MEXC Copy Trade

MEXC ສຳເນົາການຊື້ຂາຍ ແມ່ນລັກສະນະງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຕິດຕາມສາມາດຕິດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເມື່ອຜູ້ຊື້ຂາຍເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍນໍາ, ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍ. ຜູ້ຊື້ຂາຍຍັງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງກໍາໄລຂອງຜູ້ຕິດຕາມ!
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຕິດຕາມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ.
ລໍຖ້າການອະນຸມັດໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາ 1-2 ມື້.
ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດຕາມຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ບໍ່ເຄີຍພາດໂອກາດຕະຫຼາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ Spot ຂອງທ່ານ
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນລາຍລະອຽດສຳເນົາການຊື້ຂາຍ
ຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມເຮັດການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ. ຜູ້ຕິດຕາມສາມາດປະຕິບັດຕາມກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍທີຮອບຄອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນພຽງແຕ່ຄລິກດຽວ.
ລະບົບຈະຈັດວາງຄໍາສັ່ງສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍ.
ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ໂອນເງິນໄປຍັງບັນຊີສຳເນົາການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດສໍາເນົາການຊື້ຂາຍ.
ຜູ້ຊື້ຂາຍທັງໝົດມີປະສົບການການຊື້ຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼັກຊັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນຢ່າງຮອບຄອບໂດຍ MEXC.