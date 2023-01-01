1. ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນສະເພາະກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກເຊີນເປັນພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບອີເມວກິດຈະກຳຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນອື່ນໆຈາກ MEXC.
2. ເງິນຝາກສຸດທິຂອງບັນຊີ Futures ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກຳຢ່າງໜ້ອຍສອງມື້. ຈໍານວນເງິນຝາກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນບັນຊີໃນ futures = ຈໍານວນການໄຫຼເຂົ້າໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ - ຈໍານວນການໄຫຼອອກໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ.
3. ການເຊັກອິນແມ່ນຖືວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດເມື່ອປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາເລັດໃນມື້ດຽວຫຼັງຈາກສຳເລັດການເຊັກອິນໃນມື້ນັ້ນ, ທ່ານສາມາດປັບປຸງເຊັກອິນຂອງທ່ານໃນມື້ຕໍ່ໄປ ແລະ ສືບຕໍ່ການທົບທວນຄືນຂອງທ່ານ. ການອັບເດດຖືກປັບປຸງຄືນໃໝ່ໂດຍອ້າງອີງຈາກເຂດເວລາ UTC+8 ການເຊັກອິນຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ທີ່ເຊັກອິນຕິດຕໍ່ກັນ. ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນສູງສຸດຂອງມື້ເຊັກອິນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ສະສົມໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກໍາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ້ອມກັນໄດ້.
4. ລາງວັນແຮງຈູງໃຈໃນການຊື້ຂາຍຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອ້າງອີງຈາກປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ຂອງທ່ານດ້ວຍຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍ > 0 ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳ. ການຊື້ຂາຍຄຣິບໂຕແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດ ແລະ ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍຕາມລະດັບສູງສຸດທີທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.
5. ລາງວັນກິດຈະກຳຈະຖືກແຈກຢາຍໃນຮູບແບບຂອງໂບນັດໃຫ້ກັບບັນຊີ futures ພາຍໃນ 3 ວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດກິດຈະກຳ. ໂບນັດມີໄລຍະເວລາ 7 ວັນ.
6. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກິດຈະກຳທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຫຼືລ່ວງລະເມີດໃນໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການລົງທະບຽນບັນຊີຫຼາຍເພື່ອຮັບໂບນັດເພີ່ມເຕີມ ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຊັ່ນ: ການສະແປມປະລິມານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
7. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະດັດແປງກິດຈະກຳ ຫຼືກົດລະບຽບຂອງມັນໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າມີການປັບປ່ຽນ, ຈະບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກ.
8. MEXC ສະຫງວນສິດການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບກິດຈະກຳນີ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ.