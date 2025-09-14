2025-09-15 Monday

Japan Plans Major Crypto Tax Reform, Cutting Rate to 20% by 2026

Japan Plans Major Crypto Tax Reform, Cutting Rate to 20% by 2026

TLDR Japan will reduce crypto capital gains tax from 55% to 20% by 2026 to attract more investors. New tax reform will simplify crypto compliance and increase market participation in Japan. The flat 20% crypto tax rate aligns Japan with global fintech goals, improving competitiveness. Loss carry rules for crypto investors will be introduced, allowing [...] The post Japan Plans Major Crypto Tax Reform, Cutting Rate to 20% by 2026 appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 20:12
Beyond Hype: Why Alphapepe’s Early Presale Utilities Set It Apart From Bullzilla and Remittix

Beyond Hype: Why Alphapepe’s Early Presale Utilities Set It Apart From Bullzilla and Remittix

September 2025 presales are crowded, but AlphaPepe stands out with live utilities, staking rewards, and early entry pricing over BullZilla and Remittix.
Blockchainreporter2025/09/14 20:11
The One Thing Netflix, Zappos And Salesforce Do To Get Customers To Love Them

The One Thing Netflix, Zappos And Salesforce Do To Get Customers To Love Them

The post The One Thing Netflix, Zappos And Salesforce Do To Get Customers To Love Them appeared on BitcoinEthereumNews.com. AI analyzes what, when, and how you watch so Netflix can recommend the perfect show. getty Personalization used to be about recognizing a customer who’s done business with you before. Just recognizing them and using their name created the feeling of a personalized experience. Earlier this year, I wrote Personalization Is More Than Using A Customer’s Name. While using the customer’s name is still important, over time, that experience morphed into much more. It is name recognition, combined with a knowledge of how you have marketed to them, sold to them and supported them, which makes them feel like you know them, not just recognize them. My annual customer experience research found that nearly eight out of 10 customers (79%) in the U.S. feel a personalized experience is important. Twilio Segment’s State of Personalization Report found that “89% of leaders believe personalization is crucial to their businesses’ success in the next three years.” No Longer a Trend, Personalization Is a Competitive Advantage Customer service has evolved with how we do business. What was once a nice-to-have feature has become table stakes for success. Companies that don’t personalize risk being left behind by competitors that do. Creating Personalized and Customized Experiences Online Artificial intelligence (AI) has made it possible to analyze customer data faster and easier than ever before. This means we can use real-time information to turn routine transactions into memorable experiences that feel customized just for that customer. For example, Netflix uses AI to analyze viewing habits, time of day preferences and even how long someone watches to make movie and TV show suggestions, creating a very personalized experience. Zappos.com calls itself a service company that just happens to sell shoes. It is an online retailer that offers award-winning live customer support. They create WOW experiences that draw customers…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:10
Milyarder Girişimci Chamath Palihapitiya, “Bitcoin, Altının Yerini Alacak” Dedi, Fiyat Tahminini Paylaştı!

Milyarder Girişimci Chamath Palihapitiya, “Bitcoin, Altının Yerini Alacak” Dedi, Fiyat Tahminini Paylaştı!

Milyarder yatırımcı ve teknoloji girişimcisi Chamath Palihapitiya, Bitcoin’in (BTC) mevcut döngüde 1.14 milyon dolara ulaşabileceğini ve uzun vadede altının yerini alacağını öne sürdü. Palihapitiya açıklamasında, Bitcoin’in tarihsel olarak halving sonrası fiyat artışı yaşadığını hatırlatarak, bu kez spot Bitcoin ETF’lerinin de devreye girmesiyle piyasada “dönüm noktası” yaşandığını belirtti. Milyardere göre ETF’ler, Bitcoin’in kurumsal benimsenmesini hızlandırarak fiyat […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
Coinstats2025/09/14 20:05
Ethereum treasury company ETHZilla currently holds 102,240 ETH, of which approximately $100 million is used for ether.fi-related cooperation

Ethereum treasury company ETHZilla currently holds 102,240 ETH, of which approximately $100 million is used for ether.fi-related cooperation

PANews reported on September 14th that Ethereum treasury company ETHZilla announced in a post on the X platform that it currently holds 102,240 ETH, of which approximately $100 million has been used for ether.fi-related cooperation. The company will also use its existing $80 million to continue repurchasing shares. ETHZilla added that the company has the right to repurchase shares for up to $250 million.
PANews2025/09/14 20:01
Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard?

Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum heeft opnieuw kort de grens van $4.700 bereikt. Deze stap komt op een moment dat zowel institutionele investeerders als technische modellen wijzen op verdere groei. Ook de macro-economische omstandigheden werken mee. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen en wellicht de vorige all-time high breken? Ethereum koers richting psychologische grens Bekende analisten melden op X dat Ethereum een nieuwe fase is ingegaan. Merlijn The Trader zei dat investeerders eerder $1.500 belachelijk maakten, $2.200 in twijfel trokken en $4.000 negeerden, maar dat de grafieken nu richting vijf cijfers wijzen. Volgens hem is deze cyclus anders, omdat de rol van Wall Street en de invloed van ETH ETF’s de koers extra duwen. Cas Abbé verwees naar de Ethereum Rainbow Chart van Blockchaincenter.net. Dit model gebruikt een logaritmische schaal met kleuren die waarderingszones aangeven. Bij een stand rond $4.600 bevindt Ethereum zich nog ver onder het “bubble” niveau van $9.000 tot $10.000. Abbé herinnerde eraan dat in 2021 velen dachten dat ETH was vastgelopen rond $1.400, waarna de koers later dat jaar naar een all-time high van $4.881 ging. $ETH rainbow chart is telling a very clear picture. Ethereum price is yet to reach bubble territory, which is sitting around $9K-$10K level. Imagine calling for an ETH top at $1,400 in 2021; the people are making the same mistake now. pic.twitter.com/7C7Ltb64d1 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 13, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Instroom in ETH ETF’s zorgt voor aanboddruk Sinds de goedkeuring van spot ETH ETF’s door de Amerikaanse SEC in juli 2024 is er een sterke instroom van kapitaal zichtbaar. Volgens gegevens van CoinShares ging er in 2025 al meer dan $11 miljard naar deze producten, met in augustus alleen al $2,87 miljard in één week. Het grootste deel van dit geld kwam vanuit de VS. BlackRock’s iShares Ethereum fonds kreeg de meeste instroom. Analisten zeggen dat deze ETF’s tokens uit de markt halen en daarmee voor een aanbodtekort zorgen. Standard Chartered verhoogde daarom zijn verwachtingen. De bank voorziet een koersdoel van $7.500 in 2025, $12.000 in 2026 en mogelijk $25.000 in 2028. Belangrijke redenen hiervoor zijn het toenemende gebruik van Ethereum in DeFi en de groeiende rol van institutionele partijen. Technische signalen bevestigen trend voor Ethereum koers Ethereum bereikte dit jaar een all-time high van $4.953 maar viel daarna iets terug. Sommige analisten vinden een correctie richting $4.000 een kans om een stevigere basis te leggen voor de volgende beweging. De grens van $5.000 geldt als psychologisch belangrijk. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau kan volgens technische modellen leiden tot prijsontdekking in nieuwe zones. De Relative Strength Index (RSI) geeft op korte termijn een overbought signaal, maar in de langere trend blijven de indicatoren positief. Volgens Standard Chartered zorgen de combinatie van ETF instroom en een afnemend aanbod voor omstandigheden die hogere waarderingen in de hand werken. THE ETHEREUM RUN IS WRITING ITSELF. Retail laughed at $1,500. Doubted at $2,200. Ignored $4,000. Now the chart is screaming five digits. $10K $ETH isn’t a maybe, it’s inevitable. Cycles repeat. But this time, ETFs + Wall Street fuel the fire. pic.twitter.com/V1IP7uDiMC — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 12, 2025 Macro-economie ondersteunt risicovolle assets Ook de wereldwijde economie speelt mee. De Federal Reserve staat op het punt de rente in 2025 twee keer te verlagen, mogelijk al vanaf volgende week. Lagere rentes maken risicovolle beleggingen aantrekkelijker, omdat de opbrengsten op staatsobligaties en spaarrentes afnemen. Voor Ethereum komt daar nog bij dat het aanbod sinds de Merge deflatoir is geworden. Dit betekent dat er tijdens perioden van hoge netwerkactiviteit meer ETH wordt verbrand dan nieuw uitgegeven. Daardoor neemt de circulerende voorraad langzaam af. In combinatie met de vraag vanuit ETF’s kan dit voor extra druk op de Ethereum koers zorgen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/14 20:01
Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025

Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025

The post Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Why new crypto investors favour Mutuum Finance (MUTM) over Shiba Inu (SHIB) in 2025 is becoming clear. The Shiba Inu price has continued showing weak performance, while Mutuum Finance is gaining traction with investors seeking practical use cases.  At the start of this week, Shiba Inu is still struggling under the 200-day EMA, while Mutuum Finance is progressing through its presale and attracting thousands of holders. The growing shift is being reflected in both trading activity and investor preference, highlighting why this new crypto is attracting attention as one of the best cryptos to buy now. Shiba Inu Price Struggles Continue Shiba Inu has been recording multiple week-on-week losses in recent months. Investors have been waiting for a breakout, but the price has mostly stayed flat. Consequently, new projections now point to a possible low near $0.00001032. Moreover, the token is showing bearish signs as it fails to rise above the $0.00001259 support. In addition, Shiba Inu’s trading volume has dropped by nearly 47% over the last few days. This decline in volume reflects reduced investor activity. Furthermore, interest in meme tokens has been falling as traders focus more on coins with real-world applications. Consequently, Shiba Inu is facing strong pressure from newer projects offering practical benefits. Therefore, while it still has a large following, the question of whether Shiba Inu remains the best crypto to invest in is increasingly being asked. Mutuum Finance Presale Update Mutuum Finance (MUTM) is currently in Phase 6 of its presale, which is already 40% sold out. The current token price stands at $0.035, reflecting a 250% increase from the first phase price of $0.01. Phase 6 has raised $15,680,000 so far, with a total of 16,280 holders participating.  The presale is selling out quickly, and after Phase 6, the price will climb by…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:01
Japanese City Iizuka Pilots IOTA-Based Digital IDs for Faster, Safer Evacuations

Japanese City Iizuka Pilots IOTA-Based Digital IDs for Faster, Safer Evacuations

Salima drew attention to a program that plans to use IOTA as a tool for advancing disaster preparedness and awareness campaigns. A planned demonstration will build the Turing Certs Evacuation Shelter Authentication System using Turing Certs’ DID and VC technology. A new disaster preparedness project is rolling out in Iizuka, Fukuoka. Japan is no stranger [...]]]>
Crypto News Flash2025/09/14 20:00
MemeCore rallies 12% to new ATH – Still, caution remains

MemeCore rallies 12% to new ATH – Still, caution remains

Spot gains face futures resistance as traders bet against MemeCore’s rally.
Coinstats2025/09/14 20:00
Altcoin Gems 2025: BlockchainFX Price Prediction Points to $1+ While BlockSack Sets Stage and Eggman Closes Half of Sale

Altcoin Gems 2025: BlockchainFX Price Prediction Points to $1+ While BlockSack Sets Stage and Eggman Closes Half of Sale

How many times have you looked back and wished you had bought Solana at $0.20 or Polygon at $0.02? Those missed chances are the kind of regret that still keeps traders awake at night. But in 2025, a new opportunity is on the table — and this time, you don’t have to be the one
Coinstats2025/09/14 20:00
A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

Israeli Prime Minister: US is providing important assistance to Israel

Who Says No to Free Crypto? MoonBull’s $15,000 Giveaway Gains Traction as Pepe and Mog Coin Surge

Analyst: Stagnation in ETH/BTC ratio leads to delayed altcoin season

In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$312 million, mainly due to the short position