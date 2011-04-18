XRP

Ripple ແມ່ນສະກຸນເງິນພື້ນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍ Ripple, ເຊິ່ງສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວເຄືອຂ່າຍ ripple. ມັນມີການສະຫນອງທັງຫມົດ 100 ຕື້, ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍລິສັດປະຕິບັດງານຂອງ Ripple ແມ່ນ Ripple Labs (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນ OpenCoin). ສະກຸນເງິນ Ripple ແມ່ນສະກຸນເງິນທົ່ວໄປດຽວໃນລະບົບ ripple. ມັນແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນອື່ນໃນລະບົບ. ຕົວຢ່າງ, CNY ແລະ USD ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຜ່ານປະຕູໄດ້. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, CNY ທີ່ອອກໂດຍປະຕູ A ສາມາດຈ່າຍໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ປະຕູ A, ບໍ່ແມ່ນປະຕູ B. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນເປັນ CNY ຂອງ B gateway ຜ່ານຄໍາສັ່ງຂອງລະບົບ ripple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ripple ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວທັງຫມົດ. ມັນເປັນທົ່ວໄປໃນລະບົບ ripple. Ripple (XRP), ຄືກັນກັບ Bitcoin, ເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ຄະນິດສາດແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ Bitcoin ທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນວ່າ XRP ມີບົດບາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະອວດອ້າງຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນລະບົບ Ripple. ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕູທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປໂຕຄອນນີ້ຕ້ອງຖື XRP ຈໍານວນນ້ອຍໆ.

ຊື່XRP

ອັນດັບNo.4

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)5.36%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ58,686,007,292

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,986,107,098

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5868%

ວັນທີອອກ2011-04-18 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.005874 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.841939926147461,2018-01-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain ສາທາລະນະXRP

ແນະນຳRipple ແມ່ນສະກຸນເງິນພື້ນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍ Ripple, ເຊິ່ງສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວເຄືອຂ່າຍ ripple. ມັນມີການສະຫນອງທັງຫມົດ 100 ຕື້, ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍລິສັດປະຕິບັດງານຂອງ Ripple ແມ່ນ Ripple Labs (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນ OpenCoin). ສະກຸນເງິນ Ripple ແມ່ນສະກຸນເງິນທົ່ວໄປດຽວໃນລະບົບ ripple. ມັນແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນອື່ນໃນລະບົບ. ຕົວຢ່າງ, CNY ແລະ USD ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຜ່ານປະຕູໄດ້. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, CNY ທີ່ອອກໂດຍປະຕູ A ສາມາດຈ່າຍໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ປະຕູ A, ບໍ່ແມ່ນປະຕູ B. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນເປັນ CNY ຂອງ B gateway ຜ່ານຄໍາສັ່ງຂອງລະບົບ ripple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ripple ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວທັງຫມົດ. ມັນເປັນທົ່ວໄປໃນລະບົບ ripple. Ripple (XRP), ຄືກັນກັບ Bitcoin, ເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ຄະນິດສາດແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ Bitcoin ທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນວ່າ XRP ມີບົດບາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະອວດອ້າງຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນລະບົບ Ripple. ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕູທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປໂຕຄອນນີ້ຕ້ອງຖື XRP ຈໍານວນນ້ອຍໆ.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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