ຝາກເງິນເພື່ອແບ່ງປັນໂບນັດ -- USDT
ສະສົມການໂອນເງິນສຸດທິທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ -- USDT ໃຫ້ບັນຊີ futures ຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາການແບ່ງປັນລາງວັນ. ຍິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ, ຍິ່ງເງິນລາງວັນລວມຫຼາຍ!
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍ Futures ເຊັກອິນ ແລະ ແບ່ງປັນໂບນັດ -- USDT
ກວດສອບອັດຕະໂນມັດໂດຍການບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ປະຈໍາວັນຈຳນວນ -- USDT. ລາງວັນມີຈຳນວນຈຳກັດ, ມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ!
ແຈ້ງເຕືອນການເຊັກອິນ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການຊື້ຂາຍແລະແບ່ງປັນ -- USDT
ສະສົມປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ລະບຸໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບລາງວັນແບບສຸ່ມທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຍິ່ງທ່ານຊື້ຂາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ, ລາງວັນກໍຍິ່ງຫຼາຍ!
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ (USDT)
ລາງວັນໂບນັດ (USDT)
ກົດລະບຽບກິດຈະກໍາ

1. ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນສະເພາະກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກເຊີນເປັນພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບອີເມວກິດຈະກຳຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນອື່ນໆຈາກ MEXC.

2. ເງິນຝາກສຸດທິຂອງບັນຊີ Futures ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກຳຢ່າງໜ້ອຍສອງມື້. ຈໍານວນເງິນຝາກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນບັນຊີໃນ futures = ຈໍານວນການໄຫຼເຂົ້າໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ - ຈໍານວນການໄຫຼອອກໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ.

3. ການເຊັກອິນແມ່ນຖືວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດເມື່ອປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາເລັດໃນມື້ດຽວຫຼັງຈາກສຳເລັດການເຊັກອິນໃນມື້ນັ້ນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ປຸງເຊັກອິນຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ມື້​ຕໍ່​ໄປ​ ແລະ ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂອງ​ທ່ານ. ການອັບເດດຖືກປັບປຸງຄືນໃໝ່ໂດຍອ້າງອີງຈາກເຂດເວລາ UTC+8 ການເຊັກອິນຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ທີ່ເຊັກອິນຕິດຕໍ່ກັນ. ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນສູງສຸດຂອງມື້ເຊັກອິນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ສະສົມໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກິດຈະກໍາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ້ອມກັນໄດ້.

4. ລາງວັນແຮງຈູງໃຈໃນການຊື້ຂາຍຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອ້າງອີງຈາກປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ຂອງທ່ານດ້ວຍຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍ > 0 ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳ. ການຊື້ຂາຍຄຣິບໂຕແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດ ແລະ ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍຕາມລະດັບສູງສຸດທີທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

5. ລາງວັນກິດຈະກຳຈະຖືກແຈກຢາຍໃນຮູບແບບຂອງໂບນັດໃຫ້ກັບບັນຊີ futures ພາຍໃນ 3 ວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດກິດຈະກຳ. ໂບນັດມີໄລຍະເວລາ 7 ວັນ.

6. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກິດຈະກຳທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຫຼືລ່ວງລະເມີດໃນໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການລົງທະບຽນບັນຊີຫຼາຍເພື່ອຮັບໂບນັດເພີ່ມເຕີມ ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຊັ່ນ: ການສະແປມປະລິມານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.

7. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະດັດແປງກິດຈະກຳ ຫຼືກົດລະບຽບຂອງມັນໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າມີການປັບປ່ຽນ, ຈະບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກ.

8. MEXC ສະຫງວນສິດການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບກິດຈະກຳນີ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ.