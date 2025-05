ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

ຊື່ZF

ອັນດັບNo.1848

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ547,169,884.43281

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ757,707,643.8096442

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5471%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.08953665548952082,2024-03-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000182139809719544,2023-08-31

Blockchain ສາທາລະນະZKSYNCERA

