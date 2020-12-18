ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ຊື່ZANO

ອັນດັບNo.279

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)8.27%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ13,431,787

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ14,317,123

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ18.18416003270963,2025-01-07

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Blockchain ສາທາລະນະZANO

ແນະນຳZano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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