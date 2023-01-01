countdown-iconກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຈະ​ສິ້ນສຸດໃນ
  • ກິດຈະກຳເລີ່ມຕົ້ນໃນ

    1970-01-01 08:00

  • ກິດຈະກຳສິ້ນສຸດ

    1970-01-01 08:00

  • ການແຈກຢາຍຂອງລາງວັນ

    10 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດກິດຈະກໍາ

  • ມີພຽງແຕ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການຊື້ຂາຍ Futures ຄັ້ງທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີສິດລົງທະບຽນສໍາລັບເຫດການນີ້.

ຖອດກ່ອງຄຣິສມາສທີ່ມະຫັດສະຈັນ!

ທຸກໆຄະແນນ 0 ຊ່ວຍໃຫ້ໂອກາດທ່ານໃນການປົດລັອກກ່ອງຄຣິສມາສດ້ວຍລາງວັນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ!

          ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຜູ້ໃຫມ່
          ກະດານຜູ້ນໍາວັນຄຣິດສະມາດ
          ຄະແນນຫຼາຍຈຸດ, ທຸກໆມື້, ທຸກໆອາທິດ!
          ເຮັດວຽກງານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາເຫດການເພື່ອຫາຄະແນນ!
          ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ
          ເງິນຝາກ ≥ 0 USDT ພາຍໃນເຈັດວັນຫຼັງຈາກການລົງທະບຽນ
          ສໍາເລັດການຊື້ຂາຍ Futures ທໍາອິດຂອງທ່ານ
          ພາລະກິດປະຈໍາອາທິດ

          ການຊື້ຂາຍ Futures ໃນອາທິດນີ້

          ປະລິມານການຊື້ຂາຍ Futures ໃນອາທິດນີ້

          ຄາດຄະເນ ຄະແນນຂອງອາທິດນີ້

          ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: -- ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ພຽງແຕ່ລາງວັນຄະແນນສູງສຸດຈາກພາລະກິດປະຈໍາອາທິດທີ່ທ່ານເຮັດສໍາເລັດຈະຖືກແຈກຢາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

          ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

          1. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງລົງທະບຽນສໍາລັບເຫດການທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.

          2. ມີພຽງແຕ່ເງິນຝາກຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, fiat ແລະ P2P ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່.

          3. ສະເພາະປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ທີ່ມີຄ່າທຳນຽມ >0 ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນັບ (ບໍ່ລວມເອົາເງິນທີ່ຄົງທີ່ futures ເຊັ່ນ USDC/USDT). ສະຖິຕິການຊື້ຂາຍທັງໝົດຈະອີງໃສ່ເຂດເວລາ UTC+8.

          4. ບັນຊີຍ່ອຍ, ຜູ້ສ້າງຕະຫຼາດ ແລະ ບັນຊີສະຖາບັນບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ.

          5. ຮາງວັນຈະຖືກກວດສອບ ແລະ ແຈກຢາຍພາຍໃນ 10 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກກິດຈະກຳຈົບລົງ. ສໍາລັບລາງວັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ຊະນະໂດຍກົງເພື່ອຈັດການຂົນສົ່ງ.

          6. ກະລຸນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາ ໂບນັດ Futures ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ໂບນັດຂອງທ່ານ.

          7. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງການບໍລິການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົງໃສວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍທີ່ຊັດເຈນ, ການລົງທະບຽນບັນຊີຫຼາຍ, ການຊື້ຂາຍຄູ່ມື, ຫຼື ການຈັດການຕະຫຼາດໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາ.

          8. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍານີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງຫນ້າ.

          9. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບກິດຈະກຳນີ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

