen. Außerdem wird er Start-ups eine stabile Plattform für Innovationen bieten. Die neuen Vorschriften der SEC werden es Krypto-Unternehmen ermöglichen, ohne die ständige Angst vor regulatorischen Rückschlägen zu arbeiten. Abkehr von der „Regulierung durch Durchsetzung“ Atkins betonte, dass die SEC nicht in die gleiche Richtung geht. Die dadurch verursachte Verwirrung und Verlangsamung des Wachstums im Kryptosektor führten zum Modell der Regulierung durch Durchsetzung. Das Ziel der SEC ist es nun, klare und einheitliche Regeln zu schaffen. Offene Regeln ermöglichen es Unternehmen, eine rechtliche Position einzunehmen. Dies bietet eine bessere Plattform, da die Kryptoindustrie ein legitimeres und berechenbareres Umfeld vorfindet, in dem sie gedeihen kann. Es wurde festgestellt, dass Atkins in den meisten Krypto-Token keine Wertpapiere sind. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu traditionellen Finanzwertpapieren nicht in dieselbe Kategorie fallen. Die SEC wird nun daran interessiert sein, den rechtlichen Rahmen für Krypto-Token zu klären, was zu einer besseren Reaktionsfähigkeit gegenüber der Geschäftswelt und den Investoren führen wird. Einheitlicher Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte Eine der wichtigsten Änderungen im Rahmen des Projekts Crypto ist die Schaffung eines einheitlichen Regulierungsrahmens. Die SEC strebt an, den Handel, die Kreditvergabe und das Staking aller digitalen Vermögenswerte zu erfassen. Die neuen Vorschriften werden es Plattformen ermöglichen, als Super-App zu fungieren. Dies soll die Einhaltung der Vorschriften für Plattformen für digitale Vermögenswerte vereinfachen. Die SEC erwartet, dass durch die Verringerung des regulatorischen Aufwands Innovationen gefördert werden. Der neue Rahmen der SEC wird die Vorschriften für Unternehmen, die im Kryptogeschäft tätig sind, straffen. Eine solche integrative Strategie wird auch weiteren Spielraum für die Entwicklung des Kryptogeschäfts schaffen. Innovation fördern und gleichzeitig Anleger schützen Atkins betonte die Notwendigkeit einer minimalen Regulierung. Er ist der Ansicht, dass zu viel Regulierung kleineren Unternehmen schaden könnte. Das neue Modell der SEC zielt darauf ab, Anleger zu schützen und gleichzeitig Unternehmen Wachstum zu ermöglichen. Atkins merkte an, dass eine übermäßige Regulierung kleineren Unternehmen schaden könnte. Die SEC möchte ein regulatorisches Umfeld schaffen, das fair und flexibel ist. Dieser Ansatz wird mehr Unternehmen dazu ermutigen, in den Markt einzusteigen. Außerdem wird er mehr Experimente im Kryptobereich ermöglichen. Globale regulatorische Unterschiede und Zusammenarbeit Während die SEC zu einem flexibleren Regulierungsmodell übergeht, verfolgen andere Regionen unterschiedliche Ansätze. In Europa hat die Europäische Union strengere Regeln für Kryptowährungen festgelegt. Banken in der EU müssen große Kapitalreserven für digitale Vermögenswerte vorhalten. Atkins forderte internationale Zusammenarbeit bei der Regulierung von Kryptowährungen. Er ist der Ansicht, dass die Länder durch Zusammenarbeit einen einheitlichen globalen Rahmen schaffen können. Dies würde dazu beitragen, eine Fragmentierung der Regulierung zu verhindern. Eine Koordinierung würde auch dazu beitragen, Innovationen auf dem globalen Kryptomarkt zu fördern. Fazit Das Projekt Crypto der SEC ist ein mutiger Schritt in Richtung der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte. Der neue Regulierungsrahmen wird klare Richtlinien für Krypto-Unternehmen vorgeben. Durch die Abkehr von durchsetzungsorientierten Vorschriften will die SEC Innovationen fördern und Anleger schützen. Diese Veränderung wird ein stabileres und berechenbareres regulatorisches Umfeld für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen. Außerdem positioniert sie die USA als führenden Akteur auf dem globalen Kryptomarkt. Lesen Sie auch: Grayscale drängt auf Avalanche-ETF, aber warum die Haltung der SEC weiterhin unklar ist Zusammenfassung Das neue Projekt „Crypto“ der SEC zielt darauf ab, klare und vorhersehbare Vorschriften für die Branche der digitalen Vermögenswerte zu schaffen. Die SEC wird sich vom Modell der „Regulierung durch Durchsetzung“ lösen und einen einheitlichen Rahmen für Aktivitäten wie Handel und Kreditvergabe schaffen. Diese Änderung soll Innovationen fördern und gleichzeitig den Anlegerschutz gewährleisten. Durch die Schaffung rechtlicher Klarheit möchte die SEC die USA zu einem attraktiveren Standort für Krypto-Startups und -Unternehmen machen. Anhang: Glossar der wichtigsten Begriffe SEC (Securities and Exchange Commission): Die US-Behörde, die für die Regulierung der Finanzmärkte und den Schutz von Anlegern zuständig ist. Projekt Crypto: Eine Initiative der SEC zur Modernisierung der Vorschriften für digitale Vermögenswerte, die klare Richtlinien für Unternehmen bietet. Token-Klassifizierungen: Der Prozess der Definition, welche Kryptowährungen als Wertpapiere gelten. Regulierung durch Durchsetzung: Ein Regulierungsansatz, der sich auf Durchsetzungsmaßnahmen zur Steuerung von Branchen stützt. Super-Apps: Plattformen, die mehrere Dienste unter einem einzigen Regulierungsrahmen anbieten. MiCA (Markets in Crypto-Assets): Der umfassende Rahmen der Europäischen Union für die Regulierung digitaler Vermögenswerte. Häufig gestellte Fragen zu SEC Krypto-Regulierung 1- Was sind die Krypto-Vorschriften der SEC im Rahmen des Projekts „Crypto“? Das Projekt „Crypto“ zielt darauf ab, klare und vorhersehbare Vorschriften für digitale Vermögenswerte in den USA zu schaffen. 2- Wie plant die SEC, digitale Vermögenswerte zu regulieren? Die SEC wird einen einheitlichen Regulierungsrahmen für Krypto-Aktivitäten wie Handel und Kreditvergabe schaffen. 3- Wird das Projekt „Crypto” Krypto-Startups helfen? Ja, es sorgt für Rechtsklarheit und ein stabiles Umfeld, in dem Startups innovativ sein können. 4- Wie steht die SEC zu „Regulierung durch Durchsetzung”? Die SEC bewegt sich weg von einer stark auf Durchsetzung ausgerichteten Regulierung hin zu klaren, vorhersehbaren Regeln. Read More: SEC beendet mit Projekt Crypto die „Regulierung durch Klagen“: Was bedeutet das für Bitcoin und Altcoins?">SEC beendet mit Projekt Crypto die „Regulierung durch Klagen“: Was bedeutet das für Bitcoin und Altcoins?
Lagarde speech: Trade uncertainty has diminished

Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), explains the ECB's decision to leave key rates unchanged at the September policy meeting and responds to questions from the press. Join our ECB Live Coverage here Key quotes "Trade uncertainty has diminished." "All governments need to operate on basis of EU fiscal framework." "Minimal deviation from target will not necessarily justify movement." "Euro Area sovereign bond markets are orderly, functioning with smooth liquidity." Euro FAQs The Euro is the currency for the 19 European Union countries that belong to the Eurozone. It is the second most heavily traded currency in the world behind the US Dollar. In 2022, it accounted for 31% of all foreign exchange transactions, with an average daily turnover of over $2.2 trillion a day. EUR/USD is the most heavily traded currency pair in the world, accounting for an estimated 30% off all transactions, followed by EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) and EUR/AUD (2%). The European Central Bank (ECB) in Frankfurt, Germany, is the reserve bank for the Eurozone. The ECB sets interest rates and manages monetary policy. The ECB's primary mandate is to maintain price stability, which means either controlling inflation or stimulating growth. Its primary tool is the raising or lowering of interest rates. Relatively high interest rates – or the expectation of higher rates – will usually benefit the Euro and vice versa. The ECB Governing Council makes monetary policy decisions at meetings held eight times a year. Decisions are made by heads of the Eurozone national banks and six permanent members, including the President of the ECB, Christine Lagarde. Eurozone inflation data, measured by the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), is an important econometric for the Euro. If inflation rises more than expected, especially if above the ECB's 2% target, it obliges the…
Cryptocurrency Sees Bright Days Ahead

The cryptocurrency arena is buzzing with enthusiasm as Bitcoin (BTC) approaches an impressive milestone of $114,500. Market participants are keenly watching altcoins, hoping for swift shifts.
Staked ETH exit queue reaches 45 days, highest in over two years

A growing number of validators moving to withdraw funds has caused a pronounced spike in the staked ether (ETH) exit queue. Stakers must now wait for up to 45 days until their ETH becomes available, the longest delay in over two years. The number of staked ETH in the exit queue jumped 60% yesterday, rising from just over one million ($5.7 billion) to over two and a half million ($11.7 billion). This is according to data from the Ethereum Validator Queue dashboard. The amount of staked ETH in the exit queue is now worth over $11.7 billion. Rush (to queue) for the exit The sudden spike in queued ETH is down to Kiln's "orderly exit of all of its Ethereum (ETH) validators." Announced yesterday, the "precautionary measure" follows the theft of $41 million worth of staked solana from a wallet operated by Kiln. The funds belonged to SwissBorg, for whom Kiln acted as "staking partner." 1/10 🧵 Following our announcement yesterday regarding the Solana incident involving SwissBorg, Kiln is taking additional precautionary measures to safeguard client assets across all the networks.https://t.co/ePKBaStIet — Kiln 🧱🔥 (@Kiln_finance) September 9, 2025 Read more: SwissBorg CEO blames $41M loss on staking partner Kiln Anthony Sassano, founder of Ethereum ecosystem newsletter The Daily Gwei, was keen to "get ahead of the fud," and is confident that Kiln's withdrawals will likely be restaked under a new setup. The volume of ETH waiting to be unstaked has been growing for the last two months. The growth in pending withdrawals coincides with ETH's mid-July pump from around $2,500 to almost $5,000 by late August. Despite the enormous quantity of ETH in the exit queue, the figure represents just 7% of the total staked. 35 million ETH, valued at $155 billion, currently secures the largest proof-of-stake (PoS) blockchain.
SEC Delays Franklin Spot XRP ETF: Deadlines Hit Next Month

SEC Delays Franklin Spot XRP ETF: Deadlines Hit Next Month
Layer Brett Voted The Best Crypto To Buy Now By Media Outlets Worldwide Over Litecoin & Chainlink

If major outlets are calling Layer Brett the best crypto to buy now over Litecoin and Chainlink, the reason is simple: upside plus utility. The presale is live at $0.0055 with $3.3 million raised, and staking posts a massive 782% APY. Built as an Ethereum Layer 2, this meme token blends viral energy with real […]
Best Crypto To Invest in Today: Tapzi vs BlockDAG vs BlockchainFx

The debate over cryptocurrency regulation in the United States is heating up. Senate Republicans are divided on how quickly to advance a market structure bill, with Senator John Kennedy urging caution while others, led by Senator Tim Scott, push for swift action. At the center of the discussion is how oversight should be shared between the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). The House has already passed its own version, known as the CLARITY Act. At the same time, the Senate faces mounting pressure to provide clarity to investors and firms navigating an evolving digital asset market. The uncertainty underscores a larger reality for investors. Despite billions in institutional lobbying and high-profile bills like the GENIUS Act or proposed frameworks, the market itself continues to grow rapidly. Digital assets are no longer experimental; they are shaping mainstream investment portfolios, especially as new sectors such as Web3 gaming, decentralized finance, and blockchain infrastructure capture global attention. With regulation still unsettled, the best crypto to invest in today that demonstrate real-world adoption, transparent tokenomics, and scalable ecosystems are becoming focal points for analysts seeking long-term growth. This environment sets the stage for comparing three best crypto presales currently leading the wave: Tapzi, BlockDAG, and BlockchainFx. Tapzi, a Web3 gaming project, is gaining attention for its skill-based ecosystem and projected 186% price increase from presale to listing. BlockDAG, meanwhile, has drawn headlines with its $400 million fundraising milestone, reflecting strong institutional appetite despite lingering concerns over oversaturation. BlockchainFx positions itself as an infrastructure solution in a crowded blockchain landscape.
Satoshi-Era Whale With Over $50 Million In Bitcoin Reawakens After 13 Years As BTC Cracks $114,000

A long-dormant Bitcoin whale holding 445 BTC has woken up and transferred funds for the first time on Thursday morning after being dormant for 13 years.
Little Pepe’s Meme Buzz Can’t Match BlockchainFX’s $7.1M Surge: Best Cryptos To Buy This Year

High fees, slow settlement, and fragmented platforms keep draining profits and patience alike. BlockchainFX ($BFX) is ending that cycle.
