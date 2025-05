ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

ຊື່ZIL

ອັນດັບNo.183

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,10%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ19 562 987 327,334408

ການສະໜອງສູງສຸດ21 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ20 245 942 753,044407

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9315%

ວັນທີອອກ2018-01-25 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0,0081 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.25629331,2021-05-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00247720674605,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະZIL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

