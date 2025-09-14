Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard?

Ethereum heeft opnieuw kort de grens van $4.700 bereikt. Deze stap komt op een moment dat zowel institutionele investeerders als technische modellen wijzen op verdere groei. Ook de macro-economische omstandigheden werken mee. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen en wellicht de vorige all-time high breken? Ethereum koers richting psychologische grens Bekende analisten melden op X dat Ethereum een nieuwe fase is ingegaan. Merlijn The Trader zei dat investeerders eerder $1.500 belachelijk maakten, $2.200 in twijfel trokken en $4.000 negeerden, maar dat de grafieken nu richting vijf cijfers wijzen. Volgens hem is deze cyclus anders, omdat de rol van Wall Street en de invloed van ETH ETF's de koers extra duwen. Cas Abbé verwees naar de Ethereum Rainbow Chart van Blockchaincenter.net. Dit model gebruikt een logaritmische schaal met kleuren die waarderingszones aangeven. Bij een stand rond $4.600 bevindt Ethereum zich nog ver onder het "bubble" niveau van $9.000 tot $10.000. Abbé herinnerde eraan dat in 2021 velen dachten dat ETH was vastgelopen rond $1.400, waarna de koers later dat jaar naar een all-time high van $4.881 ging. $ETH rainbow chart is telling a very clear picture. Ethereum price is yet to reach bubble territory, which is sitting around $9K-$10K level. Imagine calling for an ETH top at $1,400 in 2021; the people are making the same mistake now. pic.twitter.com/7C7Ltb64d1 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 13, 2025 Instroom in ETH ETF's zorgt voor aanboddruk Sinds de goedkeuring van spot ETH ETF's door de Amerikaanse SEC in juli 2024 is er een sterke instroom van kapitaal zichtbaar. Volgens gegevens van CoinShares ging er in 2025 al meer dan $11 miljard naar deze producten, met in augustus alleen al $2,87 miljard in één week. Het grootste deel van dit geld kwam vanuit de VS. BlackRock's iShares Ethereum fonds kreeg de meeste instroom. Analisten zeggen dat deze ETF’s tokens uit de markt halen en daarmee voor een aanbodtekort zorgen. Standard Chartered verhoogde daarom zijn verwachtingen. De bank voorziet een koersdoel van $7.500 in 2025, $12.000 in 2026 en mogelijk $25.000 in 2028. Belangrijke redenen hiervoor zijn het toenemende gebruik van Ethereum in DeFi en de groeiende rol van institutionele partijen. Technische signalen bevestigen trend voor Ethereum koers Ethereum bereikte dit jaar een all-time high van $4.953 maar viel daarna iets terug. Sommige analisten vinden een correctie richting $4.000 een kans om een stevigere basis te leggen voor de volgende beweging. De grens van $5.000 geldt als psychologisch belangrijk. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau kan volgens technische modellen leiden tot prijsontdekking in nieuwe zones. De Relative Strength Index (RSI) geeft op korte termijn een overbought signaal, maar in de langere trend blijven de indicatoren positief. Volgens Standard Chartered zorgen de combinatie van ETF instroom en een afnemend aanbod voor omstandigheden die hogere waarderingen in de hand werken. THE ETHEREUM RUN IS WRITING ITSELF. Retail laughed at $1,500. Doubted at $2,200. Ignored $4,000. Now the chart is screaming five digits. $10K $ETH isn’t a maybe, it’s inevitable. Cycles repeat. But this time, ETFs + Wall Street fuel the fire. pic.twitter.com/V1IP7uDiMC — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 12, 2025 Macro-economie ondersteunt risicovolle assets Ook de wereldwijde economie speelt mee. De Federal Reserve staat op het punt de rente in 2025 twee keer te verlagen, mogelijk al vanaf volgende week. Lagere rentes maken risicovolle beleggingen aantrekkelijker, omdat de opbrengsten op staatsobligaties en spaarrentes afnemen. Voor Ethereum komt daar nog bij dat het aanbod sinds de Merge deflatoir is geworden. Dit betekent dat er tijdens perioden van hoge netwerkactiviteit meer ETH wordt verbrand dan nieuw uitgegeven. Daardoor neemt de circulerende voorraad langzaam af. In combinatie met de vraag vanuit ETF's kan dit voor extra druk op de Ethereum koers zorgen.