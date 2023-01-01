ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
1. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງລົງທະບຽນສໍາລັບເຫດການທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
2. ມີພຽງແຕ່ເງິນຝາກຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, fiat ແລະ P2P ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່.
3. ສະເພາະປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ທີ່ມີຄ່າທຳນຽມ >0 ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນັບ (ບໍ່ລວມເອົາເງິນທີ່ຄົງທີ່ futures ເຊັ່ນ USDC/USDT). ສະຖິຕິການຊື້ຂາຍທັງໝົດຈະອີງໃສ່ເຂດເວລາ UTC+8.
4. ບັນຊີຍ່ອຍ, ຜູ້ສ້າງຕະຫຼາດ ແລະ ບັນຊີສະຖາບັນບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ.
5. ຮາງວັນຈະຖືກກວດສອບ ແລະ ແຈກຢາຍພາຍໃນ 10 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກກິດຈະກຳຈົບລົງ. ສໍາລັບລາງວັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ຊະນະໂດຍກົງເພື່ອຈັດການຂົນສົ່ງ.
6. ກະລຸນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາ ໂບນັດ Futures ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ໂບນັດຂອງທ່ານ.
7. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງການບໍລິການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົງໃສວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍທີ່ຊັດເຈນ, ການລົງທະບຽນບັນຊີຫຼາຍ, ການຊື້ຂາຍຄູ່ມື, ຫຼື ການຈັດການຕະຫຼາດໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາ.
8. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍານີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງຫນ້າ.
9. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບກິດຈະກຳນີ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.