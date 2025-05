WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

ຊື່WING

ອັນດັບNo.1861

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,029,529.04998927

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,638,124.86998927

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5029%

ວັນທີອອກ2020-09-15 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ140.806207937,2020-09-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.20184338164159354,2025-05-25

Blockchain ສາທາລະນະONT

