Loading...
coin

BARUSDT

ຕະຫຼອດໄປ--

--
ການປ່ຽນແປງ--
ລາຄາດັດຊະນີ--
ລາຄາຍຸດຕິທຳ--
ອັດຕາເງິນທຶນ / ນັບຖອຍຫຼັງ-- / --

BARUSDT

ຕະຫຼອດໄປ

--

--
ອັດຕາເງິນທຶນ/ນັບຖອຍຫຼັງ-- / --
ລາຄາດັດຊະນີ
--
ຫຼາຍກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ລາຄາຍຸດຕິທຳ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ການຫັນປ່ຽນ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ເປີດຕຳແໜ່ງ(0)
ເປີດຄໍາສັ່ງ (0)
ປະຫວັດສະຖານະ
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້ ແລະ ການຊື້ຂາຍ
ກະແສເງິນທຶນ
ກະເປົາເງິນ
1s
1ມ
5ມ
15ມ
1 H
4 H
1 D
ລາຄາສຸດທ້າຍ
ຕົ້ນສະບັບ
TradingView
ຂໍ້ມູນເຊີງເລິກ
ຕົ້ນສະບັບ
TradingView
ຂໍ້ມູນເຊີງເລິກ
--
ລາຄາ(USDT)
ປະລິມານ(--)
ທັງໝົດ(--)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ສະເລ່ຍ ລາຄາ
0
ຈຳນວນ
0
ທັງໝົດ
0
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ສະເລ່ຍ ລາຄາ
0
ຈຳນວນ
0
ທັງໝົດ
0
--
B
--
ວິນາທີ
ເປີດປິດ
ໂດດດ່ຽວ
1X
ຈຳກັດຕະຫຼາດ
ມີໃຫ້--
ປະລິມານ
(--)
ລົງທະບຽນເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
ຜູ້ສ້າງ - / Taker -
ກະເປົາເງິນ
--
PNL ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້-
-ການວິເຄາະ PNL
ຍອດເງິນ Wallet
-
ທຶນທັງໝົດ
-
ມາຈີ້ນທີ່ມີຢູ່
-
<p>1) ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້​ແລະ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ MEXC ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:</p><article><p>a) ການສູນເສຍກໍາໄລ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ການສູນເສຍໂອກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນຈາກກິດຈະກໍາ Force Majeure.</p><p>b) MEXC ມີເຫດຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຜູ້ຕິດຕາມສະເພາະ ແລະ ທຸລະກໍາສະເພາະອາດຈະລະເມີດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສັນຍານີ້ ຫຼື ເອກະສານທາງກົດໝາຍອື່ນໆ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ຫ້າມ (ລວມທັງ, ຕ່າງປະເທດ, ການໝູນໃຊ້ ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດ. ພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍ), ຂໍ້ມູນການສໍ້ໂກງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເປີດບັນຊີ, ຫຼື , ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສັດຊື່ໃນເວລາໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.</p><p>c) MEXC ມີເຫດຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າການປະພຶດຂອງຜູ້ຕິດຕາມໃນແພລດຟອມແມ່ນສົງໃສວ່າເປັນການຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງຫ້າມ (ລວມທັງ, ການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ, ການໝູນໃຊ້ ຫຼື ການກະທໍາຜິດ), ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ ຫຼື ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.</p><p>d) ການສູນເສຍ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການຊື້ ຫຼື ການຊື້ຂໍ້ມູນໃດໆ, ຂໍ້ມູນ ຫຼື ທຸລະກໍາໂດຍຜ່ານການບໍລິການ.</p><p>e) ການຕີຄວາມຜິດ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງທ່ານໃນການບໍລິການ, ການສູນເສຍບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ ແລະ ສັນຍານີ້.</p></article><p>2) ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍາງານຂອງການບໍລິການ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດທີ່ບັນຊີຂອງທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຄູ່ມືຂອງທ່ານ.</p><p>3) ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ MEXC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຄັດລອກ ຫຼື ຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຄັດລອກຈະຖືກຄັດລອກໄປທີ່ບັນຊີຂອງຜູ້ຕິດຕາມ. ການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຄັດລອກອາດຈະບໍ່ຖືກຄັດລອກຢ່າງສໍາເລັດຜົນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ການບໍ່ບັນລຸປະລິມານສຳເນົາການຊື້ຂາຍຂັ້ນຕໍ່າ, ການບໍ່ຕອບສະໜອງອັດຕາສ່ວນຫຼັກຊັບທີ່ຕ້ອງການ, ການກະຕຸ້ນມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆທີ່ລະເມີດ ຫຼື ຖືກກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ. ໂດຍ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານທາງກົດໝາຍ.</p><p>4) ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຄວາມລ່າຊ້າຂອງການບໍລິການອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງສູນເສຍ ແລະ / ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິການອາດຈະລົ້ມເຫຼວ.</p><p>5) ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິການເພື່ອຄັດລອກຜູ້ຊື້ຂາຍສະເພາະ ແລະ / ຫຼື ປະຕິບັດຕາມກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍສະເພາະ, ຖືວ່າທ່ານພິຈາລະນາສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນໂດຍລວມຂອງທ່ານ, ລວມທັງການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າການນໍາໃຊ້ໜ້າທີ່ຂອງການບໍລິການແມ່ນເປັນການຄາດເດົາທີ່ສຸດ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນອາດຈະຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊື້ຂາຍ. ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍທັງກໍາໄລ ແລະ ການສູນເສຍ.</p><p>6) ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈລົງທຶນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນແພລດຟອມ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການບໍລິການ, ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ.</p><p>7) ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເອ​ກະ​ລາດ​ ແລະ ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ການ​ລົງ​ທຶນ​. ເຈົ້າຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະວ່າການລົງທຶນ, ຍຸດທະສາດ, ຫຼືຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໃດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານອງໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເງື່ອນໄຂສ່ວນຕົວ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.</p><p>8) ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດອັດຕະໂນມັດຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍໃຊ້ຟັງຊັນການບໍລິການ.</p><p>9) ຂໍ້ມູນໃດໆໃນແພລດຟອມແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງນະໂຍບາຍດ້ານການຊື້ຂາຍ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມ. ແພລດຟອມນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນໃດໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ. ທ່ານຕ້ອງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະລາດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈການລົງທຶນເອກະລາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍຜ່ານແພລດຟອມນີ້ ຫຼື ໜ້າທີ່ການບໍລິການ.</p><p>10) ທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ຍອມຮັບວ່າສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ບໍ່ມີການຈຳກັດ, ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການບໍລິການໄດ້:</p><article><p>a) ຈໍານວນຜູ້ຕິດຕາມຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍໄດ້ບັນລຸຂີດກໍານົດຂ້າງເທິງ;</p><p>b) ຜູ້ຊື້ຂາຍໄດ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການ;</p><p>c) ສະຖານະພາບໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານແມ່ນຜູ້ຊື້ຂາຍ;</p><p>d) ບໍ່ມີຊັບສິນ ຫຼື ເງິນທຶນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ; ແລະ</p><p>e) ຂອບເຂດຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍໄດ້ບັນລຸຂີດຈໍາກັດຂ້າງເທິງ.</p></article><p>ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍທຸກທ່ານ ພາຍໃຕ້ລະບົບຂອງການບໍລິການ. ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະຢຸດຊົ່ວຄາວ, ຢຸດ, ຫຼື ຂັດຂວາງຜູ້ຊື້ຂາຍໃດໆຈາກການຖືກຄັດລອກພາຍໃຕລະບົບຂອງການບໍລິການ.</p><p>MEXC ສະຫງວນສິດທັງໝົດຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບຄຳອະທິບາຍສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ.</p>