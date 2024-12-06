ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

ຊື່ZRO

ອັນດັບNo.171

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)33,70%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ110 000 000

ການສະໜອງສູງສຸດ1 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.11%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ7.531013071068836,2024-12-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.502846156115591,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳLayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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