WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

ຊື່WAVES

ອັນດັບNo.293

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)17.67%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ117,883,780

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ117,883,780

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ62.35569555868911,2022-03-31

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.12268400192260742,2016-08-02

Blockchain ສາທາລະນະWAVES

