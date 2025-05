XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

ຊື່XELS

ອັນດັບNo.2021

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.19%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ21,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ21,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ1%

ວັນທີອອກ2021-04-30 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.4720479829280375,2022-06-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.035240446976008484,2025-05-25

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

