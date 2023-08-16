ບົດທີ I ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ derivatives ຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະ ການຊື້ຂາຍສັນຍາໃນ Futures , ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງຄູ່ຄ້າ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບຫນ້າປົກກະຕິຂອງການຊື້ຂາຍສັນຍາໃນ Futures , ແພລດຟອມນີ້ສ້າງກົດລະບຽບການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ. "ກົດລະບຽບ").
ມາດຕາ 2 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ການຊື້ຂາຍໃນ Futures ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາລະບົບການຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງ, ລະບົບບັງຄັບຊໍາລະບັນຊີ, ລະບົບການບັງຄັບລົດໜີ້ສິນແລະ ລະບົບລາຄາຍຸຕິທໍາ.
ມາດຕາ 3 ແພລດຟອມນີ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ແພລດຟອມ" ຫຼື "ພວກເຮົາ") ແລະຜູ້ໃຊ້ແພລດຟອມ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ທ່ານ") ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການດັດແກ້ຂອງແພລດຟອມຕໍ່ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດຂື້ນເປັນບາງຄັ້ງຄາວຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ແພລດຟອມ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼືການຊື້ສັນຍາການບໍລິການການຊື້ຂາຍ Futures ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງແພລດຟອມ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທັງຫມົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການແກ້ໄຂ ແລະ ການປັບປຸງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ.
ບົດທີ II ເງື່ອນໄຂ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ
ມາດຕາ 4 ເມື່ອທ່ານຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແພລດຟອມ, ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ນອກເໜືອຈາກການຜັນຜວນ ຂອງລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອລແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກຄູ່ຮ່ວມສັນຍາເພີ່ມເຕີມໃນການຊື້ຂາຍ derivatives ອີກດ້ວຍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ແພລດຟອມອາດຈະຕັດສິນໃຈປິດສະຖານະບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດຂອງທ່ານ.
ມາດຕາ 5 ການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຄວາມສ່ຽງໃນການຊື້ຂາຍຫຼືຖືຄອງຊັບສິນດິຈິຕອລແບບvirtual ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍເງີນຈິງຈໍານວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດວ່າຈະຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລຫຼືderivativeທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ leverage ອີງຕາມສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.
ມາດຕາ 6 ແພລດຟອມບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຊື້ຂາຍ Futures ຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລທີ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ. ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງໃນເວລາການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລ (ແລະຊັບສິນອື່ນໆ).
ມາດຕາ 7 ລາຄາອາດຈະມີການຜັນຜວນໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆປັດໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາມີການຜັນຜວນ, ທ່ານອາດຈະມີກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຊັບສິນດິຈິຕອລຫຼືສະຖານະການຊື້ຂາຍໃດໆອາດມີມູນຄ່າຜັນຜວນ, ຫຼືອາດຈະກາຍເປັນບໍ່ມີຄ່າເລີຍ.
ມາດຕາ 8 ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຜູ້ໃຊ້. ຂໍ້ຜິດພາດປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດໍາເນີນງານຕາມກົດລະບຽບການຊື້ຂາຍ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານການຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາ, ການລືມຫຼືຮົ່ວໄຫຼຂອງລະຫັດຜ່ານ, ການຖືກຖອດລະຫັດໂດຍຜູ້ອື່ນ, ແລະ ການຖືກແຮັກຄອມພິວເຕີໂດຍຜູ້ໃຊ້ລາຍອື່ນ.
ມາດຕາ 9 ຖ້າຜູ້ໃຊ້ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼືເຄື່ອງມືຄວາມຖີ່ສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ເຄື່ອງມືຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການກູ້ຄືນ. ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນພາກປະຕິບັດ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດການຈຳກັດການຊື້ຂາຍບັນຊີ, ການລະງັບບັນຊີ, ແລະ ດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນອີກດ້ວຍ.
ມາດຕາ 10 ສັນຍາຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລ Futures ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍແພລດຟອມອາດມີປັດໃຈຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ວ່າ:
(1) ທ່ານອາດຈະສູນເສຍມາຈິ້ນເບື້ອງຕົ້ນທັງຫມົດຂອງທ່ານ ແລະ ຊັບສິນດິຈິຕອລເພີ່ມເຕີມທີ່ທ່ານເກັບໄວ້ໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັກສາສະຖານະຂອງທ່ານ;
(2) ຖ້າການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ສະຖານະ ຫຼື ລະດັບມາຈິ້ນຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໂອນຊັບສິນດິຈິຕອລເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັກສາສະຖານະຂອງທ່ານ;
(3) ຖ້າທ່ານບໍ່ຝາກຊັບສິນດິຈິຕອລເພີ່ມເຕີມໃນບັນຊີຂອງທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ພວກເຮົາສາມາດປິດສະຖານະໃນເວລາທີ່ທ່ານຂາດທຶນອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ.
(4) ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນກັບການຜັນຜວນຂອງລາຄາຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ເຊິ່ງເກີນການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ.
ໃນບາງກໍລະນີ, ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຊັບສິນດິຈິຕອລຫຼືການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍ, ພວກເຮົາອາດຈະປິດສັນຍາຊື້ຂາຍ Futures ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄວາມຊື່ສັດຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລ. ທ່ານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນນີ້ແລ້ວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າແພລດຟອມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ອາດຈະຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້, ແລະ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຊັບສິນບາງຢ່າງຫຼືທັງຫມົດ. ທ່ານຄວນປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງວ່າເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕໍ່ການຮັບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາຫຼືບໍ່.
ບົດທີ III ມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ
ມາດຕາ 11 ເພື່ອຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍຂອງຊັບສິນ derivatives Futures ແບບດິຈິຕອລ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຕະຫຼາດ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຕະຫຼາດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແລະ ເສີມສ້າງການຊີ້ນໍາຂອງບັນຊີການພົວພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງ, ແພລດຟອມການຊື້ຂາຍມີສິດທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆເຊັ່ນ ການປິດບັນຊີບັງຄັບ, ການຫ້າມຊື້ຂາຍ, ແລະ ປິດບັນຊີກ່ຽວກັບບັນຊີການຊື້ຂາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບັນຊີການພົວພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງ;
ມາດຕາ 12 ແພລດຟອມສໍາລັບ derivatives ຊັບສິນດິຈິຕອລໃນ Futures ຕະຫຼອດໄປຕ້ອງເບິ່ງແຍງພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍ. ໃນກໍລະນີຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບັນຊີທີ່ມີຄວາມສໍາພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງ, ພວກເຮົາອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນເພື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ມາດຕາ 13 ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍ Derivatives ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແພລດຟອມ, ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງລະບຽບວິໄນຂອງແພລດຟອມ, ແລະ ຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍຢ່າງມີສະຕິ.
ມາດຕາ 14 ການລະບຸການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການພົວພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງ
1. ໃນກໍລະນີຂອງສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້, ເວທີຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນການຄ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະພຶດຕິກໍາຂອງບັນຊີການພົວພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງ:
(1) ຕົວທ່ານເອງໃນຖານະເປັນຄູ່ຄ້າທາງການຊື້ຂາຍ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ ແລະ ການຊື້ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງແບບເຮັດຊໍ້າ;
(2) ລູກຄ້າໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຕົວຈິງທີ່ເຮັດທຸລະກໍາດ້ວຍກັນຫຼາຍຄັ້ງ;
(3) ບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຕົວຈິງໜຶ່ງບັນຊີ ຫຼືຫຼາຍບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການພຶດຕິກຳລາຄາຕະຫຼາດດ້ວຍວິທີການຊື້ຂາຍເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຊື້ທີ່ກົງກັນ;
(4) ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງທຶນດຽວກັນ, ທີ່ຢູ່ IP ດຽວກັນ, ແລະ ພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍແບບ synchronous ຂອງບັນຊີການຊື້ຂາຍດຽວຫຼືຫຼາຍບັນຊີ;
(5) ການປະກາດເລື້ອຍໆ ແລະ ການຍົກເລີກການປະກາດພາຍໃນໜຶ່ງມື້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາການຊື້ຂາຍໃນ Futures ຫຼຼືຫຼອກລວງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ Futures ເພື່ອດໍາເນີນການຊື້ຂາຍໃນ Futures (ການປະກາດເລື້ອຍໆ ແລະ ການຍົກເລີກຄໍາສັ່ງ);
(6) ການປະກາດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການຍົກເລີກການປະກາດພາຍໃນໜຶ່ງມື້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາການຊື້ຂາຍໃນ Futures ຫຼືຫຼອກລວງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ Futures ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການດໍາເນີນການຊື້ຂາຍໃນ Futures (ການປະກາດຈໍານວນເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ການຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຊື້ຂາຍ);
(7) ສະຖານະລວມຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສໍາພັນການຄວບຄຸມຕົວຈິງໜຶ່ງລາຍການຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເກີນຂີດຈໍາກັດສະຖານະຂອງແພລດຟອມ;
(8) ປະລິມານການຊື້ຂາຍເປີດຂອງມື້ດຽວໃນຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນຫຼືສັນຍາຊື້ຂາຍລ່ວງໜ້າເກີນປະລິມານການຊື້ຂາຍເປີດຂອງມື້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍແພລດຟອມ;
(9) ພຶດຕິກໍາການອອກຄໍາສັ່ງຊື້ຂາຍໃນລັກສະນະການຊື້ຂາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກແພລດຟອມ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບແພລດຟອມຫຼືຄໍາສັ່ງການຊື້ຂາຍປົກກະຕິ;
(10) ລັກບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງຜູ້ອື່ນໂດຍວິທີການທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຫຼືນໍາໃຊ້ບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດໍາເນີນການຊື້ຂາຍ ແລະ ໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ;
(11) ສະຖານະການອື່ນໆທີ່ກໍານົດໂດຍແພລດຟອມ.
2. ເວທີດັ່ງກ່າວມີສິດທີ່ຈະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທັງຫມົດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດຫມາຍແລະຫຼັກການຂອງການຄ້າຍຸດຕິທໍາສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການຈໍາກັດ, ການລະງັບຫຼືປິດບັນຊີຂອງທ່ານຫຼືປະຕິເສດສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ.
3. ຖ້າເວທີສົງໃສວ່າກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍໃດໆລະເມີດກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືສະແດງຢູ່ໃນກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້, ເວທີມີສິດທີ່ຈະຈໍາກັດກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຂອງບັນຊີໃດໆຖ້າຈໍາເປັນ. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນການຍົກເລີກການຊື້ຂາຍ, ການຈໍາກັດການຊື້ຂາຍ ແລະ ການລະງັບບັນຊີ. ແພລດຟອມຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກການຈໍາກັດ, ການຖອນຕົວຫຼືການປິດການຊື້ຂາຍກ່ອນກໍານົດອັນເນື່ອງມາຈາກການສົງໃສວ່າອາດມີການລະເມີດກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຮັບຊາບ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຖ້າການສູນເສຍແມ່ນເກີດມາຈາກການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະຮັບປະກັນວ່າແພລດຟອມຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກການດໍາເນີນຄະດີຂອງທ່ານຫຼືການດໍາເນີນຄະດີຂອງບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຈະຊົດເຊີຍຄວາມສູນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານບໍ່ມີສິດໃຫ້ເຮັດການຊື້ຂາຍຫຼືຝາກເງິນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງພຶດຕິກໍາບັນຊີ. ແພລດຟອມດັ່ງກ່າວມີສິດທີ່ຈະປິດບັນຊີໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃດໆເມື່ອສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການສືບສວນ.
4. ແພລະຕະຟອມມີສິດທີ່ຈະປິດຫຼືຢຸດບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ, ແລະໂອນຊັບສິນທີ່ຍັງເຫຼືອໄປຫາທີ່ຢູ່ຍື່ນຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າແພລດຟອມພິຈາລະນາວ່າບັນຊີໃດໜຶ່ງໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແພລດຟອມພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ (ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດກິດຈະກໍາທາງການຕະຫຼາດ), ແພລດຟອມມີສິດທີ່ຈະປິດບັນຊີຂອງທ່ານທັນທີ, ແລະ ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນຂອງແພລດຟອມ.