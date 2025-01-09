YTC

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

ຊື່YTC

ອັນດັບNo.1908

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ--

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,910,621

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.011608855577018627,2025-03-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000032605905880792,2025-01-09

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳYachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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