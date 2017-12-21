WAXP

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

ຊື່WAXP

ອັນດັບNo.367

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,391,153,989.727216

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ4,395,947,667.117971

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.012209892272949,2017-12-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0159612466175,2019-12-30

Blockchain ສາທາລະນະWAX

ແນະນຳWAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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