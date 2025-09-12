2025-09-15 Monday

Solana’s Big Rally: $1.68B Treasury Purchase Sparks Surge – Is Snorter Token Next to Soar?

Forward Industries, known for making protective casing for medical devices, has announced a massive $1.65B private placement to go big on Solana ($SOL). Backed by big names like Galaxy Digital and Multicoin Capital, the move shows tremendous institutional confidence in Solana’s future. Forward Industries’ stocks shot up by 6% right after the announcement and have […]
CleanCore bezit 500 miljoen Dogecoin in schatkist terwijl eerste DOGE ETF vertraging oploopt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   CleanCore Solutions, een fabrikant van systemen voor reiniging met ozonwater, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn ambitie om 1 miljard Dogecoin in de bedrijfsreserve op te bouwen. Het bedrijf meldde donderdag dat het inmiddels meer dan 500 miljoen DOGE bezit. Met een aankoop van 285,42 miljoen DOGE op maandag en een extra aankoop van 130 miljoen dollar aan Dogecoin op donderdag, ligt het bedrijf op schema om binnen dertig dagen het beoogde miljard tokens te behalen. 5 procent van alle Dogecoin CleanCore wil op langere termijn 5 procent van de totale circulerende voorraad van Dogecoin aanhouden. Volgens chief investment officer Marco Margiotta toont het bereiken van de grens van 500 miljoen DOGE de snelheid en schaal van het strategische plan. Margiotta, tevens CEO van House of Doge, benadrukte dat het doel is om Dogecoin te vestigen als een vooraanstaande reserve asset. Ook wil het bedrijf de bredere toepassing van Dogecoin stimuleren voor betalingen, tokenization, staking achtige producten en internationale geldtransfers. CleanCore was het eerste beursgenoteerde bedrijf dat samen met de Dogecoin Foundation en House of Doge een officiële DOGE treasury opzette. Op 3 september maakte het bedrijf bekend 175 miljoen dollar op te halen via een private plaatsing om de Dogecoin aankopen te financieren. De aankondiging leidde destijds tot een koersdaling van 60 procent van het aandeel, maar het bedrijf wist de private plaatsing twee dagen later succesvol af te ronden. Koers en marktreactie Het aandeel CleanCore Solutions, met tickersymbool ZONE, sloot donderdag op 3,98 dollar, een daling van 0,25 procent. In de handel na sluiting steeg het aandeel echter met 11,81 procent naar 4,45 dollar, zo blijkt uit cijfers van Google Finance. Ondanks de recente schommelingen is het aandeel dit jaar al meer dan 200 procent gestegen. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 26 procent op jaarbasis, terwijl de nettowinstmarge met 229 procent daalde. Ondertussen steeg de Dogecoin koers in de afgelopen zeven dagen met bijna 23 procent, aldus CoinGecko.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading CleanCore bezit 500 miljoen Dogecoin in schatkist terwijl eerste DOGE ETF vertraging oploopt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Eerste DOGE ETF opnieuw vertraagd De eerste Amerikaanse spot Dogecoin ETF, de Rex Osprey Doge ETF (DOJE), zou donderdag worden gelanceerd. Bloomberg ETF analist Eric Balchunas liet op X weten dat de introductie echter opnieuw is uitgesteld en nu pas volgende week wordt verwacht. UPDATE: we got a little rain delay, $DOJE is now scheduled to begin trading Friday 9/12, not today. https://t.co/admrTc7UGo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025 Volgens Balchunas wordt momenteel gemikt op een lancering op donderdag. Pioniers als Strategy wijzen de weg Het agressieve aankoopbeleid van CleanCore doet denken aan de vroege stappen van Strategy, het beursgenoteerde bedrijf dat bekendstaat als pionier in het aanleggen van een grote Bitcoin reserve. Strategy liet zien dat beursgenoteerde bedrijven niet alleen passief in crypto kunnen investeren, maar daadwerkelijk hun balans kunnen inzetten om een digitale schatkist op te bouwen. Die stap zette destijds de toon voor andere ondernemingen en zorgde voor een golf van institutionele belangstelling voor crypto-reserves. Waar Strategy de trend startte met Bitcoin, kiest CleanCore nu voor Dogecoin. Dit markeert een nieuwe fase waarin bedrijven verschillende digitale assets overwegen als onderdeel van hun financiële strategie. De keuze van CleanCore onderstreept dat crypto-reserves zich niet langer beperken tot Bitcoin en dat ook andere munten, zoals Dogecoin, een rol kunnen spelen in de balans van beursgenoteerde ondernemingen. Met de verwachte lancering van de eerste spot DOGE ETF in het vooruitzicht kan de institutionele interesse in Dogecoin verder toenemen. CleanCore lijkt zich met zijn snelle opbouw van de Dogecoin treasury te positioneren als een van de eerste grote spelers in dit nieuwe hoofdstuk van crypto adoptie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht CleanCore bezit 500 miljoen Dogecoin in schatkist terwijl eerste DOGE ETF vertraging oploopt is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
SK Hynix achieves critical milestone in next-gen HBM4 chips

SK Hynix has completed the development and preparation of HBM4 and plans a mass production system for its customers.
Uber Faces Renewed Legal Battle on Service Animal, Wheelchair Access

TLDRs; DOJ sues Uber again, alleging drivers discriminate against riders with service animals and wheelchairs in violation of the ADA. Uber defends its policies, citing a zero-tolerance stance and new service animal notification features introduced in 2025. This lawsuit adds to a decade-long string of cases alleging systemic accessibility failures across multiple U.S. cities. Disability [...] The post Uber Faces Renewed Legal Battle on Service Animal, Wheelchair Access appeared first on CoinCentral.
Christie's Shuts Down Digital Art Department Amid NFT Market Decline

Auction house to fold digital sales into contemporary art category as trading volumes collapse from 2021 highs
Fidelity and Canary stir crypto markets with DTCC-listed altcoin ETFs amid SEC delays

The post Fidelity and Canary stir crypto markets with DTCC-listed altcoin ETFs amid SEC delays appeared on BitcoinEthereumNews.com. Fidelity and Canary have moved a step closer in their bid to launch altcoin-focused exchange-traded funds (ETFs) in the United States. On Sept. 11, the Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) quietly added three spot ETF products, including Fidelity’s Solana ETF (FSOL), Canary’s HBAR ETF (HBR), and Canary’s XRP ETF (XRPC), to its platform. The listing does not equate to regulatory approval. Instead, it represents part of the routine preparation process that issuers must complete before a potential market debut. Still, the development has caught the crypto community’s attention, which views it as a sign that issuers are serious about bringing these funds to market once the Securities and Exchange Commission (SEC) grants permission. Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas highlighted the significance of the development, noting that it’s rare for tickers to reach the DTCC system without eventually coming to market. That procedural progress quickly spilled into trading activity. Solana rose more than 6% in 24 hours, outperforming XRP and HBAR, which each gained about 2%, according to CryptoSlate data. Enrollment Closing Soon… Secure your spot in the 5-day Crypto Investor Blueprint before it disappears. Learn the strategies that separate winners from bagholders. Brought to you by CryptoSlate Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. Crypto ETFs This development arrives as the SEC repeatedly postponed rulings on a wave of altcoin ETF filings, continuing its cautious stance even after greenlighting Bitcoin and Ethereum spot funds last year. On Sept. 10, the regulator delayed three applications, including BlackRock’s proposal for an Ethereum staking ETF and Franklin Templeton’s spot Solana and XRP funds filings. The postponements extend a broader review process as the SEC develops a generic framework to streamline future approvals. Analysts expect the commission to bundle decisions in October, consistent with previous cycles…
Analysts Tip Wall Street Pepe for Explosive 10x Gains

The post Analysts Tip Wall Street Pepe for Explosive 10x Gains appeared on BitcoinEthereumNews.com. Wall Street Pepe emerged at the beginning of 2025 as one of the biggest presales, and now, thanks to an array of updates and expansions, it could become the best crypto to buy now. The meme coin project emphasizes rallying retail investors so that they can take advantage of the meme coin economy in a way that only market makers and large investors do. Wall Street Pepe is continuing to make its mark on the market. The meme coin is now being pegged as one of the cryptos that could 10x this year by InsideBitcoins. One of the big factors that has generated massive interest in this meme coin is the fact that it has expanded into the Solana ecosystem, and that could yield positive results in the future. But is the meme coin truly capable of becoming the next big crypto? Offering a Meme Coin Investment Community The biggest draw of Wall Street Pepe is its unique imagery. It portrays a Pepe wearing an office outfit, looking like a rogue investor busting straight out of Wall Street and ready to start a revolution. This narrative-bound approach highlights what the project is trying to do, which is give meme coin market access to retail investors who are often late to the party and left holding the bag. It is an approach that has evolved Wall Street Pepe into something beyond a meme coin, becoming a rallying cry for inclusive access to the profits that meme coin markets could generate. Supporting this are three key features that power its economy. Exclusive Trading Insights Wall Street Pepe managed to get investor attention very early on thanks to its Alpha Trading chat. A private group, it became a den of alpha calls that have historically led investors within the community to make massive…
With the Fed's Interest Rate Decision Just Days Ahead, Options Day Has Arrived! What Does the Data Signal for Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH)?

On September 12, $3.4 billion worth of Bitcoin and $850 million worth of Ethereum options will expire on the Deribit derivatives exchange. Continue Reading: With the Fed's Interest Rate Decision Just Days Ahead, Options Day Has Arrived! What Does the Data Signal for Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH)?
More Than a Wallet: All-in-One Crypto & Fiat App Could Replace Your Bank Account

The post More Than a Wallet: All-in-One Crypto & Fiat App Could Replace Your Bank Account appeared first on Coinpedia Fintech News Every day, more and more people are leaving the 9-to-5 to pursue a life of world travel, reduced working hours, solopreneurship, and creative freedom. Remote work is increasing, particularly in the digital sector, despite overall job postings being down.  Yet the legacy financial system cannot handle this clear trend, with huge fees (6.2% for international …
Bitcoin Surges: What Awaits Next?

Bitcoin‘s recent trajectory has captured the interest of market participants, as it charts an upward course, breaking past its 50-day simple moving average. This positive movement suggests a potential rise in confidence among investors; however, growing optimism is tempered by looming challenges that need careful consideration.Continue Reading:Bitcoin Surges: What Awaits Next?
