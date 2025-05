XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

ຊື່XEL

ອັນດັບNo.1303

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)6.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,992,847.69655795

ການສະໜອງສູງສຸດ18,400,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,992,847.69655795

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1626%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ12.72384266980139,2024-12-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.3473090876863139,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະXELIS

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

