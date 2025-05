XPLA

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

ຊື່XPLA

ອັນດັບNo.611

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.61%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ807,611,215.4165109

ການສະໜອງສູງສຸດ2,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,999,925,189.6121

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4038%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.4038622426564444,2023-03-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.02474165620415294,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະXPLA

ແນະນຳXpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.