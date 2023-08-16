Loading...

MEXC Copy Trade

ການຊື້ຂາຍແມ່ນງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ

50,000+

ຜູ້ໃຊ້ການສຳເນົາການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ

1,000,000,000+ USDT

ສຳເນົາຈຳນວນການຊື້ຂາຍທັງໝົດ

ສຳເນົາການຊື້ຂາຍແມ່ນຫຍັງ?

MEXC ສຳເນົາການຊື້ຂາຍ ແມ່ນລັກສະນະງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຕິດຕາມສາມາດຕິດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເມື່ອຜູ້ຊື້ຂາຍເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍນໍາ, ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍ. ຜູ້ຊື້ຂາຍຍັງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງກໍາໄລຂອງຜູ້ຕິດຕາມ!

ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນສຳເນົາການຊື້ຂາຍເຮັດຢ່າງໃດ?

ຖ້າທ່ານມີປະສົບການດ້ານການຊື້ຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການຕັດສິນຕໍ່ຕະຫຼາດ, ທ່ານອາດຈະສະໝັກເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ.

ກາຍເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຕິດຕາມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງໃບສະໝັກ

ລໍຖ້າການອະນຸມັດໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາ 1-2 ມື້.

ນໍາພາການຊື້ຂາຍ

ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພາດໂອກາດຕະຫຼາດຫລ້າສຸດ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄັດລອກການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ກາຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມ

ປະຕິບັດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ບໍ່ເຄີຍພາດໂອກາດຕະຫຼາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ການໂອນເງິນ

ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ Spot ຂອງທ່ານ

ປະຕິບັດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນລາຍລະອຽດສຳເນົາການຊື້ຂາຍ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສຳເນົາການຊື້ຂາຍ

  • Win-Win

    ຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມເຮັດການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ. ຜູ້ຕິດຕາມສາມາດປະຕິບັດຕາມກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍທີຮອບຄອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນພຽງແຕ່ຄລິກດຽວ.

  • ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

    ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍ.

  • ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າ

    ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ໂອນເງິນໄປຍັງບັນຊີສຳເນົາການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດສໍາເນົາການຊື້ຂາຍ.

  • ເປັນມືອາຊີບ & ເຊື່ອຖືໄດ້

    ຜູ້ຊື້ຂາຍທັງໝົດມີປະສົບການການຊື້ຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼັກຊັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນຢ່າງຮອບຄອບໂດຍ MEXC.

ຢ່າພາດແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ. ເລີ່ມ ຕົ້ນສຳເນົາການຊື້ຂາຍດຽວນີ້!

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)