ວິທີການຊື້ Ethereum Push Notification Service(PUSH) ຄູ່ມື
ຊື້ Ethereum Push Notification Service ແນວໃດ?
ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ Ethereum Push Notification Service (PUSH) ໃນ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາວິທີການຊື້ໃນEthereum Push Notification Service MEXC ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍໃນEthereum Push Notification Serviceເວທີຄຣິບໂຕທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍລ້ານ.
ລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີແລະເຮັດສໍາເລັດ KYC
ເພີ່ມ USDT, USDC ຫຼື USDE ໃສ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ
USDT, USDC ແລະ USDE ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍໃນ MEXC. ທ່ານສາມາດຊື້ USDT, USDC ແລະ USDE ຜ່ານການໂອນທະນາຄານ, OTC ຫຼື ການຊື້ຂາຍແບບ P2P.
ໄປຫາຫນ້າການຊື້ຂາຍ Spot
ເລືອກໂທເຄັນຂອງທ່ານ
ສໍາເລັດການຊື້ຂອງທ່ານ
ເປັນຫຍັງຕ້ອງEthereum Push Notification Serviceຊື້ຈາກ MEXC?
MEXC ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສະພາບຄ່ອງສູງ, ແລະ ການຄັດເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຄຣິບໂຕ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຫນຶ່ງໃນແພລດຟອມຄຣິບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້Ethereum Push Notification Service.
ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງEthereum Push Notification Serviceກັບ MEXC ມື້ນີ້.
ຊື້ເຄື່ອງEthereum Push Notification Serviceດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 100 ວິທີການຊໍາລະເງິນ
MEXC ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາ 100 ທາງເລືອກໃນການຊໍາລະເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຊື້ Ethereum Push Notification Service (PUSH) ຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກວິທີການຊໍາລະແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານຈະຊອກຫາວິທີທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ສຳຫຼວດວິທີການຊຳລະເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕໃນ MEXC ດຽວນີ້!
3 ວິທີການຊໍາລະເງິນຍອດນິຍົມສໍາລັບການຊື້ື້ Ethereum Push Notification Service
ອີກ 3 ວິທີທີ່ຈະEthereum Push Notification Serviceໄດ້ຮັບມັນໄດ້ງ່າຍ
ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງ MEXC
ຊື້ ຫຼື ຂາຍEthereum Push Notification Serviceກ່ອນລາຍຊື່ຢ່າງເປັນທາງການກັບການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ MEXC. ທາງເລືອກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໂທເຄັນຕົ້ນ, ໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະໂທເຄັນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາສູ່ຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄ້າທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຕົກລົງອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາ.
ຊື້ຢູ່ໃສ Ethereum Push Notification Service (PUSH)
ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າທ່ານສາມາດຊື້Ethereum Push Notification Service (PUSH)ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຢູ່ໃສ ຄໍາຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າການຈ່າຍເງິນ ແລະ ປະສົບການການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊື້ໃນPUSHເວທີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ, Apple Pay, ຫຼືການໂອນທະນາຄານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊື້ໃນPUSHລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜ່ານ DEX ຫຼື P2P!
ການແລກປ່ຽນສູນກາງ (CEXs)—ບ່ອນທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຄຣິບໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າ
ການແລກປ່ຽນສູນກາງເຊັ່ນ MEXC ມັກຈະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຸດ. ທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍPUSHກົງໂດຍໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, Apple Pay, ການໂອນທະນາຄານ, ຫຼື ເງິນທີ່ຄົງທີ່. CEX ຍັງສະຫນອງການກໍານົດລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສ, ຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືເຊັ່ນຕາຕະລາງEthereum Push Notification Serviceລາຄາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ CEX:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC
ສ້າງບັນຊີແລະເຮັດສຳເລັດການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (KYC).
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ຝາກ
ຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ເງິນ fiat ຫຼື ສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ຊອກຫາ
ຄົ້ນຫາ PUSH ຢູ່ໃນພາກສ່ວນການຊື້ຂາຍ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ການຊື້ຂາຍ
ວາງຄໍາສັ່ງເພື່ອຊື້ຢູ່ໃນລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ລາຄາຈໍາກັດ.
ການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ (DEX) - ຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມ
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊື້PUSHມັນຈາກການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຖ້າມັນມີຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. DEXs ເຊັ່ນ DEX+ ຂອງ MEXC, Uniswap, ແລະ PancakeSwap ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍໂດຍກົງລະຫວ່າງກະເປົ໋າເງິນໂດຍບໍ່ມີຄົນກາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງຈະຕ້ອງຈັດການສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າບໍລິການອາຍແກັສ ແລະ ການເລື່ອນ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ DEX:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ຕັ້ງຄ່າກະເປົາເງິນ
ຕິດຕັ້ງກະເປົາເງິນ Web3 ເຊັ່ນ MetaMask ແລະ ໃຫ້ທຶນມັນດ້ວຍໂທເຄັນພື້ນຖານທີ່ຮອງຮັບ (ເຊັ່ນ: ETH ຫຼື BNB).
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ເຊື່ອມຕໍ່
ໄປຢ້ຽມຢາມແພລດຟອມ DEX ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ແລກປ່ຽນ
ຊອກຫາPUSH ແລະ ກວດສອບສັນຍາໂທເຄັນ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ຢືນຢັນການຊື້ຂາຍ
ໃສ່ຈໍານວນ, ກວດເບິ່ງຫນ້າເລື່ອນ, ແລະ ອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກໍາໃນເຄືອຂ່າຍ.
ແພລດຟອມເພື່ອນກັບເພື່ອນ (P2P)—ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ໂດຍໃຊ້ວິທີການ PUSH ຊໍາລະເງິນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເວທີ P2P ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ. ຕະຫຼາດ P2P ຂອງ MEXC ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊື້ຄຣິບໂຕໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຢືນຢັນ, ສະຫນັບສະຫນູນການໂອນທະນາຄານ, e-wallets, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງເງິນສົດ.
ວິທີການຊື້ຜ່ານ P2P:
- ຂັ້ນຕອນທີ 1
ຮັບ MEXC
ສ້າງບັນຊີ MEXC ຟລີ ແລະ ເຮັດການຢັ້ງຢືນ KYC ຂອງທ່ານໃຫ້ສໍາເລັດ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2
ໄປທີ່ P2P
ໄປຢ້ຽມຢາມພາກ P2P ແລະ ເລືອກສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3
ເລືອກເອົາຜູ້ຂາຍ
ເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວທີ່ຮອງຮັບວິທີການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4
ຊໍາລະແລ້ວ
ຈ່າຍໂດຍກົງ ແລະ ຄຣິບໂຕຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນກະເປົາເງິນ MEXC ຂອງທ່ານເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
Ethereum Push Notification Service (PUSH) ຂໍ້ມູນ
Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.
ໂທເຄັນຫຍັງແດ່ທີ່ຜູ້ຊື້ຂາຍ ກຳລັງຊື້ໃນອາທິດນີ້?
ນີ້ແມ່ນໂທເຄັນທີ່ກຳລັງມາແຮງທີ່ສຸດໃນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ! ສຳຫຼວດໂທເຄັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຫຼຽນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ MEXC. ຊື້ຂາຍດ້ວຍຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດຂີດແລະເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງທີ່ສູງສຸດ.
ວິດີໂອແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຊື້ Ethereum Push Notification Service
ການຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ການສອນວິດີໂອຂອງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາທ່ານໂດຍຜ່ານຂະບວນການຂອງການEthereum Push Notification Serviceຊື້ໂດຍໃຊ້ບັດ, ການໂອນທະນາຄານ ຫຼື P2P. ແຕ່ລະວິດີໂອແມ່ນຈະແຈ້ງ, ປອດໄພ, ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ຮຽນດ້ານສາຍຕາ.
ເບິ່ງດຽວນີ້ ແລະ ເລີ່ມລົງທຶນໃນEthereum Push Notification Service MEXC ມື້ນີ້.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ Ethereum Push Notification Service ດ້ວຍບັດເດບິດ / ເຄຣດິດ
ຊອກຫາວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້ Ethereum Push Notification Service? ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ PUSH ທັນທີໂດຍໃຊ້ບັດເດບິດ ຫຼື ບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານໃນ MEXC. ວິທີການນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຊອກຫາປະສົບການໄວແລະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ Ethereum Push Notification Service ດ້ວຍເງິນ Fiat ຜ່ານການຊື້ຂາຍແບບ P2P
ຕ້ອງການຊື້ Ethereum Push Notification Service ໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ້ອື່ນບໍ? ແພຼັດຟອມການຊື້ຂາຍ P2P ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນເງິນ fiat ເປັນ PUSH ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເບິ່ງຄູ່ມືນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຄຣິບໂຕຢ່າງປອດໄພກັບ MEXC P2P.
ວິດີໂອແນະນຳ: ວິທີການຊື້ PUSH ດ້ວຍການຊື້ຂາຍ Spot
ຕ້ອງການການຄວບຄຸມການຊື້ Ethereum Push Notification Service ຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ? ການຊື້ຂາຍ Spot ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊື້ PUSH ໃນລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ກໍານົດຄໍາສັ່ງຈໍາກັດສໍາລັບຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີກວ່າ. ວິດີໂອນີ້ອະທິບາຍທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ BTC ໃນ MEXC Spot.
ຊື້ດ້ວຍຄ່າທໍາEthereum Push Notification Serviceນຽມຕໍ່າຫຼາຍໃນ MEXC
ການຊື້ Ethereum Push Notification Service (PUSH) ໃນ MEXC ຫມາຍເຖິງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າສໍາລັບເງິນຂອງທ່ານ. MEXC ແມ່ນຫນຶ່ງໃນແພລດຟອມຄຣິບໂຕຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ.
ກວດເບິ່ງຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍທີ່ແຂ່ງຂັນຂອງ MEXC
ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ຂາຍໂທເຄັນທີ່ເລືອກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃດໆໂດຍຜ່ານ Zero Fest ຂອງ MEXC.
ອັນດັບ 5 ຄູ່ການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ຈະຊື້
|ຄູ່ການຊື້ຂາຍ
|ລາຄາ
|ປ່ຽນແປງ
No Data
|ຄູ່ການຊື້ຂາຍ
|ລາຄາ
|ປ່ຽນແປງ
No Data
ເລີ່ມການEthereum Push Notification Serviceຊື້ມື້ນີ້—ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບຄຣິບໂຕຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີຄ່າທຳນຽມໜ້ອຍລົງ.
ສະພາບຄ່ອງທີ່ສົມບູນ
ຍຸດທະສາດການຊື້ 3 ອັນດັບຕົ້ນ Ethereum Push Notification Service (PUSH)
ການລົງທຶນທີ່ສະຫຼາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນການແຂງ. ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ຊັດເຈນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຕະຫຼາດ, ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໄລຍະຍາວ.
ນີ້ແມ່ນສາມກົນລະຍຸດຍອດນິຍົມສໍາລັບການຊື້Ethereum Push Notification Service:
1.ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂດລາ (DCA)
ລົງທຶນໃນຈໍານວນຄົງທີ່ແຕ່ລະPUSHໄລຍະໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລາຄາຕະຫຼາດ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການເໜັງຕີງຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາ.
2.ແນວໂນ້ມທີ່ຕິດຕາມ
ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເມື່ອສະແດງPUSHອາການຂອງຈັງຫວະທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ທໍາລາຍລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນ. ວິທີການນີ້ເນັ້ນໃສ່ການຢືນຢັນແທນທີ່ຈະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ.
3.ການຊື້ຂັ້ນໄດ
ວາງຄໍາສັ່ງຫຼາຍລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ວິທີການນີ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງທ່ານແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຕ່ລະຍຸດທະສາດແມ່ນເຫມາະສົມກັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະລາດຂອງທ່ານເອງ (DYOR) ກ່ອນທີ່ຈະລົງEthereum Push Notification Serviceທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆ.
ວິທີການເກັບຮັກສາຂອງທ່ານEthereum Push Notification Serviceຢ່າງປອດໄພ
ຫຼັງຈາກການຊື້ Ethereum Push Notification Service (PUSH) , ການຮັກສາຊັບສິນຂອງທ່ານແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ໂຊກດີ, ການເກັບຮັກສາໂທເຄັນແມ່ນງ່າຍຫຼາຍ.
ຕົວເລືອກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນ MEXC:
ກະເປົາເງິນ MEXC
ເງິນPUSHຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກະເປົາເງິນບັນຊີ MEXC ຂອງທ່ານ. ກອງທຶນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ (2FA), ການເຂົ້າລະຫັດແບບພິເສດ, ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນ.
ກະເປົາເງິນພາຍນອກ
ທ່ານສາມາດຖອນຕົວໄປຫາກະເປົາເງິນPUSHສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ລວມມີກະເປົາເງິນຊອຟແວ (ເຊັ່ນ: MetaMask, Trust Wallet) ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງປະຈໍາວັນ ຫຼື ກະເປົາເງິນເຢັນ (ເຊັ່ນ: Ledger, Trezor) ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແບບອອບໄລນ໌ໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ.
ການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກະເປົາເງິນເຢັນເຮັດໃຫ້ກະແຈສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອອຟໄລ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກແຮັກ ຫຼື ການໂຈມຕີຟິດຊິງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ເລືອກວິທີການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. MEXC ຮອງຮັບທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
ວິທີການຂາຍEthereum Push Notification Service (PUSH)
MEXC ສະເໜີທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບການຊື້ຂາຍEthereum Push Notification Service, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຖອນເງິນ, ແລກປ່ຽນໂທເຄັນ, ຫຼື ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ.
ຂາຍທັນທີໃນPUSHລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ກໍານົດຄໍາສັ່ງຈໍາກັດຂອງທ່ານເອງ. ເໝາະສຳລັບການຊື້ຂາຍໄວ ຫຼື ປ່ຽນເປັນຫຼຽນທີ່ໝັ້ນຄົງເຊັ່ນ USDT.
ຂາຍໂດຍກົງPUSHໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ ແລະ ຮັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ການປົກປ້ອງ escrow ຂອງ MEXC ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະທຸລະກໍາແມ່ນປອດໄພແລະ ຖືກກວດສອບ.
ສໍາລັບໂທເຄັນທີ່ເລືອກ, MEXC ສະເຫນີການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຕະຫຼາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຂາຍກ່ອນການຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຕົ້ນໄດ້ປະໂຫຍດພິເສດໃນການຄົ້ນພົບລາຄາ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ.
ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼັງຈາກຊື້ PUSH ໂທເຄັນ?
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຊື້ຄຣິບໂຕຂອງທ່ານແລ້ວ, ໂອກາດຢູ່ MEXC ແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot, ສຶກສາເບິ່ງການຊື້ຂາຍ Futures ຫຼື ຮັບລາງວັນພິເສດ, MEXC ສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດຂອງ MEXC ທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຄວາມປອດໄພລະດັບສູງສຸດ ແລະ ຮອງຮັບ 24/7. ສຳຫຼວດລາຄາຫຼ້າສຸດEthereum Push Notification Service (PUSH), ກວດເບິ່ງການEthereum Push Notification Serviceຄາດເດົາລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງ, ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດPUSHປະຫວັດສາດຂອງມື້ນີ້!
ຊັບສິນຄຣິບໂຕມີຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ
ການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຊື້Ethereum Push Notification Service ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃດ.
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ:
- ຄວາມຜັນຜວນ
- ລາຄາຄຣິບໂຕສາມາດເຫນັງຕີງຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
- ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານລະບຽບການ
- ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການຂາດການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທາງດ້ານກົດໝາຍ.
- ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ
- ບາງໂທເຄັນອາດຈະມີປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຊື້ ຫຼື ຂາຍໃນລາຄາທີ່ໝັ້ນຄົງ.
- ຄວາມສັບສົນ
- ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດລັບສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ດີ.
- ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ
- ລະວັງການຮັບປະກັນ, ການເສຍເງິນປອມ, ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີທີ່ເບິ່ງຄືວ່າດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ.
- ຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນສູນກາງ
- ການເອື່ອຍອີງຫຼາຍເກີນໄປໃນຊັບສິນດຽວ ຫຼື ໝວດໝູ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນEthereum Push Notification Service, ກະລຸນາເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງ (DYOR) ແລະເຂົ້າໃຈທັງໂຄງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຣິບໂຕບວກຂອງ MEXC ແລະ ກວດເບິ່ງລາຄາ Ethereum Push Notification Service (PUSH) ມື້ນີ້!