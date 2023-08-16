ຫລັກປະກັນຄຣິບໂຕທີ່ມີສິດ
ຊັບສິນຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດໃຊ້ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບຊັບສິນ.ບາງສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕໃຊ້ອັດຕາຂອບຂັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ການຖື 1 BTC ໃນອັດຕາ 90% ຈະເຮັດໃຫ້ 0.9 BTC ເປັນມາຈິ້ນທີ່ມີ. ຈໍານວນເງິນໃດໆທີ່ເກີນ 1 BTC ຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມຢູ່ທີ່ 80%, ດັ່ງນັ້ນການຖື 2 BTC ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີ 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC ໃນມາຈິ້ນທີ່ມີ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄຣິບໂຕ
ຊັບສິນຂ້າງເທິງນີ້ມີສິດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນຫນີ້ສິນ.1. ເມື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄຣິບໂຕເກີນຂອບເຂດການໄຖ່ອັດຕະໂນມັດ, ການໄຖ່ອັດຕະໂນມັດຈະເກີດຂຶ້ນ.2. ເມື່ອຊໍາລະຄືນອັດຕະໂນມັດ, ຈໍານວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ = ໜີ້ສິນປັດຈຸບັນ − ພື້ນຖານການຊໍາລະຄືນອັດຕະໂນມັດ × (1 – ອັດຕາສ່ວນການຊໍາລະອັດຕະໂນມັດ) ຄ່າທໍານຽມຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຂອງການຈ່າຍເງິນຄຣິບໂຕ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈ່າຍ 1,000 USDT ແລະ ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດແມ່ນ 90%, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນ BTC (1,000 / 90%).3. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນຊົ່ວໂມງໂດຍອີງຕາມຫນີ້ສິນໃນເວລາທີ່ຈ່າຍ. ຈະບໍ່ມີການຄິດຄ່າດອກເບ້ຍ ຖ້າໜີ້ສິນຢູ່ໃນຂອບເຂດກຳນົດທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.