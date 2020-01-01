ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊື້ຂາຍ Meme+
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊື້ຂາຍ MEXC Meme+ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ") ແມ່ນອອກໂດຍການສົມທົບກັບ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງຂອງ MEXC
. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍ Meme+ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍເອກະລາດຂອງທ່ານ, ໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ມີຢູ່ໃນນີ້.
ຜະລິດຕະພັນການຊື້ຂາຍ MEXC Meme+ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜະລິດຕະພັນ") ແມ່ນເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປະເພດອື່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນການຊື້ຂາຍທີ່ສະເໜີໂດຍ MEXC. ຕົວຢ່າງ, ໂທເຄັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນແມ່ນມີຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍກ່ວາສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕແບບດັ້ງເດີມ, ອາດຈະຖືກຍົກເລີກໄວກວ່າ ແລະ/ຫຼື ເລື້ອຍໆກວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ບໍ່ດີເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແບບດັ້ງເດີມ. ກະລຸນາຢ່າໃຊ້ບໍລິການນີ້ ແລະ/ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງຢ່າງເຕັມທີຕໍ່ກັບການສູນເສຍການລົງທຶນ.
ໂດຍການສະເ?ີຜະລິດຕະພັນ, MEXC ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແພລດຟອມສໍາລັບຈຸດປະສົງການສະແດງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ສະແດງແມ່ນມາຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ມີການຮັບຮອງ ຫຼື ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອ້າງອີງ ຫຼື ການສະແດງອອກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ທ່ານຮັບຮອງວ່າທ່ານໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ກົດໝາຍ ຫຼື ພາສີຂອງທ່ານເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. MEXC ແລະ ສາຂາຂອງມັນຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການລົງທຶນຂອງທ່ານ.