ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງເປັນ MEXC Futures?
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນທີ່ນິຍົມໃນທົ່ວໂລກ
ພວກເຮົາສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ໄວທີ່ສຸດຂອງໂທເຄັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດອະນາຄົດ ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເຖິງ 200x ເທົ່າ.
ອັນດັບ 1 ດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງໂລກ
ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄູ່ການຊື້ຂາຍສະເຫນີສະພາບຄ່ອງສູງ, ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ
ເພີດເພີນໄປກັບຄ່າທຳນຽມອານາຄົດທີ່ຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ: ຜູ້ສ້າງ 0.000% ແລະ ຜູ້ຮັບ 0.000%
1. ສະຖານທີ່ airdrop ນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນພິເສດຈາກພະນັກງານຂອງ MEXC ເທົ່ານັ້ນ.
2. ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນສາມາດໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຕໍາແຫນ່ງ Airdrop ສໍາລັບນາຍຫນ້າ, ຜູ້ໃຊ້ລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ບັນຊີຍ່ອຍບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້.
3. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ກະທຳທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ລະເມີດສິດທິໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກໍາ.
4. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍານີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງຫນ້າ.