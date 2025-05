WIF

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

ຊື່WIF

ອັນດັບNo.75

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0003%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)41.38%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ998,840,639.673991

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ998,840,639.673991

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.8499674634069185,2024-03-31

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000023439977993792,2023-11-20

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

