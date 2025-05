XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

ຊື່XTZ

ອັນດັບNo.104

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%2,71

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1.045.343.570,201672

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.065.467.456,403518

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-07-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0,47 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ9.175448161770554,2021-10-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.314631309952,2018-12-07

Blockchain ສາທາລະນະXTZ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.