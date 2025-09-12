2025-09-15 Monday

Sharks Add 65K BTC: Data Hints at Supply Squeeze

Detail: https://coincu.com/bitcoin/sharks-add-65k-btc-data-hints-at-supply/
Bitcoin
BTC$115.490,81+%0,24
BRC20.COM
COM$0,017625-%0,02
2025/09/12
Fake Request Finance Contract Drains $3M $USDC from Safe Wallet

A victim loses $3M $USDC from Safe wallet in Fake Request Finance contract exploit which shows risks of malicious approvals and urgent crypto security vigilance.
USDCoin
USDC$0,9995+%0,01
Safe Token
SAFE$0,4429-%3,44
Ambire Wallet
WALLET$0,02659-%2,95
2025/09/12
Dünyanın Dev İsmi DTCC, XRP ve İki Altcoin İçin Heyecanlandıran Karar Geldi! Onay Mı Geliyor?

SEC, bugüne kadar Bitcoin ve Ethereum dışında başka bir altcoin ETF’ine onay vermedi. Bu noktada XRP ve Solana (SOL) gibi altcoinler için ETF başvuruları SEC’in önünde bekliyor. Bu noktada altcoin ETF’lerinin önümdeki aylarda art arda onaylanması beklenirken, önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre, Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), web sitesinde Fidelity Solana (SOL) ETF, […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
Solana
SOL$245,5+%3,91
Trust The Process
TRUST$0,0005826+%7,09
Altcoin
ALTCOIN$0,0005871-%2,63
2025/09/12
AlphaPepe’s community growth mirrors early SHIB and PEPE rallies as presale surpasses $130,000

The post AlphaPepe’s community growth mirrors early SHIB and PEPE rallies as presale surpasses $130,000 appeared on BitcoinEthereumNews.com. The meme coin market remains one of the most dynamic sectors in cryptocurrency, with community-driven tokens consistently outpacing expectations. In 2025, Dogecoin (DOGE) and Shiba Inu (SHIB) continue to enjoy strong followings, while newer entrants such as Pepe (PEPE) and FLOKI have shown how fast meme-driven projects can capture investor interest. Now, AlphaPepe (ALPE) is gaining momentum, with early growth indicators that analysts say resemble the early days of SHIB and PEPE. Rapid presale traction AlphaPepe’s presale has already surpassed $130,000 in commitments, drawing attention from both retail investors and meme coin enthusiasts. The presale has been structured to maximize transparency: tokens are distributed instantly upon purchase, and the project received a 10/10 BlockSAFU audit score, giving buyers an added layer of confidence. What has impressed analysts most is not just the fundraising pace, but the community engagement around the presale. AlphaPepe has been trending on X (Twitter) and building an active Telegram base, both key signals of grassroots momentum. Meme coins live or die by the strength of their communities, and AlphaPepe is already prioritizing engagement through unique gamification features. One such initiative is its USDT prize pool system, rewarding larger presale buyers with bonus opportunities. The first pool has already paid out over $800 to top holders, with blockchain transaction proofs posted publicly on AlphaPepe’s socials to reinforce transparency. In addition, the team recently launched a $100,000 token giveaway campaign on Gleam, further amplifying community involvement. These incentives, combined with viral branding centered on AlphaPepe’s muscular frog mascot, have quickly attracted attention across crypto circles. Balancing meme culture with utility While AlphaPepe taps into the cultural power of memes, the project’s roadmap indicates ambitions beyond hype. Planned utilities include: An Alpha Trading Bot to provide holders with access to automated tools. NFT rewards for top holders, adding a…
Hyperbot
BOT$0,08355+%4,56
SHIBAINU
SHIB$0,00001369-%3,25
Hyperliquid
HYPE$54,71-%0,30
2025/09/12
XRP Whales Impact Market with Major Sales

The XRP market is experiencing heightened anticipation ahead of the REX-Osprey XRP ETF launch. However, a noticeable sell-off by large investors has cast a shadow over this excitement.Continue Reading:XRP Whales Impact Market with Major Sales
XRP
XRP$3,045-%1,52
Major
MAJOR$0,16349-%6,20
REVOX
REX$0,054311+%2,23
2025/09/12
XRP Whales Keep Selling, Impacting Prices Amid ETF Launch Excitement

Whales sold 40 million XRP, affecting market trends with increased sell pressure. SEC's postponed decision on the ETF adds uncertainty, hindering market direction. Continue Reading:XRP Whales Keep Selling, Impacting Prices Amid ETF Launch Excitement The post XRP Whales Keep Selling, Impacting Prices Amid ETF Launch Excitement appeared first on COINTURK NEWS.
XRP
XRP$3,045-%1,52
2025/09/12
Coinbase X402 koppelt AI aan microbetalingen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De crypto-exchange Coinbase zet een grote stap richting de toekomst van online betalingen met de introductie van “x402”. Dit nieuwe protocol koppelt artificial intelligence (AI)-agenten aan directe stablecoinbetalingen en maakt machine-to-machine communicatie en verwerking een stuk praktischer. Maar wat betekent dit voor HTTP 402, voor ontwikkelaars en voor de manier waarop we straks het internet gebruiken? HTTP 402 als nieuwe standaard voor microbetalingen Coinbase heeft het x402-protocol gelanceerd, waarmee automatische betalingen met stablecoins via het web mogelijk worden. Het hergebruikt de HTTP-statuscode 402, “Payment Required”, om aan te geven dat iets betaald moet worden voordat je toegang krijgt tot een dienst of data. Servers geven daarbij aan hoeveel betaald moet worden, met welke token en naar welk adres. Apps, gebruikers of AI-agenten kunnen de betaling doen en de aanvraag opnieuw versturen. Achter de schermen zorgt een facilitator voor verificatie en afhandeling, waardoor HTTP een actieve rol krijgt in betalingen op het web. Introducing the x402 Bazaar: The open, machine-readable discovery layer for x402. Imagine a dynamic, vibrant ecosystem where specialized AI services, data feeds, and APIs can thrive. A search engine for agents. This is how the machine economy gets bootstrapped. pic.twitter.com/X3WJC7f0oH — Coinbase Developer Platform️ (@CoinbaseDev) September 9, 2025 Wat voor rol nemen AI-agenten in bij betalingen? Een belangrijk kenmerk van “x402” is dat AI-agenten zelfstandig diensten kunnen aanvragen en betalen, zonder dat mensen bij elke stap hoeven in te grijpen. Ze bepalen zelf welke API of dienst ze nodig hebben en voeren automatisch de vereiste stablecoinbetaling uit. Zo verandert AI van een passieve assistent in een actieve deelnemer die data opvraagt, taken uitvoert en transacties regelt. Deze zelfstandigheid maakt het werk veel efficiënter. Een AI-agent kan bijvoorbeeld real-time data, premium modellen, afbeeldingen of rekenkracht ophalen door gewoon een verzoek te doen, te betalen en door te gaan. Dit maakt microbetalingen praktisch en schaalbaar, ook voor kleine of frequente transacties die vroeger te duur of complex waren. De agent kan bovendien verschillende bronnen vergelijken en de beste keuze maken, zonder menselijke tussenkomst. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Coinbase X402 koppelt AI aan microbetalingen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Rooskleurige toekomst van machine-to-machine betalingen Met “x402” kunnen machines, AI-agenten en apps rechtstreeks handel drijven met elkaar via kleine betalingen, telkens als iets gebruikt wordt. Traditionele modellen zoals abonnementen of vaste tarieven worden minder relevant, omdat micropayments per API-aanroep, data, berekening of rekenkracht makkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden met stablecoins tegen lage kosten. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor diensten en businessmodellen. Content, cloud computing, IoT-toepassingen en automatische workflows kunnen per gebruik worden betaald in plaats van via grote voorafbetalingen. Tegelijk moet de infrastructuur meeschalen: agents moeten services kunnen vinden, prijzen en latentie checken, betalingen veilig uitvoeren en budgetten beheren. Ook interoperabiliteit tussen blockchains, standaarden en regelgeving wordt steeds belangrijker, vooral bij grensoverschrijdende transacties. Gevolgen voor ontwikkelaars, gebruikers en het ecosysteem Voor ontwikkelaars maakt “x402” het makkelijker om endpoints te bouwen die betalingen accepteren, zonder dat gebruikers ingewikkelde registratie of betalingssystemen hoeven te doorlopen. Servers kunnen automatisch een 402-respons geven als betaling nodig is, en clients, inclusief AI-agenten, kunnen de betaling uitvoeren en het verzoek opnieuw verzenden. Voor gebruikers betekent dit een soepelere ervaring. AI-agenten kunnen automatisch betalen en taken uitvoeren, zonder dat mensen steeds handmatig hoeven in te grijpen. Dit maakt kleine of incidentele betalingen eenvoudiger en efficiënter. Voor het bredere Web3-ecosysteem kan “x402” groei flink stimuleren, stablecoins versterken en innovatie op snelle, goedkope netwerken zoals Layer-2’s bevorderen. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Coinbase X402 koppelt AI aan microbetalingen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Risico’s en mogelijke drempels Hoewel de potentie groot is, zijn er ook risico’s. Beveiliging is cruciaal: de betalingsheader, handtekening, verificatie en werkproces moeten bestand zijn tegen aanvallen en fouten. Agents moeten zorgvuldig worden afgebakend wat betreft budget en limieten om misbruik of overbesteding te voorkomen. Endpoints die worden aangeboden moeten betrouwbaar zijn, met transparantie in prijs, limiet, latentie. Regelgeving rond stablecoins, agents die transacties uitvoeren, cross-border betaling-wetgeving, fiscale en juridische implicaties vormen belangrijke aandachtspunten. Acceptatie door gebruikers, vertrouwen in het systeem, en interoperabiliteit met bestaande diensten zijn daarnaast ook ni et vanzelfsprekend. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Coinbase X402 koppelt AI aan microbetalingen is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
RealLink
REAL$0,06395-%0,06
CROSS
CROSS$0,24331+%2,14
TokenFi
TOKEN$0,01458-%3,18
2025/09/12
THORSwap Offers Bounty for Return of $1.2M Stolen from THORChain Founder

TLDR THORSwap offers bounty for return of $1.2M stolen from THORChain founder’s wallet. The wallet was likely exploited by North Korean hackers, draining $1.35M in assets. THORSwap CEO Paper X confirms no protocol was exploited in the incident. ZachXBT links the attack to North Korean hackers, highlighting vulnerabilities in crypto security. THORSwap, a decentralized exchange [...] The post THORSwap Offers Bounty for Return of $1.2M Stolen from THORChain Founder appeared first on CoinCentral.
Ambire Wallet
WALLET$0,02659-%2,95
2025/09/12
Ethena Labs Drops Out of USDH Stablecoin Bid Citing Ecosystem Issues

TLDR Ethena Labs has officially withdrawn its bid to manage Hyperliquid’s USDH stablecoin following community and validator feedback. The feedback highlighted concerns over Ethena’s positioning within the ecosystem and its broader ambitions beyond USDH. Guy Young confirmed Ethena’s decision to step aside rather than contest the arguments raised by the community. Native Market has gained [...] The post Ethena Labs Drops Out of USDH Stablecoin Bid Citing Ecosystem Issues appeared first on CoinCentral.
CreatorBid
BID$0,10298-%12,42
2025/09/12
Does Sequel Tap Into Original Film’s Magic?

The post Does Sequel Tap Into Original Film’s Magic? appeared on BitcoinEthereumNews.com. “Spinal Tap II: The End Continues” partial poster. Bleecker Street Spinal Tap II: The End Continues, Rob Reiner’s This is Spinal Tap sequel starring Christopher Guest, Michael McKean and Harry Shearer, is new in theaters. How are Rotten Tomatoes critics reacting to the new mockumentary? Rated R, Spinal Tap II: The End Continues opens in theaters nationwide on Friday. The summary for the film reads, “Forty-one years after the release of the groundbreaking mockumentary This Is Spinal Tap, the now estranged bandmates David St. Hubbins, Nigel Tufnel, and Derek Smalls (Michael McKean, Christopher Guest, and Harry Shearer) are forced to reunite for one final concert. ForbesRob Reiner Talks New Spinal Tap Book ‘A Fine Line Between Stupid And Clever’By Tim Lammers “Spinal Tap II: The End Continues also marks the resurrection of documentarian Marty Di Bergi (Rob Reiner), who once again tries to capture his favorite metal gods as they contemplate mortality — and the hope that their 12th drummer doesn’t join them in The Great Beyond. Joined by music royalty Paul McCartney and Elton John, Spinal Tap wrestles with their checkered past to put on a concert that they hope will solidify their place in the pantheon of rock ‘n’ roll.” Directed by Reiner, Spinal Tap II: The End Continues also stars original This is Spinal Tap stars Fran Drescher and Paul Shaffer, as well as Questlove, Chris Addison and John Michael Higgins. ForbesAre ‘Downton Abbey: The Grand Finale’ Rotten Tomatoes Reviews Grand?By Tim Lammers As of Friday, Spinal Tap II: The End Continues has a 73% “fresh” rating from Rotten Tomatoes critics based on 49 reviews. The RT Critics Consensus and RT Popcornmeter score based on verified user ratings are still pending. How Are Individual Critics Reacting To ‘Spinal Tap II: The End Continues’? Michael Ordoña of The…
Threshold
T$0,01669+%0,05
HARRY
HARRY$0,08129-%3,59
TAP Protocol
TAP$0,372+%0,26
2025/09/12
