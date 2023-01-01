ຕົວຢ່າງ 1: ປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ຂອງ Mask ໃນມືຂອງກິດຈະກຳແມ່ນ 80,000,000 USDT ແລະ ລາວໄດ້ອັນດັບທໍາອິດໃນປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນມື້ນັ້ນ. ສົມມຸດວ່າຈໍານວນລາງວັນທັງໝົດທີ່ຖືກປົດລັອກແມ່ນ 1,000,000 USDT ແລະ ມື້ຊື້ຂາຍຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນ 14 ມື້, ຫຼັງຈາກນັ້ນລາງວັນໂບນັດທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບແມ່ນ: ລາງວັນລວມ 1,000,000 * 25% / 14 ມື້ * 15% *2 = 5,357 USDT.<br/>ຕົວຢ່າງ 2: ປະລິມານການຊື້ຂາຍ futures ຂອງ Mask ໃນມືຂອງກິດຈະກຳແມ່ນ 25,000,000 USDT ແລະ ລາວອັນດັບທີ 1 ໃນປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນມື້ນັ້ນ. ສົມມຸດວ່າລາວບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປະລິມານການຊື້ຂາຍຕໍ່າສຸດທີ່ 40,000,000 USDT ສໍາລັບລາງວັນອັນດັບທີ 1, ແຕ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປະລິມານການຊື້ຂາຍຂັ້ນຕ່ໍາ 25,000,000 USDT ສໍາລັບລາງວັນອັນດັບທີ 3, ລາວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນອັນດັບ 3.
ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງເປັນ MEXC Futures?
ຈໍາ​ນວນ​ຂອງໂທເຄັນທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​
ພວກເຮົາສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ໄວທີ່ສຸດຂອງໂທເຄັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດອະນາຄົດ ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເຖິງ 200x ເທົ່າ.
ອັນດັບ 1 ດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງໂລກ
ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄູ່ການຊື້ຂາຍສະເຫນີສະພາບຄ່ອງສູງ, ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ຄ່າທໍານຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ
ເພີດເພີນໄປກັບຄ່າທຳນຽມອານາຄົດທີ່ຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດ: ຜູ້ສ້າງ 0.000% ແລະ ຜູ້ຮັບ 0.000%
ກົດລະບຽບເຫດການ
1. ສະຖານທີ່ airdrop ນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນພິເສດຈາກພະນັກງານຂອງ MEXC ເທົ່ານັ້ນ.
2. ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນສາມາດໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຕໍາແຫນ່ງ Airdrop ສໍາລັບນາຍຫນ້າ, ຜູ້​ໃຊ້​ລະດັບສະ​ຖາ​ບັນ​ ແລະ ບັນຊີຍ່ອຍບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້.
3. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ກະທຳທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ລະເມີດສິດທິໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກໍາ.
4. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍານີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງຫນ້າ.