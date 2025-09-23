ວິທີການຊື້ Tordess(TDS) ຄູ່ມື
ຊື້ Tordess ແນວໃດ?
ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ Tordess (TDS) ໃນ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາວິທີການຊື້ໃນTordess MEXC ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍໃນTordessເວທີຄຣິບໂຕທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍລ້ານ.
ລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີແລະເຮັດສໍາເລັດ KYC
ເພີ່ມ USDT, USDC ຫຼື USDE ໃສ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ
ໄປຫາຫນ້າການຊື້ຂາຍ Spot
ເລືອກໂທເຄັນຂອງທ່ານ
ສໍາເລັດການຊື້ຂອງທ່ານ
ເປັນຫຍັງຕ້ອງTordessຊື້ຈາກ MEXC?
MEXC ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສະພາບຄ່ອງສູງ, ແລະ ການຄັດເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຄຣິບໂຕ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຫນຶ່ງໃນແພລດຟອມຄຣິບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້Tordess.
ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງTordessກັບ MEXC ມື້ນີ້.
ຊື້ເຄື່ອງTordessດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 100 ວິທີການຊໍາລະເງິນ
MEXC ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາ 100 ທາງເລືອກໃນການຊໍາລະເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຊື້ Tordess (TDS) ຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກວິທີການຊໍາລະແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານຈະຊອກຫາວິທີທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ສຳຫຼວດວິທີການຊຳລະເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕໃນ MEXC ດຽວນີ້!
3 ວິທີການຊໍາລະເງິນຍອດນິຍົມສໍາລັບການຊື້ື້ Tordess
ອີກ 3 ວິທີທີ່ຈະTordessໄດ້ຮັບມັນໄດ້ງ່າຍ
ຊື້ຢູ່ໃສ Tordess (TDS)
ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າທ່ານສາມາດຊື້Tordess (TDS)ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຢູ່ໃສ ຄໍາຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າການຈ່າຍເງິນ ແລະ ປະສົບການການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊື້ໃນTDSເວທີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ, Apple Pay, ຫຼືການໂອນທະນາຄານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊື້ໃນTDSລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜ່ານ DEX ຫຼື P2P!
ການແລກປ່ຽນສູນກາງ (CEXs)—ບ່ອນທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຄຣິບໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າ
ການແລກປ່ຽນສູນກາງເຊັ່ນ MEXC ມັກຈະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຸດ. ທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍTDSກົງໂດຍໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, Apple Pay, ການໂອນທະນາຄານ, ຫຼື ເງິນທີ່ຄົງທີ່. CEX ຍັງສະຫນອງການກໍານົດລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສ, ຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືເຊັ່ນຕາຕະລາງTordessລາຄາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ CEX:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC
ສ້າງບັນຊີແລະເຮັດສຳເລັດການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (KYC).
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ຝາກ
ຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ເງິນ fiat ຫຼື ສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ຊອກຫາ
ຄົ້ນຫາ TDS ຢູ່ໃນພາກສ່ວນການຊື້ຂາຍ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ການຊື້ຂາຍ
ວາງຄໍາສັ່ງເພື່ອຊື້ຢູ່ໃນລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ລາຄາຈໍາກັດ.
ການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ (DEX) - ຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມ
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊື້TDSມັນຈາກການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຖ້າມັນມີຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. DEXs ເຊັ່ນ DEX+ ຂອງ MEXC, Uniswap, ແລະ PancakeSwap ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍໂດຍກົງລະຫວ່າງກະເປົ໋າເງິນໂດຍບໍ່ມີຄົນກາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງຈະຕ້ອງຈັດການສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າບໍລິການອາຍແກັສ ແລະ ການເລື່ອນ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ DEX:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ຕັ້ງຄ່າກະເປົາເງິນ
ຕິດຕັ້ງກະເປົາເງິນ Web3 ເຊັ່ນ MetaMask ແລະ ໃຫ້ທຶນມັນດ້ວຍໂທເຄັນພື້ນຖານທີ່ຮອງຮັບ (ເຊັ່ນ: ETH ຫຼື BNB).
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ເຊື່ອມຕໍ່
ໄປຢ້ຽມຢາມແພລດຟອມ DEX ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ແລກປ່ຽນ
ຊອກຫາTDS ແລະ ກວດສອບສັນຍາໂທເຄັນ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ຢືນຢັນການຊື້ຂາຍ
ໃສ່ຈໍານວນ, ກວດເບິ່ງຫນ້າເລື່ອນ, ແລະ ອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກໍາໃນເຄືອຂ່າຍ.
ແພລດຟອມເພື່ອນກັບເພື່ອນ (P2P)—ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ໂດຍໃຊ້ວິທີການ TDS ຊໍາລະເງິນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເວທີ P2P ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ. ຕະຫຼາດ P2P ຂອງ MEXC ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊື້ຄຣິບໂຕໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຢືນຢັນ, ສະຫນັບສະຫນູນການໂອນທະນາຄານ, e-wallets, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງເງິນສົດ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ P2P:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ຮັບ MEXC
ສ້າງບັນຊີ MEXC ຟລີ ແລະ ເຮັດການຢັ້ງຢືນ KYC ຂອງທ່ານໃຫ້ສໍາເລັດ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ໄປທີ່ P2P
ໄປຢ້ຽມຢາມພາກ P2P ແລະ ເລືອກສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ເລືອກເອົາຜູ້ຂາຍ
ເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວທີ່ຮອງຮັບວິທີການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ຊໍາລະແລ້ວ
ຈ່າຍໂດຍກົງ ແລະ ຄຣິບໂຕຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນກະເປົາເງິນ MEXC ຂອງທ່ານເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
Tordess (TDS) ຂໍ້ມູນ
Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.
ໂທເຄັນຫຍັງແດ່ທີ່ຜູ້ຊື້ຂາຍ ກຳລັງຊື້ໃນອາທິດນີ້?
ນີ້ແມ່ນໂທເຄັນທີ່ກຳລັງມາແຮງທີ່ສຸດໃນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ! ສຳຫຼວດໂທເຄັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຫຼຽນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ MEXC. ຊື້ຂາຍດ້ວຍຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດຂີດແລະເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງທີ່ສູງສຸດ.
ວິດີໂອແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຊື້ Tordess
ການຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ການສອນວິດີໂອຂອງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາທ່ານໂດຍຜ່ານຂະບວນການຂອງການTordessຊື້ໂດຍໃຊ້ບັດ, ການໂອນທະນາຄານ ຫຼື P2P. ແຕ່ລະວິດີໂອແມ່ນຈະແຈ້ງ, ປອດໄພ, ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ຮຽນດ້ານສາຍຕາ.
ເບິ່ງດຽວນີ້ ແລະ ເລີ່ມລົງທຶນໃນTordess MEXC ມື້ນີ້.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ Tordess ດ້ວຍບັດເດບິດ / ເຄຣດິດ
ຊອກຫາວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້ Tordess? ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ TDS ທັນທີໂດຍໃຊ້ບັດເດບິດ ຫຼື ບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານໃນ MEXC. ວິທີການນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຊອກຫາປະສົບການໄວແລະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ Tordess ດ້ວຍເງິນ Fiat ຜ່ານການຊື້ຂາຍແບບ P2P
ຕ້ອງການຊື້ Tordess ໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ້ອື່ນບໍ? ແພຼັດຟອມການຊື້ຂາຍ P2P ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນເງິນ fiat ເປັນ TDS ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເບິ່ງຄູ່ມືນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕຢ່າງປອດໄພກັບ MEXC P2P.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ TDS ດ້ວຍການຊື້ຂາຍ Spot
ຕ້ອງການການຄວບຄຸມການຊື້ Tordess ຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ? ການຊື້ຂາຍ Spot ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊື້ TDS ໃນລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ກໍານົດຄໍາສັ່ງຈໍາກັດສໍາລັບຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີກວ່າ. ວິດີໂອນີ້ອະທິບາຍທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ BTC ໃນ MEXC Spot.
ຊື້ດ້ວຍຄ່າທໍາTordessນຽມຕໍ່າຫຼາຍໃນ MEXC
ການຊື້ Tordess (TDS) ໃນ MEXC ຫມາຍເຖິງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າສໍາລັບເງິນຂອງທ່ານ. MEXC ແມ່ນຫນຶ່ງໃນແພລດຟອມຄຣິບໂຕຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ.
ກວດເບິ່ງຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍທີ່ແຂ່ງຂັນຂອງ MEXC
ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ຂາຍໂທເຄັນທີ່ເລືອກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃດໆໂດຍຜ່ານ Zero Fest ຂອງ MEXC.
ອັນດັບ 5 ຄູ່ການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ຈະຊື້
|ຄູ່ການຊື້ຂາຍ
|ລາຄາ
|ປ່ຽນແປງ
No Data
|ຄູ່ການຊື້ຂາຍ
|ລາຄາ
|ປ່ຽນແປງ
No Data
ເລີ່ມການTordessຊື້ມື້ນີ້—ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບຄຣິບໂຕຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີຄ່າທຳນຽມໜ້ອຍລົງ.
ສະພາບຄ່ອງທີ່ສົມບູນ
ຍຸດທະສາດການຊື້ 3 ອັນດັບຕົ້ນ Tordess (TDS)
ການລົງທຶນທີ່ສະຫຼາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນການແຂງ. ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ຊັດເຈນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຕະຫຼາດ, ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໄລຍະຍາວ.
ນີ້ແມ່ນສາມກົນລະຍຸດຍອດນິຍົມສໍາລັບການຊື້Tordess:
1.ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂດລາ (DCA)
ລົງທຶນໃນຈໍານວນຄົງທີ່ແຕ່ລະTDSໄລຍະໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລາຄາຕະຫຼາດ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການເໜັງຕີງຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາ.
2.ແນວໂນ້ມທີ່ຕິດຕາມ
ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເມື່ອສະແດງTDSອາການຂອງຈັງຫວະທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ທໍາລາຍລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນ. ວິທີການນີ້ເນັ້ນໃສ່ການຢືນຢັນແທນທີ່ຈະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ.
3.ການຊື້ຂັ້ນໄດ
ວາງຄໍາສັ່ງຫຼາຍລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ວິທີການນີ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງທ່ານແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຕ່ລະຍຸດທະສາດແມ່ນເຫມາະສົມກັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະລາດຂອງທ່ານເອງ (DYOR) ກ່ອນທີ່ຈະລົງTordessທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆ.
ວິທີການເກັບຮັກສາຂອງທ່ານTordessຢ່າງປອດໄພ
ຫຼັງຈາກການຊື້ Tordess (TDS) , ການຮັກສາຊັບສິນຂອງທ່ານແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ໂຊກດີ, ການເກັບຮັກສາໂທເຄັນແມ່ນງ່າຍຫຼາຍ.
ຕົວເລືອກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນ MEXC:
ກະເປົາເງິນ MEXC
ເງິນTDSຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກະເປົາເງິນບັນຊີ MEXC ຂອງທ່ານ. ກອງທຶນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ (2FA), ການເຂົ້າລະຫັດແບບພິເສດ, ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນ.
ກະເປົາເງິນພາຍນອກ
ທ່ານສາມາດຖອນຕົວໄປຫາກະເປົາເງິນTDSສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ລວມມີກະເປົາເງິນຊອຟແວ (ເຊັ່ນ: MetaMask, Trust Wallet) ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງປະຈໍາວັນ ຫຼື ກະເປົາເງິນເຢັນ (ເຊັ່ນ: Ledger, Trezor) ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແບບອອບໄລນ໌ໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ.
ການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກະເປົາເງິນເຢັນເຮັດໃຫ້ກະແຈສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອອຟໄລ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກແຮັກ ຫຼື ການໂຈມຕີຟິດຊິງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ເລືອກວິທີການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. MEXC ຮອງຮັບທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
ວິທີການຂາຍTordess (TDS)
MEXC ສະເໜີທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບການຊື້ຂາຍTordess, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຖອນເງິນ, ແລກປ່ຽນໂທເຄັນ, ຫຼື ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ.
ຂາຍທັນທີໃນTDSລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ກໍານົດຄໍາສັ່ງຈໍາກັດຂອງທ່ານເອງ. ເໝາະສຳລັບການຊື້ຂາຍໄວ ຫຼື ປ່ຽນເປັນຫຼຽນທີ່ໝັ້ນຄົງເຊັ່ນ USDT.
ຂາຍໂດຍກົງTDSໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ ແລະ ຮັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ການປົກປ້ອງ escrow ຂອງ MEXC ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະທຸລະກໍາແມ່ນປອດໄພແລະ ຖືກກວດສອບ.
ສໍາລັບໂທເຄັນທີ່ເລືອກ, MEXC ສະເຫນີການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຕະຫຼາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຂາຍກ່ອນການຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຕົ້ນໄດ້ປະໂຫຍດພິເສດໃນການຄົ້ນພົບລາຄາ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ.
ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼັງຈາກຊື້ TDS ໂທເຄັນ?
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຊື້ຄຣິບໂຕຂອງທ່ານແລ້ວ, ໂອກາດຢູ່ MEXC ແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot, ສຶກສາເບິ່ງການຊື້ຂາຍ Futures ຫຼື ຮັບລາງວັນພິເສດ, MEXC ສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດຂອງ MEXC ທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຄວາມປອດໄພລະດັບສູງສຸດ ແລະ ຮອງຮັບ 24/7. ສຳຫຼວດລາຄາຫຼ້າສຸດTordess (TDS), ກວດເບິ່ງການTordessຄາດເດົາລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງ, ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດTDSປະຫວັດສາດຂອງມື້ນີ້!
ຊັບສິນຄຣິບໂຕມີຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ
ການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຊື້Tordess ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃດ.
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ:
- ຄວາມຜັນຜວນ
- ລາຄາຄຣິບໂຕສາມາດເຫນັງຕີງຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
- ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານລະບຽບການ
- ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການຂາດການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທາງດ້ານກົດໝາຍ.
- ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ
- ບາງໂທເຄັນອາດຈະມີປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຊື້ ຫຼື ຂາຍໃນລາຄາທີ່ໝັ້ນຄົງ.
- ຄວາມສັບສົນ
- ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດລັບສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ດີ.
- ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ
- ລະວັງການຮັບປະກັນ, ການເສຍເງິນປອມ, ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີທີ່ເບິ່ງຄືວ່າດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ.
- ຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນສູນກາງ
- ການເອື່ອຍອີງຫຼາຍເກີນໄປໃນຊັບສິນດຽວ ຫຼື ໝວດໝູ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນTordess, ກະລຸນາເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງ (DYOR) ແລະເຂົ້າໃຈທັງໂຄງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຣິບໂຕບວກຂອງ MEXC ແລະ ກວດເບິ່ງລາຄາ Tordess (TDS) ມື້ນີ້!